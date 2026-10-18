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Lo smartwatch super resistente Amazfit T-Rex 3 Pro è in offerta con uno sconto del 28% e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Autonomia fino a 25 giorni.

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Durante trekking e attività all’aperto, orientarsi e tenere sotto controllo la carica dell’orologio può diventare complicato. Amazfit T-Rex 3 Pro affronta queste esigenze ed è ora disponibile con uno sconto del 28%.

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Questo smartwatch outdoor da 48 mm abbina mappe utilizzabili offline, GPS dual-band e una torcia integrata a un’autonomia dichiarata fino a 25 giorni. Il display AMOLED raggiunge una luminosità di 3000 nit ed è protetto da vetro in zaffiro; la cassa integra inoltre una ghiera con pulsanti in titanio. Completano la dotazione oltre 180 modalità sportive, resistenza all’acqua 10 ATM e funzioni di chiamata Bluetooth e pagamento contactless.

Amazfit T-Rex 3 Pro in offerta con sconto del 28%

Per chi cerca un orologio pensato per le uscite outdoor, il prezzo indicato per Amazfit T-Rex 3 Pro è di 287,49 euro, con uno sconto del 28%. La scheda prodotto lo presenta nella versione da 48 mm e mette in evidenza funzioni dedicate a escursioni, corsa trail e altre attività sportive. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati: Amazfit T-Rex 3 Pro a 287,49 euro.

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Lo smartwatch Amazfit con display AMOLED luminoso e mappe offline

Quando il percorso porta lontano dai punti di riferimento abituali, poter consultare mappe e indicazioni direttamente al polso è un aiuto concreto. Ecco le caratteristiche che distinguono questo smartwatch:

Mappe offline e pianificazione del percorso : ricerca dei punti di interesse senza connessione, ricalcolo automatico e possibilità di creare percorsi circolari aiutano a orientarsi durante le uscite.

: ricerca dei punti di interesse senza connessione, ricalcolo automatico e possibilità di creare percorsi circolari aiutano a orientarsi durante le uscite. GPS dual-band con sei sistemi satellitari : la localizzazione è pensata per seguire gli spostamenti anche in aree con edifici alti o copertura alberata.

: la localizzazione è pensata per seguire gli spostamenti anche in aree con edifici alti o copertura alberata. Display AMOLED da 3000 nit e vetro in zaffiro : l’elevata luminosità supporta la consultazione dello schermo all’aperto, mentre il vetro è indicato come ultra-resistente.

: l’elevata luminosità supporta la consultazione dello schermo all’aperto, mentre il vetro è indicato come ultra-resistente. Autonomia fino a 25 giorni : una durata dichiarata che può ridurre la necessità di ricariche frequenti durante viaggi e attività di più giorni.

: una durata dichiarata che può ridurre la necessità di ricariche frequenti durante viaggi e attività di più giorni. Oltre 180 modalità sportive, resistenza 10 ATM e certificazione subacquea fino a 45 metri : un’ampia scelta di attività e dati di resistenza utili per gli allenamenti e gli sport in acqua.

: un’ampia scelta di attività e dati di resistenza utili per gli allenamenti e gli sport in acqua. Torcia integrata a due colori con modalità Turbo e segnale SOS : offre opzioni di illuminazione bianca o rossa e una funzione di segnalazione aggiuntiva.

: offre opzioni di illuminazione bianca o rossa e una funzione di segnalazione aggiuntiva. Chiamate Bluetooth, NFC e Zepp Pay: microfono e altoparlante consentono le chiamate dal polso; i pagamenti contactless supportano il collegamento fino a otto carte bancarie.

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FAQ Quanto dura la batteria dell’Amazfit T-Rex 3 Pro? La scheda indica un’autonomia fino a 25 giorni. Amazfit T-Rex 3 Pro supporta le mappe offline? Sì, include mappe offline con ricerca dei punti di interesse, ricalcolo automatico e creazione di percorsi circolari. Si possono fare chiamate Bluetooth con Amazfit T-Rex 3 Pro? Sì, lo smartwatch integra microfono e altoparlante per le chiamate Bluetooth dal polso. Amazfit T-Rex 3 Pro è adatto alle attività in acqua? La scheda riporta resistenza all’acqua 10 ATM e certificazione subacquea fino a 45 metri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.