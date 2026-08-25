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Smartwatch Amazfit GTS 2, ideale per sport e chiamate, in promo al 51%

Amazfit GTS 2, smartwatch completo con chiamate Bluetooth, Alexa integrata, memoria musica, 90 sport e monitoraggio salute, oggi al 51% di sconto.

5 min di lettura

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Redazione

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Amazfit GTS 2 smartwatch nero Amazon

Chi fa sport, si muove spesso in città o ha le mani perennemente occupate conosce bene il fastidio di dover tirare fuori lo smartphone per ogni chiamata o notifica. Con uno sconto del 51%, l’Amazfit GTS 2 diventa uno smartwatch estremamente appetibile per chi cerca un orologio completo, capace di gestire telefonate, allenamenti e monitoraggio salute direttamente dal polso, a un prezzo molto più basso del solito.

Questo modello punta su un approccio davvero a 360 gradi: oltre allo schermo AMOLED da 1,65" pensato per essere sempre leggibile, integra chiamate Bluetooth, Alexa e un assistente vocale offline per controllare funzioni e modalità sportive con la voce. La memoria interna per la musica permette di lasciare lo smartphone a casa durante la corsa, mentre le oltre 90 modalità sportive, l’impermeabilità 5 ATM e il monitoraggio continuo di battito, ossigenazione del sangue, stress e sonno lo rendono un compagno affidabile tanto per l’allenamento quanto per la vita quotidiana.

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Amazfit GTS 2 in offerta su Amazon: sconto del 51% sul prezzo di listino

In questo momento puoi trovare l’Amazfit GTS 2 a 53,90€, grazie a uno sconto del 51% che riduce sensibilmente il prezzo di un orologio con funzioni avanzate da fascia media. Per chi sta cercando uno smartwatch completo, con funzioni di chiamata e sport, è una cifra particolarmente aggressiva rispetto ad altri modelli con caratteristiche simili.

A questo prezzo l’orologio unisce funzioni tipiche di dispositivi ben più costosi: assistente vocale integrato, memoria per la musica, decine di profili di allenamento e resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Se stai valutando un dispositivo da usare ogni giorno, dal lavoro alla palestra, sapere che l’Amazfit GTS 2 è disponibile con uno sconto del 51% ti permette di salire di categoria senza sforare il budget.

Amazfit GTS 2 smartwatch neroAmazon

Approfitta ora dell’offerta Amazfit GTS 2

Lo smartwatch Amazfit con il display AMOLED da 1,65 pollici e le chiamate Bluetooth

Se il tuo obiettivo è tenere sotto controllo allenamenti e salute senza rinunciare alla comodità di gestire le chiamate dal polso, questo smartwatch nasce proprio per semplificare la tua routine quotidiana.

  • Chiamate Bluetooth con microfono e altoparlante integrati: puoi rispondere e parlare direttamente dall’orologio, così non perdi telefonate importanti mentre corri, guidi o hai lo smartphone in borsa.
  • Alexa integrato e assistente vocale offline: imposti sveglie, controlli il meteo, gestisci dispositivi smart home e avvii modalità sportive usando solo la voce, anche senza connessione internet.
  • Display AMOLED da 1,65 pollici: schermo luminoso e definito, ideale per leggere notifiche, dati di allenamento e statistiche a colpo d’occhio in qualsiasi condizione di luce.
  • Memoria interna da 3 GB per la musica: trasferisci centinaia di brani sull’orologio e li ascolti con cuffie Bluetooth o tramite l’altoparlante integrato, così puoi allenarti senza portare lo smartphone.
  • 90+ modalità sportive e impermeabilità 5 ATM: dal running al nuoto, hai profili dedicati e analisi dettagliate a fine sessione per migliorare progressivamente le prestazioni, anche in piscina.
  • Tracciamento salute completo: sensore BioTracker 2 PPG per monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, SpO2, livello di stress e qualità del sonno, così hai un quadro chiaro del tuo benessere giorno e notte.

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Amazfit GTS 2, sconto del 51% da cogliere al volo: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ

L’Amazfit GTS 2 permette di rispondere alle chiamate dal polso?

Sì, grazie a microfono e altoparlante integrati puoi ricevere e gestire chiamate via Bluetooth direttamente dallo smartwatch.

L’Amazfit GTS 2 è adatto per nuoto e attività in acqua?

Sì, è impermeabile fino a 5 ATM ed è adatto anche per il nuoto e l’uso quotidiano sotto acqua e pioggia.

Posso usare Alexa sull’Amazfit GTS 2 senza smartphone?

Puoi usare un assistente vocale offline per comandi come modalità sport e sensori; per Alexa serve la connessione allo smartphone.

L’Amazfit GTS 2 può riprodurre musica senza smartphone?

Sì, ha 3 GB di memoria interna per salvare centinaia di brani e riprodurli con cuffie Bluetooth o tramite l’altoparlante.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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