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Amazfit Balance, smartwatch completo con NFC, AI coach, GPS preciso e batteria fino a 14 giorni è oggi in offerta con sconto del 50%.

Amazfit Balance 104,99 € -50% 209,90 € Risparmi 104,91 € Acquista su Amazon

Tieni sotto controllo allenamenti, sonno, notifiche e pagamenti ma il tuo vecchio orologio fatica a stare al passo? Su Amazon lo smartwatch Amazfit Balance è proposto con un interessante sconto del 50%, scendendo a un prezzo molto più accessibile per chi cerca un wearable completo da usare tutti i giorni, in palestra e in viaggio.

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Questo modello punta su un mix equilibrato di design e funzionalità: il telaio metallico sottile ed elegante da 46 mm richiama i classici orologi analogici, ma il display AMOLED da 1,5 pollici ad alta risoluzione lo rende perfetto per lettura di notifiche e dati fitness. La batteria che arriva fino a 14 giorni di autonomia riduce al minimo le ricariche, mentre il sistema con AI Fitness Coach, mappe offline, GPS multi-satellite e funzioni di monitoraggio avanzato di sonno e salute trasforma il polso in un vero centro di controllo per la vita attiva.

Amazfit Balance in offerta su Amazon: sconto del 50% e prezzo sotto 105 euro

In questo momento su Amazon puoi acquistare l’Amazfit Balance a 104,99€, grazie a uno sconto del 50% che dimezza il prezzo di listino e rende questo smartwatch particolarmente competitivo rispetto ad altri modelli completi della stessa fascia. A questa cifra è raro trovare un dispositivo con pagamenti NFC, mappe offline, oltre 150 modalità sportive e funzioni avanzate di analisi della forma fisica.

Considerando il livello di dotazione, il rapporto qualità/prezzo è molto favorevole per chi cerca un orologio unico da usare sia in contesti sportivi sia in ambito quotidiano e lavorativo. Se cerchi uno smartwatch con autonomia reale di più giorni e con un set di sensori completo per allenamento e benessere, l’Amazfit Balance è disponibile con uno sconto del 50% che lo rende una delle proposte più interessanti della sua categoria.

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Approfitta ora dell’offerta Amazfit Balance

Lo smartwatch Amazfit con il controllo vocale AI e la batteria di 14 giorni

Se vuoi un orologio che ti aiuti davvero a gestire allenamenti, recupero e vita quotidiana, questo modello punta su funzioni intelligenti e autonomia prolungata per seguire i tuoi ritmi senza costringerti a ricariche continue.

Controllo vocale con AI Zepp Flow : puoi interagire con lo smartwatch usando la voce, regolare impostazioni e inviare risposte ai messaggi sulle app Android come WhatsApp, così tieni il telefono in tasca anche durante gli allenamenti o quando hai le mani occupate.

: puoi interagire con lo smartwatch usando la voce, regolare impostazioni e inviare risposte ai messaggi sulle app Android come WhatsApp, così tieni il telefono in tasca anche durante gli allenamenti o quando hai le mani occupate. Design sottile ed elegante da 46 mm : il telaio metallico leggero da soli 35 g e il look ispirato agli orologi classici lo rendono adatto sia allo sport sia all’ufficio, senza effetto “tech toy" al polso.

: il telaio metallico leggero da soli 35 g e il look ispirato agli orologi classici lo rendono adatto sia allo sport sia all’ufficio, senza effetto “tech toy" al polso. Display AMOLED da 1,5" ad alta risoluzione : la lunetta in vetro antiriflesso e i 480×480 pixel assicurano buona leggibilità di notifiche, mappe e dati anche all’aperto, ideale per chi corre o pedala spesso all’aria aperta.

: la lunetta in vetro antiriflesso e i 480×480 pixel assicurano buona leggibilità di notifiche, mappe e dati anche all’aperto, ideale per chi corre o pedala spesso all’aria aperta. Batteria fino a 14 giorni : un’unica ricarica copre viaggi di lavoro o vacanze brevi senza portare sempre il caricatore, riducendo la classica ansia da autonomia tipica degli smartwatch più energivori.

: un’unica ricarica copre viaggi di lavoro o vacanze brevi senza portare sempre il caricatore, riducendo la classica ansia da autonomia tipica degli smartwatch più energivori. Pagamenti contactless Zepp Pay con NFC : puoi collegare fino a otto carte bancarie grazie alla partnership con Mastercard e pagare direttamente dal polso, utile in palestra, in corsa o quando esci leggero senza portafoglio.

: puoi collegare fino a otto carte bancarie grazie alla partnership con Mastercard e pagare direttamente dal polso, utile in palestra, in corsa o quando esci leggero senza portafoglio. GPS accurato con 6 sistemi satellitari : il tracciamento resta preciso anche in aree con ostacoli, mentre le mappe offline gratuite ti aiutano a orientarti durante trekking, corsa o giri in bici senza dover tenere lo smartphone sempre in mano.

: il tracciamento resta preciso anche in aree con ostacoli, mentre le mappe offline gratuite ti aiutano a orientarti durante trekking, corsa o giri in bici senza dover tenere lo smartphone sempre in mano. Piani di allenamento personalizzati con IA : programmi specifici per 3K, 5K, 10K, mezza maratona e maratona si adattano al tuo livello e ai tuoi obiettivi, permettendoti di migliorare in modo strutturato anziché improvvisare sessioni casuali.

: programmi specifici per 3K, 5K, 10K, mezza maratona e maratona si adattano al tuo livello e ai tuoi obiettivi, permettendoti di migliorare in modo strutturato anziché improvvisare sessioni casuali. Analisi della prontezza di mente e corpo: un punteggio giornaliero ti indica se è meglio spingere in allenamento o dedicarti al recupero, aiutandoti a bilanciare carico fisico e riposo per evitare sovraccarichi.

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FAQ L’Amazfit Balance supporta i pagamenti contactless al polso? Sì, grazie a Zepp Pay con tecnologia NFC puoi effettuare pagamenti contactless direttamente dall’orologio. Quanta autonomia ha la batteria dell’Amazfit Balance? Con una carica completa la batteria può durare fino a 14 giorni, in base all’uso delle funzioni smart e GPS. L’Amazfit Balance è adatto alla corsa e alle maratone? Sì, offre piani di allenamento IA per 3K, 5K, 10K, mezza maratona e maratona, oltre a GPS accurato e 150 sport. Posso usare l’Amazfit Balance per le mappe senza telefono? Sì, puoi scaricare mappe offline e sfruttare il GPS multi-satellite per orientarti anche senza tenere il telefono in mano.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.