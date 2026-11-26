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Offerta speciale per l'Amazfit Balance 3, smartwatch GPS con tante funzioni per la salute e lo sport. Autonomia fino a 21 giorni. Sconto del 27% e pagamento a rate a tasso zero.

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Seguire allenamenti e recupero senza dover ricaricare ogni giorno lo smartwatch è una necessità per chi vive lo sport con continuità. Amazfit Balance 3 è disponibile con uno sconto del 27%.

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Questo smartwatch GPS combina strumenti per pianificare e valutare gli allenamenti con funzioni dedicate al monitoraggio di salute, sonno e recupero. La cassa in titanio e il vetro zaffiro sono pensati per accompagnare l’uso quotidiano e le sessioni intense, mentre la torcia LED integrata può aiutare a farsi vedere durante le corse in condizioni di scarsa luminosità. La navigazione GPS include mappe offline e indicazioni di svolta, utilizzabili anche senza smartphone.

Amazfit Balance 3 in offerta: sconto del 27% e prezzo di 329,99 euro

Per chi cerca uno smartwatch pensato per l’attività sportiva e il monitoraggio quotidiano, Amazfit Balance 3 è proposto a 329,99 euro, con uno sconto del 27%. Puoi acquistare Amazfit Balance 3 a 329,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano la scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i benefici Prime o i tempi per il reso.

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Lo smartwatch Amazfit con vetro zaffiro e GPS a doppia banda

Se vuoi organizzare le sessioni sportive e tenere sotto controllo i dati quotidiani dal polso, alcune funzioni di questo smartwatch possono risultare utili:

HybridCharge e dati sul carico : combina BioCharge, LifeLoad e Training Load per aiutarti a valutare la capacità quotidiana e orientarti tra allenamento e recupero.

: combina BioCharge, LifeLoad e Training Load per aiutarti a valutare la capacità quotidiana e orientarti tra allenamento e recupero. Piani HYROX e analisi delle gare : include piani dedicati e simulazioni Virtual Pace; dopo la gara analizza ritmo e prestazioni nelle diverse stazioni.

: include piani dedicati e simulazioni Virtual Pace; dopo la gara analizza ritmo e prestazioni nelle diverse stazioni. GPS a doppia banda e mappe offline : la posizione utilizza sei sistemi satellitari e offre navigazione con indicazioni di svolta e ricalcolo automatico, anche senza smartphone.

: la posizione utilizza sei sistemi satellitari e offre navigazione con indicazioni di svolta e ricalcolo automatico, anche senza smartphone. Display da 1,5 pollici protetto da vetro zaffiro : il vetro antigraffio e la struttura di livello militare sono pensati per l’uso durante allenamenti intensi.

: il vetro antigraffio e la struttura di livello militare sono pensati per l’uso durante allenamenti intensi. Fino a 21 giorni di autonomia : consente di affrontare più giorni di attività e viaggi senza ricaricare continuamente lo smartwatch.

: consente di affrontare più giorni di attività e viaggi senza ricaricare continuamente lo smartwatch. Oltre 180 modalità sportive e monitoraggio del sonno : puoi registrare diverse attività, consultare il VO₂ max e seguire parametri come frequenza cardiaca, stress e ossigeno nel sangue.

: puoi registrare diverse attività, consultare il VO₂ max e seguire parametri come frequenza cardiaca, stress e ossigeno nel sangue. Torcia LED e pagamenti NFC: la luce offre modalità bianca, rossa, Boost e SOS; Zepp Pay permette di associare fino a otto carte bancarie compatibili.

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FAQ Quanto dura la batteria di Amazfit Balance 3? L’autonomia dichiarata arriva fino a 21 giorni. Amazfit Balance 3 può navigare senza smartphone? Sì, offre mappe offline, indicazioni di svolta e ricalcolo automatico del percorso senza smartphone. Quali funzioni sportive offre Amazfit Balance 3? Include oltre 180 modalità sportive, piani HYROX, simulazioni Virtual Pace e analisi post-gara. Amazfit Balance 3 supporta i pagamenti dal polso? Sì, Zepp Pay usa la tecnologia NFC e consente di associare fino a otto carte bancarie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.