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Tenere sotto controllo chiamate, notifiche e attività fisica senza dover tirare fuori lo smartphone ogni due minuti è ormai una necessità, soprattutto tra lavoro, sport e vita sociale. In questo momento lo AcclaFit Smartwatch Uomo Donna è proposto con uno sconto del 75%, portandoti al polso un orologio completo per salute, sport e produttività a un prezzo decisamente accessibile.

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Questo smartwatch integra chiamate Bluetooth con microfono e altoparlante Hi-Fi, così puoi gestire le telefonate direttamente dal polso mentre ricevi notifiche da app come WhatsApp, Facebook o Messenger tramite vibrazione discreta. Il monitoraggio continuo di battito cardiaco, sonno, SpO2 e pressione aiuta a tenere d’occhio il benessere quotidiano, mentre le oltre 140 modalità sportive permettono di tracciare in dettaglio qualsiasi allenamento, dal running allo yoga. L’impermeabilità IP68 chiude il cerchio, consentendoti di usarlo anche sotto la pioggia, in piscina o sotto la doccia (non calda), senza preoccupazioni.

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La promo su Amazon rende questo smartwatch AcclaFit estremamente interessante per chi cerca un orologio completo senza svenarsi. Oggi puoi acquistarlo a 37,99€ grazie a uno sconto del 75%, una cifra molto aggressiva rispetto ad altri smartwatch con funzioni simili. In questa fascia di prezzo è difficile trovare un modello che offra chiamate Bluetooth, monitoraggio salute avanzato e oltre 140 modalità sportive. Se cerchi un dispositivo versatile per tutti i giorni, il AcclaFit Smartwatch Uomo Donna è disponibile con uno sconto del 75%, ma come sempre queste offerte potrebbero non durare a lungo.

Lo smartwatch AcclaFit con le chiamate Bluetooth e le 140 modalità sportive

Se passi molte ore fuori casa e vuoi tenere d’occhio notifiche, salute e allenamenti senza vivere con lo smartphone in mano, questo smartwatch prova a concentrare tutto al polso in modo semplice.

Chiamata Bluetooth e notifiche intelligenti : il microfono integrato e l’altoparlante Hi-Fi ti permettono di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio, mentre le notifiche da SMS e app (WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger e altre) arrivano con una vibrazione discreta, così non perdi messaggi importanti nemmeno quando lo smartphone è in borsa o nello zaino.

: il microfono integrato e l’altoparlante Hi-Fi ti permettono di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio, mentre le notifiche da SMS e app (WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger e altre) arrivano con una vibrazione discreta, così non perdi messaggi importanti nemmeno quando lo smartphone è in borsa o nello zaino. Monitoraggio salute h24 con cardiofrequenzimetro e SpO2 : il sensore PPG di alta precisione tiene sotto controllo il battito cardiaco tutto il giorno e salva i dati a riposo per 7 giorni, aiutandoti a individuare eventuali cambiamenti nel tempo; misurazione di ossigeno nel sangue e pressione ti offre ulteriori parametri utili quando ti senti affaticato, debole o con giramenti di testa.

: il sensore PPG di alta precisione tiene sotto controllo il battito cardiaco tutto il giorno e salva i dati a riposo per 7 giorni, aiutandoti a individuare eventuali cambiamenti nel tempo; misurazione di ossigeno nel sangue e pressione ti offre ulteriori parametri utili quando ti senti affaticato, debole o con giramenti di testa. Oltre 140 modalità di fitness : dallo yoga al nuoto, passando per HIIT, corsa, salto con la corda, ciclismo, badminton e calcio, il tracciamento di passi, distanza, calorie e minuti attivi rende più semplice capire quanto ti stai muovendo davvero e ottimizzare gli allenamenti.

: dallo yoga al nuoto, passando per HIIT, corsa, salto con la corda, ciclismo, badminton e calcio, il tracciamento di passi, distanza, calorie e minuti attivi rende più semplice capire quanto ti stai muovendo davvero e ottimizzare gli allenamenti. Monitoraggio del sonno in 3 fasi : la distinzione tra sonno leggero, profondo e fasi di veglia ti aiuta a capire se stai dormendo abbastanza e con che qualità, così puoi intervenire sulle tue abitudini per svegliarti più riposato.

: la distinzione tra sonno leggero, profondo e fasi di veglia ti aiuta a capire se stai dormendo abbastanza e con che qualità, così puoi intervenire sulle tue abitudini per svegliarti più riposato. Impermeabilità IP68: la certificazione di resistenza all’acqua e i test su numerosi cicli di pressione ti permettono di indossarlo mentre ti lavi le mani, fai la doccia (non calda), nuoti in piscina o ti alleni sotto la pioggia, senza timore di danneggiarlo.

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FAQ Lo smartwatch AcclaFit è impermeabile per nuoto e doccia? Sì, ha certificazione IP68 ed è indicato per nuoto, doccia e lavaggio mani, evitando però l’acqua calda. Posso effettuare e ricevere chiamate con lo smartwatch AcclaFit? Sì, grazie al microfono e all’altoparlante Hi-Fi puoi effettuare e rispondere alle chiamate via Bluetooth. Quante modalità sportive supporta lo smartwatch AcclaFit? Supporta oltre 140 modalità di allenamento, tra cui corsa, yoga, nuoto, HIIT, ciclismo, calcio e altre. Lo smartwatch AcclaFit monitora il sonno e la saturazione di ossigeno? Sì, analizza sonno leggero, profondo e veglia, e misura SpO2, battito cardiaco e pressione sanguigna.