Amazon, incredibile 73% di sconto sullo smartwatch sportivo unisex
AcclaFit Smartwatch, orologio fitness per uomo e donna con chiamate Bluetooth, 140+ sport, monitoraggio salute e impermeabilità IP68 è in sconto del 73%.
Vuoi tenere sotto controllo attività fisica e notifiche senza spendere cifre da capogiro? Oggi lo AcclaFit Smartwatch per uomo e donna è disponibile con uno sconto del 73%, portando un orologio completo per sport e salute a una fascia di prezzo davvero accessibile.
AcclaFit Smartwatch Uomo Donna
Questo smartwatch multifunzione integra chiamate Bluetooth, monitoraggio continuo della salute e oltre 140 modalità sportive in un unico dispositivo. Ti segue nel sonno per analizzarne la qualità, ti aiuta a tenere d’occhio battito, ossigenazione e pressione e, grazie alla resistenza all’acqua IP68, ti accompagna senza problemi anche in piscina o sotto la doccia (escludendo l’acqua calda).
AcclaFit Smartwatch in offerta: sconto del 73% sul prezzo di listino
Con una riduzione del 73%, lo AcclaFit Smartwatch Uomo Donna scende a soli 39,99€, posizionandosi tra le soluzioni più convenienti nella fascia degli orologi fitness con chiamate integrate. A questa cifra offre un set di funzioni che spesso si trova su dispositivi ben più costosi, dal monitoraggio salute avanzato alle tante modalità sportive. Se cerchi un wearable completo per allenamento e vita quotidiana, il AcclaFit Smartwatch è disponibile con uno sconto del 73%, rendendolo particolarmente interessante per chi vuole iniziare a usare uno smartwatch senza investimenti importanti.
Lo smartwatch fitness con le chiamate Bluetooth e le 140 modalità sportive
Per chi desidera uno orologio smart capace di seguire davvero tutta la giornata, dall’allenamento al riposo notturno, questo modello AcclaFit mette insieme chiamate, notifiche, monitoraggio salute e tracciamento sportivo in un unico dispositivo leggero e resistente all’acqua.
- Chiamata Bluetooth e notifiche intelligenti: grazie al microfono integrato e all’altoparlante Hi-Fi puoi effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso, senza estrarre il telefono, e ricevi in tempo reale SMS e messaggi dalle principali app social, con vibrazione dedicata per non perdere nulla di importante.
- Monitoraggio della salute tutto il giorno: il sensore PPG di alta precisione controlla il battito 24 ore su 24 e registra i dati a riposo per 7 giorni, così puoi tenere d’occhio l’andamento nel tempo; in più misura saturazione di ossigeno e pressione sanguigna tramite sensore ottico sul polso, utile quando ti senti affaticato o debole.
- Oltre 140 modalità di fitness: dallo yoga al nuoto, dall’HIIT alla corsa, passando per ciclismo, salto, badminton e calcio, hai profili specifici che rendono più preciso il tracciamento di passi, distanza, minuti attivi e calorie, aiutandoti a rendere gli allenamenti più strutturati e consapevoli.
- Monitoraggio avanzato del sonno: analizzando fasi di veglia, sonno leggero e sonno profondo ti permette di capire come dormi davvero e di lavorare sulla qualità del riposo, con un supporto concreto per individuare abitudini da migliorare nel quotidiano.
- Impermeabilità IP68: la resistenza all’acqua lo rende adatto a lavaggio mani, doccia (non calda), nuoto e immersioni entro i limiti previsti, così non devi toglierlo di continuo e puoi registrare anche gli allenamenti in piscina.
AcclaFit Smartwatch Uomo Donna
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FAQ
Sì, lo smartwatch AcclaFit è compatibile con smartphone Android e iOS tramite l’app dedicata.
Sì, grazie all’impermeabilità IP68 puoi usarlo per nuotare, evitando però acqua calda come docce bollenti.
Sì, oltre al battito cardiaco 24 ore su 24 misura anche saturazione di ossigeno e pressione sanguigna dal polso.
Lo smartwatch AcclaFit offre oltre 140 modalità di fitness, tra cui corsa, yoga, nuoto, HIIT, ciclismo e molti altri sport.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.