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AcclaFit, sconto sullo smartwatch unisex che ti segue tutto il giorno

Lo smartwatch AcclaFit è in offerta con uno sconto del 73% e costa meno di 40 euro. Autonomia fino a 10 giorni e tante funzioni smart: approfittane ora.

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Redazione

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AcclaFit Smartwatch Uomo Donna nero con display rotondo Amazon

L’offerta su Amazon per lo smartwatch AcclaFit è una di quelle da prendere seriamente in considerazione se stai cercando un orologio intelligente completo a un prezzo minimo. In questo momento è proposto con uno sconto del 73% rispetto al listino, che lo porta a soli 39,99 euro, rendendolo uno dei modelli più aggressivi nella fascia sotto i 50 euro.

AcclaFit Smartwatch Uomo Donna

AcclaFit Smartwatch Uomo Donna

39,99 €149,99 € -110,00 € (73%)

Questo modello punta a offrire un’esperienza completa nella vita quotidiana: gestione delle chiamate Bluetooth direttamente dal polso grazie a microfono e altoparlante integrati, notifiche in tempo reale dalle principali app di messaggistica e social, monitoraggio costante dei parametri di salute come frequenza cardiaca, sonno e SpO2, oltre a un ampio pacchetto di funzioni fitness con più di 147 modalità sportive. Il tutto è gestito da un display a colori da 1,38 pollici, personalizzabile con decine di quadranti e con un’attenzione particolare all’autonomia, che può arrivare fino a 7-10 giorni con una singola ricarica.

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AcclaFit Smartwatch Uomo Donna in offerta: sconto del 73% sul prezzo di listino

Dal punto di vista della convenienza, questo orologio fitness AcclaFit si posiziona nella fascia entry-level, ma con un pacchetto di funzioni che strizza l’occhio a modelli ben più costosi. Con il prezzo attuale di 39,99 euro e uno sconto del 73%, il risparmio rispetto al listino è molto consistente e lo rende particolarmente interessante per chi vuole entrare nel mondo degli smartwatch senza spendere cifre elevate. All’interno della stessa categoria è uno dei dispositivi più competitivi per rapporto qualità/prezzo, soprattutto considerando la presenza delle chiamate Bluetooth e di oltre 147 sport tracciabili.

Se stai cercando un dispositivo economico ma già completo nelle funzioni essenziali, questo è il momento giusto per valutarlo: lo smartwatch AcclaFit è disponibile con uno sconto del 73% e viene proposto con spedizione gestita da Amazon, così da poter contare sulle consuete tutele del marketplace in termini di consegna e reso. Non vengono indicati vincoli particolari sulla durata dell’offerta, quindi la promo potrebbe cambiare senza preavviso.

Lo smartwatch AcclaFit con il monitoraggio salute 24/7 e le 147 modalità sportive

Dal punto di vista delle funzionalità, questo smartwatch AcclaFit è pensato per seguire sia la giornata lavorativa sia l’allenamento. Il modulo per le chiamate Bluetooth permette di rispondere e parlare direttamente dall’orologio, mentre le notifiche smart ti tengono aggiornato su messaggi e avvisi dalle principali app. Per chi è attento al benessere, il dispositivo integra il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, l’analisi del sonno e il controllo della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), con dati utili per avere una panoramica generale del proprio stato di forma.

La parte sportiva è uno dei suoi punti più distintivi: le oltre 147 modalità sportive coprono attività indoor e outdoor, dalla corsa al ciclismo fino al nuoto, supportato anche dalla certificazione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e al sudore. Il display rotondo da 1,38 pollici ad alta definizione offre una buona leggibilità delle informazioni, mentre la possibilità di scegliere tra più di 100 quadranti o utilizzare una propria foto consente di personalizzare l’estetica al massimo. La batteria a lunga durata promette fino a 7-10 giorni di utilizzo con una singola carica, un valore molto interessante nella sua fascia di prezzo.

Inoltre, lo smartwatch è compatibile con Android 5.0+ e iOS 9.0+, così da integrarsi con la maggior parte degli smartphone in circolazione. A completare il quadro c’è una politica di assistenza che prevede 24 mesi di garanzia e supporto tecnico continuativo, un plus non scontato su prodotti di questo segmento.

AcclaFit Smartwatch Uomo Donna

AcclaFit Smartwatch Uomo Donna

39,99 €149,99 € -110,00 € (73%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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