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AcclaFit Smartwatch è in offerta con uno sconto del 73% e un prezzo da urlo. Funzioni complete per sport e salute al minimo storico, approfittane ora.

Amazon

L’offerta su AcclaFit Smartwatch è di quelle che fanno gola a chi cerca un orologio intelligente completo senza spendere troppo. Su Amazon lo trovi con un super sconto del 73%, che porta il prezzo finale a soli 39,99€. Un prezzo di ingresso davvero aggressivo per uno smartwatch che integra chiamate Bluetooth, monitoraggio salute e oltre cento modalità sportive, rendendolo una soluzione estremamente versatile per l’uso quotidiano.

AcclaFit Smartwatch

Questo smartwatch punta sulla sostanza: è pensato per chi vuole un assistente da polso affidabile, in grado di mantenere le promesse della scheda tecnica senza richiedere investimenti elevati. L’esperienza d’uso è immediata, con funzioni di base solide e una gestione delle notifiche pratica, il tutto racchiuso in un dispositivo che risulta piacevole da indossare ogni giorno e che, per qualità complessiva, si posiziona come un acquisto concreto e sensato nella fascia entry level.

AcclaFit Smartwatch in maxi promo: sconto del 73% e prezzo sotto i 40€

In questa fase la promo su AcclaFit Smartwatch è particolarmente interessante: grazie allo sconto del 73% il dispositivo scende a 39,99€, una cifra decisamente competitiva per un orologio smart con funzioni di chiamata, monitoraggio completo della salute e tante modalità sportive. A questo prezzo entra in diretta concorrenza con i fitness tracker base, ma offre un pacchetto decisamente più ricco, risultando tra le opzioni più aggressive della sua categoria.

Per chi desidera contenere la spesa ma non vuole rinunciare a un’esperienza completa, il fatto che AcclaFit Smartwatch sia disponibile con uno sconto del 73% rende l’acquisto ancora più semplice da valutare. L’ordine passa da Amazon, con tutti i consueti vantaggi in termini di gestione, spedizione e reso che rendono l’acquisto online più sereno anche per chi è al primo smartwatch.

Lo smartwatch AcclaFit con le chiamate Bluetooth e oltre 140 modalità fitness

Dal punto di vista funzionale, questo smartwatch AcclaFit punta a offrire un mix equilibrato tra notifiche smart, salute e sport. Il display da 1,85 pollici rende più leggibili chiamate e informazioni, mentre il modulo Bluetooth con microfono integrato e altoparlante Hi-Fi permette di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso, senza dover ogni volta estrarre lo smartphone.

Per la parte benessere, il dispositivo integra un sensore PPG ad alta precisione che monitora il battito cardiaco 24 ore su 24 e conserva i dati a riposo per più giorni, così da seguire i cambiamenti nel tempo tramite l’app dedicata. Sono presenti anche il rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo della pressione e il monitoraggio del sonno con analisi delle fasi di veglia, sonno leggero e sonno profondo, utile per capire come migliorare la qualità del riposo.

L’anima sportiva è garantita da oltre 140 modalità di allenamento, che vanno dalle attività più comuni come corsa, ciclismo e nuoto fino a opzioni più specifiche come yoga, HIIT, calcio o badminton. L’orologio registra passi, distanza, calorie bruciate e minuti attivi, offrendo una panoramica chiara del livello di attività quotidiano. La certificazione di impermeabilità IP68, testata su numerosi cicli di pressione, consente di portarlo con sé sotto la pioggia, durante il nuoto o mentre ci si lava le mani, ampliando le situazioni d’uso in totale sicurezza.

AcclaFit Smartwatch

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