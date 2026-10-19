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Smartwatch AcclaFit per salute e sport, offerta lampo e sconto incredibile

Sconto del 73% per lo smartwatch economico AcclaFit e il prezzo scende a meno di 40 euro. Monitoraggio avanzato della salute e dello sport.

3 min di lettura

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Redazione

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AcclaFit Smartwatch rotondo con display da 1,38 pollici Amazon

Vuoi tenere sotto controllo attività e notifiche senza dover estrarre continuamente il telefono? L’AcclaFit Smartwatch è scontato del 73% e offre funzioni utili da portare al polso durante la giornata.

Il quadrante rotondo integra un display da 1,38 pollici e permette di scegliere tra oltre 100 quadranti, anche usando una propria foto. Con il microfono e l’altoparlante integrati puoi effettuare e ricevere chiamate dall’orologio; le notifiche di WhatsApp, Facebook e Instagram arrivano al polso. Le funzioni di monitoraggio comprendono frequenza cardiaca, sonno e saturazione dell’ossigeno, mentre la batteria è indicata per un’autonomia fino a 7-10 giorni.

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AcclaFit Smartwatch in offerta: sconto del 73%

Se cerchi un orologio fitness che unisca chiamate, notifiche e funzioni per l’attività quotidiana, puoi portarti a casa l’AcclaFit Smartwatch a 39,99 euro. Il prezzo indicato è accompagnato da uno sconto del 73%. Le informazioni disponibili non specificano la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.

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L’orologio fitness con display da 1,38 pollici e oltre 147 modalità sportive

Per chi vuole seguire i propri allenamenti e restare raggiungibile anche senza avere il telefono in mano, questo smartwatch riunisce diverse funzioni in un unico dispositivo:

  • Chiamate Bluetooth e notifiche smart: microfono e altoparlante integrati consentono di rispondere ed effettuare chiamate dal polso; puoi inoltre ricevere notifiche da WhatsApp, Facebook e Instagram.
  • Oltre 147 modalità sportive e certificazione IP68: le modalità permettono di registrare i progressi in attività come corsa e ciclismo; il dispositivo è indicato come resistente all’acqua e al sudore.
  • Monitoraggio di frequenza cardiaca, sonno e SpO2: il rilevamento automatico offre informazioni sulle principali misurazioni monitorate. I dati sono solo di riferimento e non sono destinati a uso medico.
  • Display da 1,38 pollici e oltre 100 quadranti: puoi personalizzare la schermata scegliendo un quadrante oppure impostando una tua foto.
  • Autonomia dichiarata fino a 7-10 giorni: la durata indicata con una singola carica può ridurre la necessità di ricaricare spesso l’orologio.
  • Compatibilità con Android e iOS: funziona con Android 5.0 o versioni successive e iOS 9.0 o successive. Sono inoltre indicati 24 mesi di garanzia e supporto tecnico a vita.

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FAQ

Con quali smartphone è compatibile l’AcclaFit Smartwatch?

È compatibile con Android 5.0 o versioni successive e iOS 9.0 o successive.

Si possono effettuare chiamate dall’AcclaFit Smartwatch?

Sì, ha microfono e altoparlante integrati per effettuare e ricevere chiamate tramite Bluetooth.

Quanto dura la batteria dell’AcclaFit Smartwatch?

La durata indicata è fino a 7-10 giorni con una singola carica.

L’AcclaFit Smartwatch è adatto per nuotare?

È indicato come IP68 e resistente all’acqua; tra gli usi citati dal produttore c’è il monitoraggio del nuoto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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