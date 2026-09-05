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Xiaomi 17, smartphone top con lenti Leica Summilux, batteria da 6330 mAh e Snapdragon 8 Elite Gen 5 è in offerta con sconto del 15%.

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Se il tuo vecchio telefono fatica tra foto notturne mosse, batteria sempre a zero e app che rallentano, è il momento di cambiare passo. Oggi puoi farlo con Xiaomi 17, uno smartphone di fascia alta proposto con uno sconto del 15% rispetto al prezzo di listino, portandoti a casa un dispositivo completo e potente senza spendere quanto un top di gamma tradizionale.

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Xiaomi 17 punta tutto su un comparto fotografico evoluto con lenti Leica Summilux ad ampia apertura, pensate per catturare più luce e dare profondità alle immagini anche in condizioni difficili. A questo si aggiunge un sensore Light Fusion 950 ad alta gamma dinamica, progettato per gestire senza sforzo scene in controluce o con forti contrasti, restituendo dettagli più fedeli in luci e ombre. La parte hardware è completata da una batteria Xiaomi Surge da 6330 mAh con ricarica HyperCharge fino a 100W cablata e 50W wireless, e dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, che combina prestazioni elevate ed efficienza energetica. Non manca l’integrazione di Xiaomi HyperAI, che porta funzioni intelligenti diffuse nell’intero sistema, dalla scrittura assistita agli sfondi dinamici.

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La promo su Xiaomi 17 rende questo smartphone avanzato più accessibile: grazie allo sconto del 15% puoi acquistarlo a 849,90€. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Un prezzo allineato alla fascia alta ma interessante se rapportato a lenti Leica, batteria molto capiente e piattaforma Snapdragon di ultima generazione. Per chi cerca un dispositivo premium senza spingersi verso i listini più estremi, si tratta di una proposta competitiva, soprattutto considerando la garanzia del produttore di 3 anni, superiore allo standard del mercato.

Se vuoi un telefono che punti forte su fotografia, autonomia e potenza pura, questa offerta può essere l’occasione per fare un salto di qualità rispetto ai modelli di fascia media: il Xiaomi 17 è disponibile con uno sconto del 15%, così ottieni un pacchetto completo di tecnologie di ultima generazione a un prezzo più leggero.

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Lo smartphone Xiaomi con le lenti Leica Summilux e la batteria ad alta capacità

Se vuoi dire addio alle foto spente, alla paura di restare senza batteria a metà giornata e ai rallentamenti quando apri più app insieme, questo smartphone punta proprio a risolvere queste esigenze concrete con una dotazione tecnica di livello.

Lenti Leica Summilux con ampia apertura ƒ/1.67 : la maggiore quantità di luce catturata ti permette scatti più nitidi e profondi anche al tramonto o in interni, così le foto serali e i ritratti risultano più dettagliati e naturali.

: la maggiore quantità di luce catturata ti permette scatti più nitidi e profondi anche al tramonto o in interni, così le foto serali e i ritratti risultano più dettagliati e naturali. Sensore Light Fusion 950 ad alta gamma dinamica : gestisce meglio le scene con forte contrasto, come soggetti in controluce o paesaggi con cielo molto luminoso, evitando zone bruciate o eccessivamente scure e migliorando la leggibilità complessiva dell’immagine.

: gestisce meglio le scene con forte contrasto, come soggetti in controluce o paesaggi con cielo molto luminoso, evitando zone bruciate o eccessivamente scure e migliorando la leggibilità complessiva dell’immagine. Batteria Xiaomi Surge da 6330 mAh con tecnologia silicio-carbonio: la capacità elevata e l’ottimizzazione energetica ti consentono di arrivare a fine giornata anche con un uso intenso di social, foto, video e giochi, riducendo la necessità di ricariche frequenti.

con tecnologia silicio-carbonio: la capacità elevata e l’ottimizzazione energetica ti consentono di arrivare a fine giornata anche con un uso intenso di social, foto, video e giochi, riducendo la necessità di ricariche frequenti. HyperCharge 100W cablata e 50W wireless : la ricarica ultra rapida, sia via cavo sia senza fili, ti permette di recuperare molte ore di utilizzo in poco tempo, ideale quando sei di fretta e hai pochi minuti per collegare lo smartphone.

: la ricarica ultra rapida, sia via cavo sia senza fili, ti permette di recuperare molte ore di utilizzo in poco tempo, ideale quando sei di fretta e hai pochi minuti per collegare lo smartphone. Piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5 : la potenza di calcolo elevata e l’efficienza migliorata assicurano fluidità nelle app più pesanti, nei giochi e nel multitasking, mantenendo consumi sotto controllo.

: la potenza di calcolo elevata e l’efficienza migliorata assicurano fluidità nelle app più pesanti, nei giochi e nel multitasking, mantenendo consumi sotto controllo. Xiaomi HyperAI integrata nel sistema : funzioni come Sfondi Dinamici AI, Scrittura AI, Riconoscimento Vocale AI e Ricerca AI migliorano l’esperienza quotidiana automatizzando compiti ripetitivi, facilitando la produzione di testi e rendendo più immediata l’interazione con il telefono.

: funzioni come Sfondi Dinamici AI, Scrittura AI, Riconoscimento Vocale AI e Ricerca AI migliorano l’esperienza quotidiana automatizzando compiti ripetitivi, facilitando la produzione di testi e rendendo più immediata l’interazione con il telefono. Garanzia produttore di 3 anni: un anno extra rispetto allo standard offre maggiore tranquillità sul lungo periodo, soprattutto per chi non cambia smartphone frequentemente.

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FAQ Quanto dura la batteria di Xiaomi 17 con uso intenso? La batteria da 6330 mAh è pensata per coprire un’intera giornata di utilizzo intenso senza bisogno di ricariche frequenti. Xiaomi 17 supporta la ricarica wireless veloce? Sì, supporta la ricarica wireless HyperCharge fino a 50W oltre a quella cablata a 100W. Xiaomi 17 è adatto a foto in notturna? Le lenti Leica Summilux con ampia apertura e il sensore Light Fusion 950 migliorano la resa in condizioni di scarsa luminosità. Quanti anni di garanzia offre Xiaomi 17? Con l’acquisto sono inclusi 3 anni di garanzia del produttore, uno in più rispetto allo standard di 2 anni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.