Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo smartphone vivo X500 Pro Max è in offerta con uno sconto del 25%. Schermo AMOLED 2K e teleobiettivo periscopico ZEISS da 200 MP.

Amazon

Fotografare un palco da lontano o riprendere un paesaggio senza rinunciare ai dettagli può essere difficile con uno smartphone. Il vivo X500 Pro Max è disponibile con uno sconto del 25%.

vivo X500 Pro Max 1.349,00 € -25% 1.799,00 € Risparmi 450,00 € Acquista su Amazon

Il comparto fotografico abbina un teleobiettivo periscopico ZEISS da 200 MP a una fotocamera principale da 50 MP e a un’ultra grandangolare della stessa risoluzione. Per i video sono previste registrazioni fino a 8K, oltre a riprese 4K ad alta frequenza di fotogrammi. Il display AMOLED da 6,85 pollici raggiunge la risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz: una dotazione pensata per chi vuole un’esperienza visiva ricca di dettagli anche durante il gioco.

vivo X500 Pro Max in offerta: sconto del 25%

Il vivo X500 Pro Max è proposto a 1.349,00 euro, con uno sconto indicato del 25%. La scheda presenta una configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, oltre a connettività 5G Dual SIM. Puoi consultare la vivo X500 Pro Max a 1.349,00 euro per verificare i dettagli dell’offerta disponibili al momento dell’acquisto.

Amazon

Approfitta ora dell’offerta vivo X500 Pro Max

Lo smartphone vivo con teleobiettivo periscopico ZEISS da 200 MP e display AMOLED 2K

Quando vuoi scattare, registrare video e usare le app senza rinunciare a spazio e reattività, questa configurazione offre diverse caratteristiche da considerare:

Teleobiettivo periscopico ZEISS da 200 MP : la risoluzione elevata e l’equivalente di 85 mm sono pensati per riprendere soggetti lontani, come paesaggi e spettacoli. La funzione Video Palco consente di registrare in 4K a 60 fps con il super teleobiettivo.

: la risoluzione elevata e l’equivalente di 85 mm sono pensati per riprendere soggetti lontani, come paesaggi e spettacoli. La funzione Video Palco consente di registrare in 4K a 60 fps con il super teleobiettivo. Fotocamera principale da 50 MP e ultra grandangolare da 50 MP : il sistema permette di passare dagli scatti principali a inquadrature più ampie. La stabilizzazione e la registrazione 4K fino a 240 fps ampliano le possibilità per foto e video.

: il sistema permette di passare dagli scatti principali a inquadrature più ampie. La stabilizzazione e la registrazione 4K fino a 240 fps ampliano le possibilità per foto e video. Display AMOLED 2K da 6,85 pollici : la risoluzione di 3168 x 1440 e la frequenza adattiva da 1 a 144 Hz offrono immagini dettagliate e scorrimento fluido. Sono presenti anche modalità di protezione degli occhi.

: la risoluzione di 3168 x 1440 e la frequenza adattiva da 1 a 144 Hz offrono immagini dettagliate e scorrimento fluido. Sono presenti anche modalità di protezione degli occhi. Batteria da 6.750 mAh e ricarica FlashCharge da 90 W : la capacità indicata e la ricarica cablata rapida aiutano a gestire l’uso quotidiano. È supportata anche la ricarica wireless da 40 W con caricatore compatibile; il caricatore non è incluso.

: la capacità indicata e la ricarica cablata rapida aiutano a gestire l’uso quotidiano. È supportata anche la ricarica wireless da 40 W con caricatore compatibile; il caricatore non è incluso. MediaTek Dimensity 9600 Pro, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria : la dotazione è pensata per gestire giochi, multitasking e file video. La RAM è espandibile fino a 24 GB.

: la dotazione è pensata per gestire giochi, multitasking e file video. La RAM è espandibile fino a 24 GB. 5G, Wi-Fi 7 e protezione IP68 e IP69: completano la scheda le connessioni aggiornate, NFC e OriginOS 7 basato su Android 17. I gradi di protezione sono indicati come verificati in test di laboratorio.

vivo X500 Pro Max 1.349,00 € -25% 1.799,00 € Risparmi 450,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 25% sul vivo X500 Pro Max: offerta lampo.

FAQ Quanta memoria ha il vivo X500 Pro Max? La configurazione indicata comprende 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna; la RAM è espandibile fino a 24 GB. Che caratteristiche ha il display del vivo X500 Pro Max? È un AMOLED da 6,85 pollici con risoluzione 2K di 3168 x 1440 pixel e frequenza di aggiornamento da 1 a 144 Hz. Il vivo X500 Pro Max supporta la ricarica wireless? Sì, supporta la ricarica wireless da 40 W con caricatore compatibile. Il caricatore non è incluso. Quali fotocamere ha il vivo X500 Pro Max? La scheda indica un teleobiettivo periscopico ZEISS da 200 MP, una fotocamera principale da 50 MP e un’ultra grandangolare da 50 MP.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.