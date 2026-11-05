Vivo V70, lo smartphone con super telecamere a un prezzo mai visto prima
Da oggi trovi il vivo V70 con uno sconto del 28% e risparmi quasi 200 euro. Schermo pOLED con risoluzione 1,5 K, tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria a lunga durata.
Quando vuoi fotografare un concerto o un soggetto lontano, lo zoom dello smartphone può non bastare e le immagini rischiano di perdere nitidezza. Il vivo V70 5G è disponibile con uno sconto del 28%, una riduzione che lo rende interessante per chi cerca un telefono con fotocamera evoluta e ampio spazio di archiviazione.
Il vivo V70 5G abbina una fotocamera ZEISS da 50 MP con super teleobiettivo a uno zoom ottico 3x e digitale fino a 10x, per inquadrare i dettagli anche a distanza. Registra video in 4K a 60 fps e integra un display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K. La batteria da 5400 mAh è pensata per accompagnare streaming, gaming e uso quotidiano; a completare la dotazione ci sono 8 GB di RAM, 256 GB di memoria e Android 16.
vivo V70 5G in offerta: sconto del 28% e circa 181 euro di risparmio
Il vivo V70 5G è proposto a 466,80 euro, con uno sconto del 28% e un risparmio di circa 181 euro calcolato sulla percentuale indicata. Per chi desidera un telefono con display OLED, teleobiettivo e 256 GB di memoria, la promozione riunisce diverse caratteristiche di fascia alta in un unico dispositivo. Puoi acquistare il vivo V70 5G a 466,80 euro. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi di reso.
Acquista subito il vivo V70 5G in offerta
Lo smartphone vivo con fotocamera ZEISS da 50 MP e display OLED 1.5K
Se vuoi conservare immagini e video di momenti lontani senza rinunciare a uno schermo ampio per riguardarli, il vivo V70 5G offre una dotazione adatta a queste esigenze. Ecco cosa può fare la differenza nell’uso quotidiano:
- Fotocamera ZEISS da 50 MP con super teleobiettivo: lo zoom ottico 3x e quello digitale fino a 10x aiutano a inquadrare soggetti distanti, come durante concerti ed eventi. La Modalità Palco AI è pensata proprio per fotografare spettacoli e scene con luci dinamiche.
- Video 4K a 60 fps: consente di registrare filmati fluidi e dettagliati. La Galleria include strumenti per aggiungere musica e ritagliare le immagini, così puoi intervenire sui video direttamente sul telefono.
- Display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K: colori vividi, contrasti profondi e dettagli definiti rendono più piacevole guardare foto e contenuti multimediali.
- Batteria da 5400 mAh: è progettata per sostenere streaming, gaming e attività quotidiane. Lo sblocco tramite impronta digitale a ultrasuoni 3D è indicato per funzionare anche con mani bagnate o sporche.
- 8 GB di RAM e 256 GB di memoria: offrono spazio per app, file e contenuti personali. OriginOS 6 prevede fino a quattro aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza; lo Spazio Privato protegge i dati con impronta o password.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 28% sul vivo V70 5G.
FAQ
Ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria.
Integra una fotocamera ZEISS da 50 MP con super teleobiettivo, zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 10x.
Sì, registra video in 4K a 60 fps.
La batteria ha una capacità di 5400 mAh; la durata effettiva dipende dall’utilizzo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.