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Da oggi trovi il vivo V70 con uno sconto del 28% e risparmi quasi 200 euro. Schermo pOLED con risoluzione 1,5 K, tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria a lunga durata.

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Quando vuoi fotografare un concerto o un soggetto lontano, lo zoom dello smartphone può non bastare e le immagini rischiano di perdere nitidezza. Il vivo V70 5G è disponibile con uno sconto del 28%, una riduzione che lo rende interessante per chi cerca un telefono con fotocamera evoluta e ampio spazio di archiviazione.

Il vivo V70 5G abbina una fotocamera ZEISS da 50 MP con super teleobiettivo a uno zoom ottico 3x e digitale fino a 10x, per inquadrare i dettagli anche a distanza. Registra video in 4K a 60 fps e integra un display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K. La batteria da 5400 mAh è pensata per accompagnare streaming, gaming e uso quotidiano; a completare la dotazione ci sono 8 GB di RAM, 256 GB di memoria e Android 16.

vivo V70 5G in offerta: sconto del 28% e circa 181 euro di risparmio

Il vivo V70 5G è proposto a 466,80 euro, con uno sconto del 28% e un risparmio di circa 181 euro calcolato sulla percentuale indicata. Per chi desidera un telefono con display OLED, teleobiettivo e 256 GB di memoria, la promozione riunisce diverse caratteristiche di fascia alta in un unico dispositivo. Puoi acquistare il vivo V70 5G a 466,80 euro. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi di reso.

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Lo smartphone vivo con fotocamera ZEISS da 50 MP e display OLED 1.5K

Se vuoi conservare immagini e video di momenti lontani senza rinunciare a uno schermo ampio per riguardarli, il vivo V70 5G offre una dotazione adatta a queste esigenze. Ecco cosa può fare la differenza nell’uso quotidiano:

Fotocamera ZEISS da 50 MP con super teleobiettivo : lo zoom ottico 3x e quello digitale fino a 10x aiutano a inquadrare soggetti distanti, come durante concerti ed eventi. La Modalità Palco AI è pensata proprio per fotografare spettacoli e scene con luci dinamiche.

: lo zoom ottico 3x e quello digitale fino a 10x aiutano a inquadrare soggetti distanti, come durante concerti ed eventi. La Modalità Palco AI è pensata proprio per fotografare spettacoli e scene con luci dinamiche. Video 4K a 60 fps : consente di registrare filmati fluidi e dettagliati. La Galleria include strumenti per aggiungere musica e ritagliare le immagini, così puoi intervenire sui video direttamente sul telefono.

: consente di registrare filmati fluidi e dettagliati. La Galleria include strumenti per aggiungere musica e ritagliare le immagini, così puoi intervenire sui video direttamente sul telefono. Display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K : colori vividi, contrasti profondi e dettagli definiti rendono più piacevole guardare foto e contenuti multimediali.

: colori vividi, contrasti profondi e dettagli definiti rendono più piacevole guardare foto e contenuti multimediali. Batteria da 5400 mAh : è progettata per sostenere streaming, gaming e attività quotidiane. Lo sblocco tramite impronta digitale a ultrasuoni 3D è indicato per funzionare anche con mani bagnate o sporche.

: è progettata per sostenere streaming, gaming e attività quotidiane. Lo sblocco tramite impronta digitale a ultrasuoni 3D è indicato per funzionare anche con mani bagnate o sporche. 8 GB di RAM e 256 GB di memoria: offrono spazio per app, file e contenuti personali. OriginOS 6 prevede fino a quattro aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza; lo Spazio Privato protegge i dati con impronta o password.

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FAQ Quanta memoria ha il vivo V70 5G? Ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Che fotocamera monta il vivo V70 5G? Integra una fotocamera ZEISS da 50 MP con super teleobiettivo, zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 10x. Il vivo V70 5G registra video in 4K? Sì, registra video in 4K a 60 fps. Quanto dura la batteria del vivo V70 5G? La batteria ha una capacità di 5400 mAh; la durata effettiva dipende dall’utilizzo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.