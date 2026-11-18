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Il Galaxy Z Fold8 è in offerta con uno sconto di 500 euro e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Doppio schermo e fotocamera da 50 megapixel.

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Vuoi un telefono compatto da portare con te, ma anche uno schermo ampio quando lavori o ti godi i contenuti? Il Samsung Galaxy Z Fold8 da 256 GB, nella colorazione Lavender, è disponibile con uno sconto del 24%.

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Il formato pieghevole punta a unire uno smartphone compatto da chiuso e uno schermo ampio quando è aperto. Il peso dichiarato è di 201 grammi; la batteria da 4.800 mAh è pensata per accompagnare lavoro, gioco e navigazione. Completano la dotazione una fotocamera da 50 MP e una garanzia del produttore di tre anni.

Samsung Galaxy Z Fold8 in offerta: sconto del 24%

Il Galaxy Z Fold8 da 256 GB è proposto a 1.599 euro, con una riduzione indicata del 24%. La promozione può interessare chi cerca un telefono pieghevole con spazio di archiviazione da 256 GB e una fotocamera principale da 50 MP. Le informazioni disponibili non specificano scadenza, pagamento a rate, coupon, condizioni Prime o tempi di reso: è quindi possibile consultare i dettagli aggiornati direttamente nella pagina del Samsung Galaxy Z Fold8 con sconto del 24%.

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Lo smartphone pieghevole Samsung con batteria da 4.800 mAh e fotocamera da 50 MP

Se cerchi un dispositivo che si adatti sia agli spostamenti sia ai momenti in cui vuoi lavorare o navigare su uno schermo più ampio, il design pieghevole offre una soluzione versatile. Ecco le caratteristiche indicate:

Formato pieghevole: lo smartphone è compatto da chiuso e offre uno schermo ampio da aperto, così puoi passare da un ingombro più contenuto a una visualizzazione più immersiva.

lo smartphone è compatto da chiuso e offre uno schermo ampio da aperto, così puoi passare da un ingombro più contenuto a una visualizzazione più immersiva. Peso di 201 grammi e struttura rinforzata: il peso contenuto è pensato per l’uso quotidiano; sotto il display sono presenti due strati di titanio e uno strato ammortizzante.

il peso contenuto è pensato per l’uso quotidiano; sotto il display sono presenti due strati di titanio e uno strato ammortizzante. Batteria da 4.800 mAh: la capacità dichiarata è pensata per sostenere attività come lavorare, giocare e navigare per ore.

la capacità dichiarata è pensata per sostenere attività come lavorare, giocare e navigare per ore. Fotocamera da 50 MP: consente di immortalare viaggi e momenti con gli amici, con una risoluzione che il produttore paragona a quella di una camera compatta.

consente di immortalare viaggi e momenti con gli amici, con una risoluzione che il produttore paragona a quella di una camera compatta. Now Nudge e trasferimento dati: i suggerimenti sono pensati per facilitare il passaggio tra schermo esterno e principale; la procedura di trasferimento permette di importare dati dal vecchio iPhone tramite scansione di un QR Code.

i suggerimenti sono pensati per facilitare il passaggio tra schermo esterno e principale; la procedura di trasferimento permette di importare dati dal vecchio iPhone tramite scansione di un QR Code. 256 GB e garanzia del produttore di tre anni: lo spazio indicato è di 256 GB e la garanzia comprende un anno aggiuntivo oltre ai due anni riportati nella descrizione.

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FAQ Quanta memoria ha il Samsung Galaxy Z Fold8? La versione indicata nella pagina ha 256 GB di memoria. Quanto pesa il Samsung Galaxy Z Fold8? Il peso riportato nella descrizione è di 201 grammi. Qual è la capacità della batteria del Samsung Galaxy Z Fold8? La batteria ha una capacità dichiarata di 4.800 mAh. Quanto dura la garanzia del Samsung Galaxy Z Fold8? La descrizione indica tre anni di garanzia del produttore: due anni più un anno aggiuntivo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.