Galaxy Z Flip 8, lo sconto è irreale: oggi risparmi quasi 700 euro
Il Galaxy Z Flip 8, smartphone pieghevole di Samsung, è in offerta con uno sconto del 49% e lo paghi quasi la metà. Doppio schermo e ottime prestazioni.
Se stai cercando uno smartphone con una capacità di archiviazione definita e vuoi tenere sotto controllo la spesa, può essere utile valutare le offerte disponibili. Il Samsung Galaxy Z Flip 8 256GB è proposto con uno sconto del 49%.
Il titolo della scheda identifica la versione con 256 GB di memoria e finitura Graphite. Sono i dati essenziali per distinguere questa configurazione quando confronti le diverse varianti del dispositivo e vuoi verificare che corrisponda alle tue preferenze. Il prezzo indicato è di 699,99 euro; le informazioni disponibili non riportano altri dettagli tecnici da aggiungere senza fare supposizioni.
Samsung Galaxy Z Flip 8 256GB in offerta: sconto del 49%
La promozione porta il Samsung Galaxy Z Flip 8 256GB a 699,99 euro, con uno sconto indicato del 49%. La scheda non specifica il prezzo di partenza, quindi non è possibile quantificare il risparmio in euro. Non sono riportate informazioni sufficienti per confrontare il costo con altri prodotti della stessa fascia o per indicare eventuali condizioni di pagamento a rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime e tempi di reso. Puoi consultare la pagina dell’offerta per verificare i dettagli aggiornati e valutare il Samsung Galaxy Z Flip 8 a 699,99 euro.
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Lo smartphone Samsung con 256 GB di memoria e finitura Graphite
Quando scegli uno smartphone, memoria e colore sono due elementi concreti da controllare nella configurazione. Per questa versione, la scheda riporta i seguenti dettagli:
- Memoria da 256 GB: identifica la capacità indicata per questa variante e aiuta a verificare che sia quella desiderata prima dell’acquisto.
- Finitura Graphite: il colore specificato nel titolo consente di distinguere questa versione da eventuali configurazioni con finiture differenti.
- Prezzo di 699,99 euro e sconto del 49%: sono i dati economici riportati per l’offerta e permettono di valutare la spesa rispetto al proprio budget.
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Approfitta ora dello sconto del 49% sul Samsung Galaxy Z Flip 8.
FAQ
La versione indicata nel titolo della scheda ha 256 GB di memoria.
La finitura indicata è Graphite.
Il prezzo indicato è 699,99 euro, con uno sconto del 49%.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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