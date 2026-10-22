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Il Galaxy Z Flip 8, smartphone pieghevole di Samsung, è in offerta con uno sconto del 49% e lo paghi quasi la metà. Doppio schermo e ottime prestazioni.

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Se stai cercando uno smartphone con una capacità di archiviazione definita e vuoi tenere sotto controllo la spesa, può essere utile valutare le offerte disponibili. Il Samsung Galaxy Z Flip 8 256GB è proposto con uno sconto del 49%.

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Il titolo della scheda identifica la versione con 256 GB di memoria e finitura Graphite. Sono i dati essenziali per distinguere questa configurazione quando confronti le diverse varianti del dispositivo e vuoi verificare che corrisponda alle tue preferenze. Il prezzo indicato è di 699,99 euro; le informazioni disponibili non riportano altri dettagli tecnici da aggiungere senza fare supposizioni.

Samsung Galaxy Z Flip 8 256GB in offerta: sconto del 49%

La promozione porta il Samsung Galaxy Z Flip 8 256GB a 699,99 euro, con uno sconto indicato del 49%. La scheda non specifica il prezzo di partenza, quindi non è possibile quantificare il risparmio in euro. Non sono riportate informazioni sufficienti per confrontare il costo con altri prodotti della stessa fascia o per indicare eventuali condizioni di pagamento a rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime e tempi di reso. Puoi consultare la pagina dell’offerta per verificare i dettagli aggiornati e valutare il Samsung Galaxy Z Flip 8 a 699,99 euro.

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Lo smartphone Samsung con 256 GB di memoria e finitura Graphite

Quando scegli uno smartphone, memoria e colore sono due elementi concreti da controllare nella configurazione. Per questa versione, la scheda riporta i seguenti dettagli:

Memoria da 256 GB : identifica la capacità indicata per questa variante e aiuta a verificare che sia quella desiderata prima dell’acquisto.

: identifica la capacità indicata per questa variante e aiuta a verificare che sia quella desiderata prima dell’acquisto. Finitura Graphite : il colore specificato nel titolo consente di distinguere questa versione da eventuali configurazioni con finiture differenti.

: il colore specificato nel titolo consente di distinguere questa versione da eventuali configurazioni con finiture differenti. Prezzo di 699,99 euro e sconto del 49%: sono i dati economici riportati per l’offerta e permettono di valutare la spesa rispetto al proprio budget.

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FAQ Quanta memoria ha questa versione del Samsung Galaxy Z Flip 8? La versione indicata nel titolo della scheda ha 256 GB di memoria. Di che colore è il Samsung Galaxy Z Flip 8 in offerta? La finitura indicata è Graphite. Qual è il prezzo riportato per il Samsung Galaxy Z Flip 8? Il prezzo indicato è 699,99 euro, con uno sconto del 49%.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.