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Il Galaxy S26 Ultra è in offerta con uno sconto del 33% e risparmi 500 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo extra large e prestazioni fulminee.

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Se vuoi uno smartphone top di gamma che ti segua in tutto — dal lavoro alla creatività, fino al gaming — senza compromessi su resistenza e sicurezza, questa è una delle occasioni più interessanti del momento. Il Samsung Galaxy S26 Ultra è disponibile con uno sconto del 33%, abbassando sensibilmente il costo di uno dei modelli più avanzati della lineup Samsung.

Questo modello unisce una struttura robusta con materiali di fascia alta, prestazioni spinte dall’AI e una fotocamera da 200MP pensata per ottenere scatti e video definiti anche in condizioni difficili. Il sistema di protezione dello schermo e della scocca è studiato per resistere a urti, acqua e polvere, mentre le funzioni intelligenti sono supportate da un processore di ultima generazione progettato proprio per sfruttare al massimo le applicazioni più pesanti.

Samsung Galaxy S26 Ultra in offerta su Amazon: sconto del 33%

In questo momento puoi portarti a casa il Samsung Galaxy S26 Ultra a 999,00€ grazie a uno sconto del 33% sul prezzo di listino, una cifra decisamente interessante per un top di gamma di ultima generazione con dotazione hardware e funzioni AI avanzate. Per chi cerca uno smartphone premium, il prezzo lo posiziona in modo competitivo rispetto ad altri modelli della stessa categoria.

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Approfitta ora dell’offerta sul Samsung Galaxy S26 Ultra

Lo smartphone Samsung con la protezione avanzata e la fotocamera da 200MP

Se temi urti, cadute e curiosi che sbirciano lo schermo, questo modello è pensato proprio per ridurre al minimo queste preoccupazioni e offrirti al tempo stesso prestazioni di fascia alta.

Struttura in Armor Aluminium e vetro Corning Gorilla Glass : la combinazione di materiali rinforzati aiuta a proteggere lo smartphone da urti e graffi, ideale se lo usi intensamente ogni giorno o lo porti spesso senza custodia pesante.

: la combinazione di materiali rinforzati aiuta a proteggere lo smartphone da urti e graffi, ideale se lo usi intensamente ogni giorno o lo porti spesso senza custodia pesante. Resistenza IP68 : la certificazione contro acqua e polvere ti permette di usarlo in mobilità con maggiore tranquillità, anche sotto la pioggia o in ambienti meno protetti.

: la certificazione contro acqua e polvere ti permette di usarlo in mobilità con maggiore tranquillità, anche sotto la pioggia o in ambienti meno protetti. Processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 : pensato per il gaming e le funzioni Galaxy AI, garantisce fluidità nelle app più pesanti, nel multitasking e nelle elaborazioni foto e video avanzate.

: pensato per il gaming e le funzioni Galaxy AI, garantisce fluidità nelle app più pesanti, nel multitasking e nelle elaborazioni foto e video avanzate. Nuovo design della Camera di vapore e componenti potenziati : la migliore gestione del calore permette sessioni di gioco e utilizzi intensi più stabili nel tempo, senza cali di performance improvvisi.

: la migliore gestione del calore permette sessioni di gioco e utilizzi intensi più stabili nel tempo, senza cali di performance improvvisi. Privacy Display integrato : puoi oscurare tutto lo schermo o solo alcune app, notifiche o PIN, riducendo il rischio che chi ti sta vicino veda informazioni sensibili.

: puoi oscurare tutto lo schermo o solo alcune app, notifiche o PIN, riducendo il rischio che chi ti sta vicino veda informazioni sensibili. Fotocamera da 200MP con apertura più ampia e riduzione del rumore : consente di ottenere foto e video più nitidi anche con poca luce, così non devi rinunciare agli scatti serali o agli interni difficili.

: consente di ottenere foto e video più nitidi anche con poca luce, così non devi rinunciare agli scatti serali o agli interni difficili. Ricarica Ultrarapida 3.0 : ti rimette rapidamente in condizioni di utilizzo quando la batteria è scarica, utile se vivi giornate fuori casa e hai poco tempo per collegarlo alla presa.

: ti rimette rapidamente in condizioni di utilizzo quando la batteria è scarica, utile se vivi giornate fuori casa e hai poco tempo per collegarlo alla presa. Garanzia produttore di 3 anni: un anno extra rispetto allo standard offre maggiore serenità nel medio periodo, soprattutto per chi tiene lo stesso smartphone a lungo.

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Samsung Galaxy S26 Ultra, approfitta ora dell’offerta lampo con sconto del 33% prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il Samsung Galaxy S26 Ultra è resistente ad acqua e polvere? Sì, il Galaxy S26 Ultra offre una resistenza IP68, pensata per proteggerlo da acqua e polvere. Che tipo di fotocamera monta il Samsung Galaxy S26 Ultra? Il Galaxy S26 Ultra integra una fotocamera principale da 200MP con apertura più ampia e riduzione del rumore. Il Samsung Galaxy S26 Ultra è adatto al gaming avanzato? Sì, grazie al processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e al nuovo design della Camera di vapore gestisce bene gaming e app pesanti. Come funziona il Privacy Display del Samsung Galaxy S26 Ultra? Il Privacy Display consente di oscurare l’intero schermo o solo app, notifiche o PIN per proteggere le informazioni da sguardi indiscreti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.