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Samsung Galaxy A57 5G, smartphone sottile con Super AMOLED Plus da 6,7", tripla fotocamera da 50 MP e batteria da 5000 mAh è in sconto del 30%.

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Stanco di dover scegliere tra uno smartphone sottile ed elegante e un dispositivo davvero completo per foto, autonomia e aggiornamenti nel tempo? Con lo Samsung Galaxy A57 5G oggi puoi puntare su un modello di fascia media ben bilanciato, approfittando di uno sconto del 30% che abbassa il prezzo a 385,90€. Un’occasione interessante per chi cerca un telefono moderno senza salire ai prezzi dei top di gamma.

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Il Galaxy A57 5G punta tutto su un design estremamente sottile, appena 6,9 mm, che lo rende comodo da usare e da portare in tasca ogni giorno. Il grande schermo Super AMOLED Plus FHD+ da 6,7 pollici con cornici ridotte è pensato per chi guarda molti contenuti in mobilità, mentre la tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP affiancato da ultra‑grandangolo e macro è studiata per offrire scatti versatili in ogni situazione. A completare il quadro ci sono la batteria da 5000 mAh con ricarica ultra rapida, la resistenza IP68 ad acqua e polvere e un supporto software di lungo periodo con aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza garantiti per anni.

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Questa promozione porta il Samsung Galaxy A57 5G a 385,90€ grazie a uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino, una cifra interessante per uno smartphone sottile con grande display AMOLED, tripla fotocamera da 50 MP e batteria capiente. Nella fascia media si posiziona come soluzione completa e moderna, ideale per chi vuole un telefono aggiornato a lungo e con garanzia del produttore estesa a 3 anni, senza dover spendere quanto un top di gamma. Considerato il livello di dotazione, il Samsung Galaxy A57 5G è disponibile con uno sconto del 30% che lo rende particolarmente competitivo tra i modelli della stessa categoria.

Lo smartphone Samsung con il display Super AMOLED Plus e la tripla fotocamera da 50 MP

Se cerchi un telefono che risponda alle esigenze di chi vive con lo smartphone in mano tutto il giorno, il Galaxy A57 5G mette insieme design sottile, buon comparto fotografico e autonomia importante. Ecco come queste caratteristiche tecniche possono fare la differenza nell’uso quotidiano.

Design sottile da 6,9 mm : lo spessore ridotto rende lo smartphone comodo da impugnare e utilizzare anche a una mano, oltre a stare meglio in tasca o in borsa senza ingombrare.

: lo spessore ridotto rende lo smartphone comodo da impugnare e utilizzare anche a una mano, oltre a stare meglio in tasca o in borsa senza ingombrare. Display Super AMOLED Plus FHD+ da 6,7 pollici : lo schermo ampio e luminoso con cornici sottili è ideale per serie TV, social e giochi, offrendo neri profondi e colori vividi per un’esperienza più immersiva.

: lo schermo ampio e luminoso con cornici sottili è ideale per serie TV, social e giochi, offrendo neri profondi e colori vividi per un’esperienza più immersiva. Tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP : la combinazione di grandangolare OIS, ultra‑grandangolare da 12 MP e macro da 5 MP permette di passare dai panorami ai dettagli ravvicinati, ottenendo immagini più nitide e stabili in molte situazioni diverse.

: la combinazione di grandangolare OIS, ultra‑grandangolare da 12 MP e macro da 5 MP permette di passare dai panorami ai dettagli ravvicinati, ottenendo immagini più nitide e stabili in molte situazioni diverse. Funzioni intelligenti integrate : strumenti come Cerchia e Cerca, Gomma Oggetto, Ritaglio Automatico e Volto Migliore ti aiutano a trovare informazioni più velocemente e a migliorare gli scatti senza dover usare app aggiuntive.

: strumenti come Cerchia e Cerca, Gomma Oggetto, Ritaglio Automatico e Volto Migliore ti aiutano a trovare informazioni più velocemente e a migliorare gli scatti senza dover usare app aggiuntive. Batteria da 5000 mAh con ricarica Ultra Rapida 2.0 : l’ampia capacità ti accompagna lungo tutta la giornata intensa, mentre la ricarica veloce ti riporta rapidamente intorno al 60% in circa mezz’ora, riducendo i tempi attaccato alla presa.

: l’ampia capacità ti accompagna lungo tutta la giornata intensa, mentre la ricarica veloce ti riporta rapidamente intorno al 60% in circa mezz’ora, riducendo i tempi attaccato alla presa. Resistenza IP68 ad acqua e polvere : una protezione in più negli imprevisti quotidiani, come pioggia o schizzi d’acqua, che rende il telefono più adatto all’uso in mobilità.

: una protezione in più negli imprevisti quotidiani, come pioggia o schizzi d’acqua, che rende il telefono più adatto all’uso in mobilità. Aggiornamenti software a lungo termine : con il supporto per diversi anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza, il dispositivo rimane più sicuro e attuale nel tempo, allungando la sua vita utile.

: con il supporto per diversi anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza, il dispositivo rimane più sicuro e attuale nel tempo, allungando la sua vita utile. Garanzia produttore di 3 anni: l’anno extra di copertura rispetto ai classici 2 anni offre maggiore tranquillità sul medio periodo, soprattutto per chi non cambia spesso smartphone.

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Samsung Galaxy A57 5G, sconto del 30% e batteria da 5000 mAh: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Il Samsung Galaxy A57 5G ha una buona autonomia durante la giornata? Sì, grazie alla batteria da 5000 mAh è pensato per coprire una giornata intensa di utilizzo. Il Samsung Galaxy A57 5G è resistente ad acqua e polvere? Sì, è certificato IP68 per resistenza a polvere e immersione in acqua entro i limiti previsti dallo standard. Che qualità fotografica offre il Samsung Galaxy A57 5G? Integra una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra‑grandangolo da 12 MP e macro da 5 MP per scatti versatili. Per quanto tempo il Samsung Galaxy A57 5G riceverà aggiornamenti? Supporta aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per diversi anni, mantenendo il dispositivo più sicuro e attuale.