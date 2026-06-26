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Tenere il passo tra chat, social, video e lavoro senza ritrovarsi con un telefono lento o con la batteria a terra è ormai una sfida quotidiana. In questo momento il Samsung Galaxy A27 5G è disponibile con uno straordinario sconto dell’80%, diventando una delle proposte più interessanti per chi cerca uno smartphone affidabile e aggiornato a un prezzo molto più accessibile.

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Questo modello punta su un design sottile e leggero, facile da usare con una mano, ma soprattutto su un grande display da 6,7 pollici pensato per navigare e guardare contenuti in modo immersivo. La tripla fotocamera posteriore consente di passare da scatti grandangolari a macro ravvicinate senza perdere qualità, mentre la batteria da 5.000 mAh e la ricarica super rapida sono pensate per accompagnarti tutto il giorno. A completare il quadro ci sono la resistenza IP64, una garanzia del produttore che arriva a 3 anni e un supporto software di lunga durata, che lo rendono uno smartphone progettato per restare attuale nel tempo.

Samsung Galaxy A27 5G in offerta su Amazon con sconto dell’80%

Con la promozione attuale su Amazon il Samsung Galaxy A27 5G scende a 299,00€ grazie a uno sconto dell’80% sul prezzo di listino. Per uno smartphone 5G con grande schermo, batteria capiente e lunga vita software, si tratta di una cifra molto competitiva rispetto ad altri modelli della stessa fascia. In questa fascia di prezzo è raro trovare un dispositivo che offra insieme un display ampio, una tripla fotocamera versatile e una garanzia del produttore estesa a tre anni. Se ti interessa un dispositivo equilibrato per uso quotidiano, oggi il Samsung Galaxy A27 5G è disponibile con uno sconto dell’80%, rendendo l’acquisto particolarmente conveniente per chi vuole aggiornare il proprio smartphone senza sforare il budget.

Lo smartphone Samsung con il grande display da 6,7 pollici e la tripla fotocamera

Se passi ore tra social, video e mail, hai bisogno di un telefono che non ti costringa a compromessi tra schermo, autonomia e affidabilità nel tempo.

Design sottile e comodo da impugnare : con uno spessore di 7,8 mm, è facile da tenere in mano e da portare ovunque, ideale per l’uso quotidiano prolungato senza affaticare.

: con uno spessore di 7,8 mm, è facile da tenere in mano e da portare ovunque, ideale per l’uso quotidiano prolungato senza affaticare. Display immersivo da 6,7 pollici : lo schermo ampio con cornici ridotte è perfetto per streaming, gaming leggero e navigazione, migliorando la fruizione di contenuti multimediali e testi.

: lo schermo ampio con cornici ridotte è perfetto per streaming, gaming leggero e navigazione, migliorando la fruizione di contenuti multimediali e testi. Tripla fotocamera posteriore con principale da 50MP, ultra-grandangolare da 5MP e macro da 2MP: puoi passare dal paesaggio alle foto dettagliate degli oggetti, ottenendo immagini più versatili per social e ricordi di viaggio.

con principale da 50MP, ultra-grandangolare da 5MP e macro da 2MP: puoi passare dal paesaggio alle foto dettagliate degli oggetti, ottenendo immagini più versatili per social e ricordi di viaggio. Funzioni intelligenti integrate : strumenti come la ricerca visiva, la trascrizione vocale e la rimozione di elementi indesiderati dalle foto ti aiutano a essere più veloce tra studio, lavoro e gestione dei contenuti.

: strumenti come la ricerca visiva, la trascrizione vocale e la rimozione di elementi indesiderati dalle foto ti aiutano a essere più veloce tra studio, lavoro e gestione dei contenuti. Batteria da 5.000 mAh con ricarica super rapida : l’ampia capacità ti permette di arrivare a fine giornata senza ansia da percentuale di carica, e in circa mezz’ora puoi recuperare molta autonomia quando sei di fretta.

: l’ampia capacità ti permette di arrivare a fine giornata senza ansia da percentuale di carica, e in circa mezz’ora puoi recuperare molta autonomia quando sei di fretta. Resistenza IP64 : il grado di protezione contro polvere e schizzi offre una sicurezza in più nell’uso quotidiano, anche all’aperto o in situazioni meno protette.

: il grado di protezione contro polvere e schizzi offre una sicurezza in più nell’uso quotidiano, anche all’aperto o in situazioni meno protette. 3 anni di garanzia del produttore : oltre ai classici 2 anni, hai un anno aggiuntivo incluso, un vantaggio concreto per chi vuole tenere lo smartphone a lungo.

: oltre ai classici 2 anni, hai un anno aggiuntivo incluso, un vantaggio concreto per chi vuole tenere lo smartphone a lungo. Aggiornamenti software prolungati: il supporto esteso per sistema operativo e sicurezza assicura un dispositivo più sicuro e aggiornato nel tempo, ritardando la necessità di cambiarlo.

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FAQ Il Samsung Galaxy A27 5G ha una buona autonomia per uso intenso? Sì, grazie alla batteria da 5.000 mAh pensata per durare tutto il giorno anche con utilizzo intenso. Il Samsung Galaxy A27 5G è resistente ad acqua e polvere? Offre una resistenza IP64, quindi è protetto da polvere e da schizzi d’acqua in situazioni quotidiane. Quante fotocamere ha il Samsung Galaxy A27 5G? Dispone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, ultra-grandangolare da 5MP e macro da 2MP. Per quanti anni è garantito il Samsung Galaxy A27 5G? Hai 3 anni di garanzia del produttore, un anno in più rispetto ai classici 2 anni standard.