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Samsung, questo Galaxy A17 è l’affare del momento: approfittane ora

Sconto del 29% sullo smartphone Samsung con 128GB di memoria, display Super AMOLED 6,7 e tre anni di garanzia del produttore. Scopri l’offerta.

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Smartphone Samsung Galaxy A17 grigio su Amazon Amazon

Caccia all’occasione? Con Samsung Galaxy A17 arriva una promo davvero ghiotta: parliamo di uno smartphone Android completo, con schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, memoria da 128GB e una batteria capiente da 5.000 mAh. In questo momento è proposto con uno sconto del 29% che rende il prezzo particolarmente interessante per la sua fascia.

Samsung Galaxy A17

Samsung Galaxy A17

149,00 €209,00 € -60,00 € (29%)

Nell’uso quotidiano si fa apprezzare per la reattività e l’ottimo rapporto qualità-prezzo: è un modello non di punta ma ben ottimizzato, adatto a messaggistica, chiamate, social e navigazione. Spiccano la buona qualità delle foto e la semplicità di configurazione iniziale, con procedura guidata per trasferire app, contatti e contenuti dal vecchio telefono. La batteria offre una durata convincente, e in confezione trovi il cavo USB‑C (l’alimentatore è acquistabile a parte). Un pacchetto solido e concreto per chi cerca affidabilità senza sforare il budget.

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Samsung Galaxy A17 in offerta su Amazon: sconto del 29%

L’offerta attuale rende il Samsung Galaxy A17 ancora più competitivo: parliamo di uno sconto del 29% che lo posiziona tra le scelte più sensate per chi vuole un display di qualità e memoria ampia a un prezzo contenuto. Per chi punta alla concretezza, questa promo consente di mettere le mani su uno smartphone bilanciato, aggiornato e con caratteristiche superiori alla media dei modelli entry.

Per approfittare della promozione, puoi portarti a casa il Samsung Galaxy A17 a soli 149,00€. Se desideri un telefono affidabile per tutti i giorni, con memoria espandibile e resistenza IP54, questa è una finestra di acquisto ideale. Ricorda che le promozioni possono variare: meglio non rimandare.

Lo smartphone Samsung con il display Super AMOLED da 6,7 pollici e la fotocamera da 50MP con OIS

Il cuore dell’esperienza è il display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh fino a 90 Hz: fluido, vivace e ideale per contenuti multimediali e social. La fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica (OIS) assicura scatti più nitidi e video più stabili, soprattutto in condizioni di luce complesse. Sotto la scocca trovi 4GB di RAM e 128GB di archiviazione, con memoria espandibile per stare più tranquilli con foto e app.

La batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia di tutto rispetto e la resistenza IP54 offre ulteriore sicurezza nell’uso quotidiano. Lato software, arriva con Android 15 e beneficia di un ciclo lungo di supporto: 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza. Non manca la garanzia del produttore di 3 anni e l’integrazione con Gemini per interagire e condividere ciò che vedi in tempo reale tramite la fotocamera. Il design è sottile ed elegante, con tasti laterali ben rifiniti e un look pulito.

Samsung Galaxy A17

Samsung Galaxy A17

149,00 €209,00 € -60,00 € (29%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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