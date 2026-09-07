Blackview ROCK 1, sconto esagerato per lo smartphone indistruttibile
Blackview ROCK 1, smartphone rugged per lavoro e avventure outdoor con batteria da 15000mAh e doppio schermo, oggi in sconto del 35%.
Lavori in cantiere, fai escursioni lunghe o passi molte ore all’aperto e hai bisogno di un telefono che non ti lasci a piedi alla prima caduta o giornata di pioggia? Oggi il Blackview ROCK 1 è disponibile con uno sconto del 35%, pensato proprio per chi cerca uno smartphone praticamente indistruttibile e con un’autonomia extra lunga.
Questo rugged phone punta tutto su resistenza e praticità: la tripla protezione militare con certificazioni IP68 e IP69K lo rende adatto a polvere, cadute, pioggia intensa e temperature estreme, mentre la batteria da 15000mAh è progettata per giornate infinite tra cantieri, trekking o campeggio senza dover cercare una presa di corrente. Il doppio schermo, con un pannello principale da 6,56 pollici e un display secondario intelligente, semplifica le operazioni rapide come controllare notifiche, batteria o musica riducendo i consumi.
Blackview ROCK 1 in offerta su Amazon con il 35% di sconto
Lo smartphone Blackview ROCK 1 è proposto su Amazon a 299,99€ con uno sconto del 35%, un prezzo particolarmente aggressivo per un rugged phone pensato per professionisti e appassionati di outdoor che cercano massima resistenza e grande autonomia. In questa fascia, dispositivi con standard militare MIL-STD-810H, doppia certificazione IP68+IP69K e batteria da 15000mAh sono in genere più costosi, quindi l’offerta lo rende interessante anche come telefono da lavoro principale.
Se cerchi un dispositivo robusto e versatile, il Blackview ROCK 1 è disponibile con uno sconto del 35% e offre anche funzioni extra come la ricarica inversa OTG per alimentare altri gadget, il tasto laterale personalizzabile, la modalità guanti 2.0 per l’uso in condizioni difficili e una fotocamera subacquea dedicata agli scatti in acqua.
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Lo smartphone rugged con la batteria da 15000mAh e la visione notturna da 20MP
Se temi che un normale telefono non regga urti, pioggia e giornate intere lontano dalla presa, questo dispositivo nasce proprio per risolvere quel problema, combinando robustezza estrema e funzioni pensate per chi lavora o si muove spesso all’aperto.
- Protezione militare tripla MIL-STD-810H con IP68+IP69K: resiste a cadute, immersioni fino a 1,5 metri per 30 minuti, polvere e piogge torrenziali, così puoi usarlo in cantiere, in montagna o in campeggio senza paura di danneggiarlo.
- Batteria ultra-capiente da 15000mAh con ricarica inversa OTG: garantisce un’autonomia di più giorni in scenari senza prese, e all’occorrenza funziona come powerbank per lampade da campeggio, action cam o auricolari.
- Doppio schermo con display principale HD+ da 6,56" e schermo secondario da 2,01": il pannello grande è ideale per mappe GPS e documenti, mentre quello secondario mostra ora, notifiche e controlli musicali riducendo consumi e distrazioni.
- Android 16 con Doke OS 5.0 e assistente IA: il controllo vocale globale ti permette di gestire chiamate, navigazione e app quando hai le mani occupate, aumentando sicurezza e produttività.
- Fotocamera con visione notturna HD da 20MP: pensata per ispezioni e uscite al buio, permette di catturare immagini luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa luce.
- Fino a 24GB di RAM e 256GB di memoria interna: unisce 8GB di RAM fisica e 16GB virtuali per gestire più app pesanti insieme, mentre lo spazio di archiviazione consente di salvare mappe offline, foto e video di lavoro senza continui svuotamenti.
- Modalità guanti 2.0, tasto personalizzabile, SOS e fotocamera subacquea: pensate per chi opera in ambienti estremi, permettono l’uso con mani sporche o coperte, l’accesso rapido alle funzioni chiave e una maggiore sicurezza grazie al tasto d’emergenza.
- Garanzia di 3 anni con assistenza europea: il supporto dedicato e il centro riparazioni in Polonia offrono un post-vendita più rapido e affidabile anche per utilizzi intensivi in ambito aziendale.
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FAQ
Sì, offre protezione militare MIL-STD-810H con certificazioni IP68 e IP69K contro cadute, immersioni, polvere e pioggia.
La batteria da 15000mAh è pensata per durare diversi giorni di utilizzo intenso lontano dalle prese di corrente.
Sì, grazie alla ricarica inversa OTG può alimentare dispositivi come lampade da campeggio, action cam o auricolari.
Sì, integra la modalità guanti 2.0 e un tasto laterale personalizzabile per usare il telefono anche con mani coperte o sporche.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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