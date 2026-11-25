123RF

Gli smartphone ricondizionati rappresentano un'interessante alternativa al nuovo, soprattutto per risparmiare sull'acquisto di modelli di fascia alta.

Prima dell’acquisto è fondamentale valutare grado estetico, capacità della batteria, controlli effettuati dal venditore e copertura della garanzia.

Per evitare brutte sorprese, conviene affidarsi a rivenditori affidabili e confrontare prezzo, condizioni del dispositivo, autonomia e assistenza post-vendita.

Ormai da diversi anni è emersa sempre più con forza la pratica relativa alla vendita di smartphone ricondizionati, soprattutto iPhone, perché vengono visti come un’ottima alternativa all’acquisto di un dispositivo nuovo. In molti casi questo è effettivamente vero. Acquistare un dispositivo ricondizionato permette anche di risparmiare cifre importanti, accedere a modelli di fascia alta a prezzi più convenienti e ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi dispositivi.

Inoltre, attualmente acquistare un nuovo smartphone, magari di fascia alta, diventa davvero complicato a causa del rincaro generale dei prezzi, causato principalmente dall’aumento dei costi delle memorie e della produzione di chip. Anche con l’arrivo di periodi di offerte come quello del Black Friday, diventa comunque difficile risparmiare tanto, perché i prezzi sono aumentati praticamente su ogni fascia di prezzo. Dunque, uno smartphone ricondizionato, diventa un’alternativa decisamente interessante.

Tuttavia, prima di concludere l’acquisto, è importante conoscere alcuni aspetti fondamentali: i gradi estetici, lo stato della batteria, i controlli effettuati dal venditore e le condizioni della garanzia. Non tutti gli smartphone ricondizionati, infatti, offrono lo stesso livello di qualità. Ecco cosa verificare per scegliere consapevolmente ed evitare brutte sorprese.

Che cosa significa smartphone ricondizionato?

Si parla spesso di smartphone ricondizionato, ma in pochi sanno davvero cosa significa, perciò cerchiamo di fare chiarezza. Uno smartphone ricondizionato è un dispositivo che è stato già utilizzato, oppure restituito o proveniente da esposizioni commerciali.

Prima di entrare nel circuito di vendita come smartphone ricondizionato, però, viene sottoposto a controlli tecnici e, quando necessario, a interventi di riparazione o sostituzione dei componenti (ad esempio la batteria o il display).

Questa è la principale differenza tra un semplice prodotto usato, che solitamente non viene controllato e non subisce la sostituzione di componenti, e uno ricondizionato.

Tuttavia, le procedure di verifica su uno smartphone ricondizionato non sono sempre le medesime: alcuni effettuano test completi e sostituiscono le componenti usurate, mentre altri si limitano a verificare il funzionamento delle principali componenti. Solitamente ogni azienda indica sul proprio sito web il tipo di procedure messe in campo per il test e ricondizionamento degli smartphone.

Gradi estetici: come interpretare le condizioni dello smartphone

Uno degli elementi più importanti nella scelta di un dispositivo ricondizionato è il grado estetico. Questa classificazione serve a indicare le condizioni esterne dello smartphone, soprattutto per quanto riguarda graffi, segni di usura, ammaccature e imperfezioni visibili.

Non esiste una classificazione universale che sia valida per tutti i rivenditori di smartphone ricondizionati, ma generalmente vengono utilizzate le seguenti categorie.

Grado A o Come nuovo : lo smartphone presenta un aspetto molto simile a quello di un dispositivo nuovo, senza danni evidenti e, a seconda degli standard del venditore, con eventuali micrograffi difficilmente visibili. È la soluzione ideale per chi desidera un prodotto praticamente pari al nuovo, ma ad un prezzo più conveniente.

: lo smartphone presenta un aspetto molto simile a quello di un dispositivo nuovo, senza danni evidenti e, a seconda degli standard del venditore, con eventuali micrograffi difficilmente visibili. È la soluzione ideale per chi desidera un prodotto praticamente pari al nuovo, ma ad un prezzo più conveniente. Grado B o Ottimo : lo smartphone può presentare piccoli graffi, segni superficiali o lievi imperfezioni sulla scocca. Si tratta generalmente di difetti estetici che non compromettono il normale utilizzo dello smartphone. Il rapporto tra prezzo e condizioni può diventare particolarmente interessante.

: lo smartphone può presentare piccoli graffi, segni superficiali o lievi imperfezioni sulla scocca. Si tratta generalmente di difetti estetici che non compromettono il normale utilizzo dello smartphone. Il rapporto tra prezzo e condizioni può diventare particolarmente interessante. Grado C o Buono : lo smartphone mostra segni di usura abbastanza evidenti, come graffi profondi, piccoli urti o abrasioni sulla scocca. Anche il display potrebbe presentare imperfezioni superficiali, rimanendo comunque utilizzabile.

: lo smartphone mostra segni di usura abbastanza evidenti, come graffi profondi, piccoli urti o abrasioni sulla scocca. Anche il display potrebbe presentare imperfezioni superficiali, rimanendo comunque utilizzabile. Grado D o Accettabile: solitamente lo smartphone presenta evidenti segni di utilizzo. Possono essere presenti graffi marcati, ammaccature e altre imperfezioni estetiche. Il prezzo è generalmente più basso, ma il prodotto rimane comunque perfettamente funzionante.

Usura della batteria

La batteria è uno degli elementi più importanti da verificare quando si acquista uno smartphone ricondizionato, forse anche di più del grado estetico. Si tratta, infatti, di un componente importante dato che è quello che garantisce che il dispositivo possa essere utilizzato per almeno una giornata senza necessità di una ricarica, ma è noto anche come quello che si usura maggiormente con il passare del tempo.

Prima dell’acquisto, dunque, è consigliabile verificare se il venditore dichiara una percentuale minima di capacità residua oppure se garantisce la sostituzione della batteria quando questa non supera una determinata soglia. In genere i rivenditori offrono dispositivi con almeno l’80% di batteria residua, mentre sotto questa soglia la batteria viene sostituita con una originale o compatibile.

Inoltre, diversi venditori di smartphone ricondizionati offrono anche la possibilità di richiedere già in fase di acquisto una batteria nuova, pagando un sovrapprezzo.

Come funziona la garanzia con uno smartphone ricondizionato?

La garanzia è un altro fattore determinante nella scelta di uno smartphone ricondizionato, soprattutto quando si acquista online da un rivenditore professionale.

In Italia, gli acquisti effettuati da un consumatore presso un venditore professionale sono tutelati dalla garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo. Nel caso degli smartphone ricondizionati, che sono a tutti gli effetti prodotti usati, solitamente i rivenditori offrono una garanzia di un anno, che può essere estesa anche fino a 36 mesi pagando un soprapprezzo in fase di acquisto.

Per gli acquisti online effettuati effettuati da un consumatore presso un venditore professionale, è previsto il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna, anche per i prodotti ricondizionati. In alcuni casi, alcuni negozi online offrono persino un diritto di recesso esteso fino a 30 giorni dalla consegna.

Conviene davvero acquistare uno smartphone ricondizionato?

Acquistare uno smartphone ricondizionato conviene sempre? Dipende. Sicuramente è una soluzione alternativa molto valida se si intende acquistare un nuovo smartphone, sfruttando la possibilità di acquistarlo ad un prezzo più conveniente e interessante.

Tuttavia, quando si acquista uno smartphone ricondizionato si deve fare particolarmente attenzione, in primis a dove si acquista, scegliendo aziende consolidate e che abbiano uno storico lungo nella vendita di questo tipo di prodotti.

Inoltre, è importante non lasciarsi convincere esclusivamente dal prezzo. Un prodotto che costa molto meno di un altro, non è necessariamente un affare, perché bisogna tenere in considerazione il grado estetico, la salute della batteria e la durata della garanzia. Dunque, è sempre importante cercare di trovare il giusto equilibrio tra prezzo, condizioni estetiche, autonomia e assistenza post-vendita.