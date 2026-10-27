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Il Redmi Note 17 Pro è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi 200 euro. Maxi batteria da 8340 mAh e prestazioni fulminee.

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Se vuoi usare lo smartphone a lungo senza cercare spesso una presa, una batteria capiente può fare la differenza nella routine quotidiana. Il REDMI Note 17 Pro 5G è disponibile a 399,90 euro con il 33% di sconto.

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La dotazione comprende una batteria al silicio-carbonio da 8340 mAh, una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione OIS e uno spazio di archiviazione da 512GB, affiancato da 8GB di memoria. Il display ad alta luminosità raggiunge un picco dichiarato di 3500 nit e include funzioni pensate per il comfort visivo. La ricarica HyperCharge da 67W e quella inversa cablata da 22,5W completano un insieme orientato anche a chi usa il telefono fuori casa.

REDMI Note 17 Pro 5G in offerta: 33% di sconto a 399,90 euro

Per chi cerca molta autonomia e ampio spazio per app e contenuti, il REDMI Note 17 Pro 5G è proposto a 399,90 euro, con uno sconto del 33%. La pagina indica anche una garanzia del produttore di tre anni: ai due anni si aggiunge un anno extra. Non sono specificate informazioni sulla scadenza della promozione, sul pagamento a rate, sui resi o sui vantaggi Prime. Puoi consultare i dettagli della proposta per il REDMI Note 17 Pro 5G a 399,90 euro.

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Lo smartphone REDMI con batteria da 8340 mAh e ricarica a 67W

Se usi il telefono per molte ore o vuoi ridurre la necessità di portare con te un caricatore, alcune caratteristiche possono risultare particolarmente utili nella vita di tutti i giorni:

Batteria al silicio-carbonio da 8340 mAh : secondo i dati dichiarati, offre fino a 2,4 giorni di autonomia con uso moderato e fino a 1,7 giorni con uso intenso. Può aiutare a gestire giornate piene con meno ricariche.

: secondo i dati dichiarati, offre fino a 2,4 giorni di autonomia con uso moderato e fino a 1,7 giorni con uso intenso. Può aiutare a gestire giornate piene con meno ricariche. Ricarica HyperCharge da 67W : consente di ricaricare il telefono rapidamente. È presente anche la ricarica inversa cablata da 22,5W, così lo smartphone può fungere da power bank in attività all’aperto o in caso di emergenza.

: consente di ricaricare il telefono rapidamente. È presente anche la ricarica inversa cablata da 22,5W, così lo smartphone può fungere da power bank in attività all’aperto o in caso di emergenza. Fotocamera principale OIS da 50MP : la stabilizzazione ottica e la modalità Ultra-Clear sono pensate per limitare la sfocatura dovuta a movimenti e vibrazioni, aiutando a ottenere immagini più nitide.

: la stabilizzazione ottica e la modalità Ultra-Clear sono pensate per limitare la sfocatura dovuta a movimenti e vibrazioni, aiutando a ottenere immagini più nitide. Display da 3500 nit di luminosità di picco : l’elevata luminosità è utile per consultare lo schermo in ambienti luminosi. Il PWM dimming a 3840Hz e le tre certificazioni TÜV Rheinland sono indicati per favorire una visione più confortevole.

: l’elevata luminosità è utile per consultare lo schermo in ambienti luminosi. Il PWM dimming a 3840Hz e le tre certificazioni TÜV Rheinland sono indicati per favorire una visione più confortevole. 8GB di memoria e 512GB di spazio: la capienza permette di conservare numerosi contenuti e applicazioni sul dispositivo. Il sistema Xiaomi HyperOS 3 integra inoltre funzioni HyperAI per testo, voce e ricerca, con Google Gemini.

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FAQ Quanto dura la batteria del REDMI Note 17 Pro 5G? La batteria da 8340 mAh offre fino a 2,4 giorni con uso moderato e fino a 1,7 giorni con uso intenso, secondo i dati dichiarati. Il REDMI Note 17 Pro 5G supporta la ricarica rapida? Sì, supporta HyperCharge da 67W e la ricarica inversa cablata da 22,5W. Che fotocamera ha il REDMI Note 17 Pro 5G? La fotocamera principale è da 50MP e include stabilizzazione OIS e modalità Ultra-Clear. Quanta memoria ha il REDMI Note 17 Pro 5G? La configurazione indicata è da 8GB di memoria e 512GB di spazio di archiviazione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.