Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Gli smartphone premium stanno trainando il mercato con Apple e Samsung che dominano il segmento, ecco tutti i dati emersi da un report di Counterpoint

Samsung

La crisi delle memorie sta mettendo in difficoltà il mercato smartphone, ma, come evidenziato da un nuovo report di Counterpoint Research, il segmento degli smartphone premium non sente la crisi, aumentando la quota sul totale. I dati confermano che Apple e Samsung continuano a dominare il segmento. Sempre più utenti scelgono di puntare su un modello di fascia alta, per massimizzare le performance e ottenere un supporto software eccellente.

Cosa si intende per smartphone premium

Gli analisti di Counterpoint considerano “smartphone premium” tutti i modelli che arrivano sul mercato con un prezzo superiore ai 600 dollari. Si tratta, quindi, di un segmento che non si limita ai top di gamma ma anche a modelli di fascia alta, come il best seller iPhone 17 oppure i Galaxy S26 e S26+.

I dati del primo semestre del 2026

Il segmento degli smartphone premium ha raggiunto una quota del 29% delle spedizioni nel corso del primo semestre, con un incremento di 4 punti rispetto ai dati dello scorso anno. Nel 2022, i modelli premium rappresentavano solo il 20% dell’intero mercato.

A guidare il mercato è Apple, che ha raggiunto un market share del 65% tra i modelli premium, con un incremento di 2 punti rispetto allo scorso anno. Il successo dell’azienda è legato principalmente alle ottime performance della serie iPhone 17 e, in particolare, alle tante richieste per il modello base (iPhone 17) che, nei mesi scorsi, è stato spesso in offerta, anche in Italia. Ricordiamo che, a breve, Apple lancerà gli iPhone 18.

Counterpoint

Seconda posizione per Samsung, che occupa il 19% del mercato (un dato in linea con lo scorso anno). Per l’azienda coreana, il dato ha diverse chiavi di lettura. Gli smartphone Galaxy, infatti, hanno una quota superiore a tutti i rivali Android, che complessivamente si fermano al 16% del mercato.

Per Samsung, inoltre, la distanza da Apple è enorme ma l’azienda, oltre a realizzare smartphone, è anche uno dei principali fornitori di Cupertino, soprattutto per display e memorie. Di conseguenza, il successo degli iPhone fa bene anche alle casse di Samsung. Per quanto riguarda la vendita dei Galaxy, si registra il successo di S26 Ultra che ha contribuito per oltre la metà delle vendite di tutta la serie S26.

Tra gli altri brand, si registra una crescita importante dei modelli premium di OPPO, che ha chiuso il semestre con un +69% grazie al successo della serie Find X9. Bene anche Vivo, che è cresciuta del 20% su base annua, sfruttando la richiesta per la serie X300.

Un trend per il futuro

Karn Chauhan, analista di Counterpoint, ha evidenziato un trend centrale per il futuro del mercato smartphone: “La strategia di puntare sul segmento premium sarà fondamentale nel settore degli smartphone, poiché l’attenzione si sposta dai volumi di vendita alla massimizzazione del valore e del profitto. I produttori si stanno concentrando sui segmenti di prezzo più elevati per proteggere i margini in un mercato difficile”