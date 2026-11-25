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Offerta speciale per il POCO C81 Pro disponibile su Amazon con il 48% di sconto e lo paghi meno di 105 euro. Display immersivo da 6,9 pollici e maxi batteria.

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Se cerchi uno smartphone con schermo ampio e una batteria pensata per accompagnarti a lungo, il POCO C81 Pro può rispondere a queste esigenze. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 48%.

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Il display da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz offre spazio per guardare video e scorrere i contenuti con fluidità. La batteria da 6000mAh è progettata per durare a lungo, mentre la fotocamera doppia con funzioni AI include modalità HDR+ e Notte. A bordo ci sono Xiaomi HyperOS 3, processore octa-core e 128GB di archiviazione.

POCO C81 Pro in offerta: 48% di sconto e prezzo di 104 euro

Il prezzo segnalato per il POCO C81 Pro è di 104 euro, con uno sconto del 48%. La scheda prodotto indica la configurazione da 4+128GB e la colorazione oro. Le informazioni disponibili non specificano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon o i vantaggi Prime; non riportano neppure un prezzo di confronto utile per quantificare il risparmio in euro. Puoi consultare il POCO C81 Pro a 104 euro verificando i dettagli aggiornati direttamente sulla pagina dell’offerta.

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Lo smartphone POCO con il display da 6,9 pollici e la batteria da 6000mAh

Quando vuoi leggere, guardare video o usare le app su uno schermo ampio, ma senza rinunciare a una batteria capiente, queste caratteristiche possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

Display da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120Hz : lo spazio generoso rende più comoda la visione dei contenuti, mentre lo scorrimento fluido agevola la navigazione. La scheda indica anche una buona visibilità sotto la luce del sole e comfort durante l’uso prolungato.

: lo spazio generoso rende più comoda la visione dei contenuti, mentre lo scorrimento fluido agevola la navigazione. La scheda indica anche una buona visibilità sotto la luce del sole e comfort durante l’uso prolungato. Batteria da 6000mAh : secondo i dati forniti può arrivare fino a 2,37 giorni di utilizzo, 46 ore di chiamate, 79 ore di musica o 19 ore di video. È inoltre indicata una capacità di mantenere prestazioni affidabili dopo 1.000 cicli di ricarica.

: secondo i dati forniti può arrivare fino a 2,37 giorni di utilizzo, 46 ore di chiamate, 79 ore di musica o 19 ore di video. È inoltre indicata una capacità di mantenere prestazioni affidabili dopo 1.000 cicli di ricarica. Fotocamera doppia con funzioni AI : HDR+ aiuta a bilanciare luci e ombre, mentre la modalità Notte è pensata per scattare in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale include la funzione Beautify per i selfie.

: HDR+ aiuta a bilanciare luci e ombre, mentre la modalità Notte è pensata per scattare in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale include la funzione Beautify per i selfie. Xiaomi HyperOS 3, processore octa-core e memoria UFS 2.2 : le ottimizzazioni software e hardware sono pensate per velocizzare l’avvio delle app e mantenere fluida l’esperienza. È previsto anche l’accesso rapido a Gemini, l’assistente AI di Google.

: le ottimizzazioni software e hardware sono pensate per velocizzare l’avvio delle app e mantenere fluida l’esperienza. È previsto anche l’accesso rapido a Gemini, l’assistente AI di Google. Garanzia del produttore di tre anni: la scheda indica due anni di garanzia più un anno aggiuntivo.

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FAQ Quanto dura la batteria del POCO C81 Pro? La batteria è da 6000mAh. I dati indicano fino a 2,37 giorni di utilizzo, 46 ore di chiamate, 79 ore di musica o 19 ore di video. Quanto è grande il display del POCO C81 Pro? Il display misura 6,9 pollici e supporta una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. Quanta memoria ha il POCO C81 Pro? La configurazione indicata nel titolo del prodotto è da 4+128GB. Che garanzia è indicata per il POCO C81 Pro? La scheda prodotto indica una garanzia del produttore di tre anni, composta da due anni più un anno aggiuntivo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.