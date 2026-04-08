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Gli smartphone più scelti a marzo 2026 mostrano un mercato frammentato, dove ogni modello conquista per un motivo preciso. Ecco quali stanno facendo la differenza.

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Marzo 2026 conferma una tendenza ormai evidente nel mercato mobile: i modelli che attirano di più non sono tutti uguali e, soprattutto, non vengono scelti per le stesse ragioni. C’è chi punta sulla durata nel tempo, chi mette al centro la fotografia, chi cerca funzioni di intelligenza artificiale sempre più pervasive e chi preferisce un equilibrio tra prestazioni e praticità quotidiana. Guardando ai modelli più acquistati, emerge un quadro piuttosto chiaro di ciò che oggi pesa davvero nella scelta di uno smartphone.

Tra i device che si ritagliano spazio a marzo 2026 convivono approcci molto diversi. Apple insiste sulla solidità dell’esperienza complessiva, Xiaomi spinge sul rapporto tra hardware di fascia alta e autonomia, Samsung presidia due segmenti distinti con filosofie separate, mentre Google continua a costruire la propria identità attorno a un’integrazione stretta tra fotocamera e servizi AI. Ecco gli smartphone più venduti a marzo 2026 selezionati dalla redazione di Libero Tecnologia.

iPhone 17, il modello che convince chi guarda alla longevità

iPhone 17 è uno smartphone pensato per chi non vuole cambiare dispositivo nel breve periodo. Il motivo per cui può imporsi tra i più scelti del mese sta soprattutto in questa idea di durata, sostenuta anche dalla nuova parte frontale in Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi.

È presente un display da 6,3 pollici più luminoso, con ProMotion fino a 120 Hz e una riduzione dei riflessi del 33%. Un insieme che si rivolge a chi utilizza lo smartphone sia all’aperto sia nelle situazioni quotidiane. A questo si aggiunge un sistema fotografico basato su una doppia fotocamera Fusion da 48 MP e su una camera frontale Center Stage da 18 MP. Il quadro si completa con il chip A19, con Apple Intelligence, una batteria che arriva fino a 30 ore di riproduzione video e funzioni come SOS emergenze via satellite. Più che inseguire un singolo effetto wow, iPhone 17 sembra costruito per rassicurare chi acquista.

iPhone 17

Xiaomi 17, il peso delle specifiche pure

Se iPhone 17 gioca la carta dell’equilibrio, Xiaomi 17 si fa notare per un altro motivo: mette sul tavolo numeri molto aggressivi. In un mese come marzo 2026, segnato da un pubblico sempre più attento al confronto tra schede tecniche, questa impostazione aiuta a spiegare la sua spinta commerciale.

L’obiettivo Leica Summilux con apertura ƒ/1.67 e il sensore Light Fusion 950 raccontano subito quale sia il primo punto di forza: la fotografia, soprattutto nelle situazioni più complesse, dalle scene in scarsa illuminazione a quelle ad alto contrasto. Ma non è l’unico elemento rilevante. La batteria Xiaomi Surge da 6.330 mAh, con HyperCharge cablata a 100 W e wireless a 50 W, porta questo smartphone in un territorio molto competitivo anche per chi utilizza intensamente il dispositivo durante la giornata.

A rendere il pacchetto più completo contribuisce la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancata da Xiaomi HyperAI, che estende l’intelligenza artificiale a funzioni di scrittura, ricerca, riconoscimento vocale e generazione di sfondi dinamici. Xiaomi 17 è il modello che parla a chi vuole ottenere il massimo dalla scheda tecnica, senza rinunciare a una forte impronta fotografica.

Xiaomi 17

Samsung Galaxy S25+, il flagship che cerca il punto di equilibrio

Molti utenti hanno scelto un modello dello scorso anno, ancora oggi interessante anche grazie alle promozioni dedicate. Galaxy S25+ si propone come un flagship più equilibrato e trasversale rispetto alla versione Ultra, puntando su design sottile, display da 6,7 pollici, buona autonomia e integrazione con Galaxy AI.

La sua forza sta nella facilità d’uso quotidiana, sostenuta da funzioni basate su Google Gemini, gestione intelligente delle app, strumenti come "Now Brief" e "Cerchia e cerca". Sul piano fotografico, il dispositivo offre una dotazione solida, mentre la batteria fino a 30 ore di riproduzione video rafforza l’idea di uno smartphone affidabile e completo, pensato per accompagnare l’utente senza eccessi, ma con grande concretezza.

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra, un top di gamma completo

Samsung Galaxy S25 Ultra si distingue tra i modelli più interessanti del momento per la sua natura di top di gamma completo, pensato per unire produttività, creatività, prestazioni elevate e fotografia. La presenza della S Pen, della scocca in titanio, di Galaxy AI e dell’integrazione con Google Gemini ne rafforza l’identità di dispositivo versatile e ambizioso.

Una parte centrale del suo richiamo passa dal comparto fotografico. Il ProVisual Engine, affiancato a una dotazione che include sensore principale da 200 MP, ultra grandangolare da 50 MP, doppio teleobiettivo e Space Zoom fino a 100x, disegna un profilo pensato per chi attribuisce grande importanza alla flessibilità di scatto. Samsung insiste anche sulla qualità dei video notturni, sugli strumenti di editing avanzato, su Expert RAW e sulla registrazione in formato Log, elementi che spingono il telefono verso un pubblico interessato a fotografare e intervenire in modo più creativo sul risultato finale.

A completare il quadro ci sono il processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy, la batteria da 5.000 mAh (fino a 31 ore di riproduzione video), One UI 7 con Now Bar e l’integrazione con Galaxy AI e Google Gemini. È proprio questa combinazione tra produttività, prestazioni elevate, fotografia e vocazione creativa a spiegare perché Galaxy S25 Ultra possa imporsi tra gli smartphone più venduti di marzo 2026.

Samsung Galaxy S25 Ultra

iPhone 16, la scorsa generazione che convince ancora

iPhone 16 trova spazio tra i modelli più venduti perché punta su un’esperienza immediata, capace di funzionare bene fin dal primo utilizzo. Il chip A18 introduce Apple Intelligence in modo concreto, semplificando operazioni quotidiane come scrivere, modificare contenuti, ottenere informazioni e gestire più attività senza appesantire il sistema.

Anche la fotocamera segue questa logica: il nuovo Controllo fotocamera consente di intervenire rapidamente su zoom e profondità, mentre il sensore da 48 MP, l’ultra-grandangolo con autofocus e il teleobiettivo 2x offrono versatilità senza complicazioni. Il resto del pacchetto, tra autonomia estesa e design resistente, contribuisce a definire un iPhone pensato per chi vuole fare tutto senza doverci pensare troppo.