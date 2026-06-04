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Quali smartphone stanno vendendo di più nel 2026? La nuova classifica mette a confronto i modelli che stanno attirando maggiormente l'interesse del mercato.

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La classifica degli smartphone più venduti di maggio 2026 conferma una tendenza ormai evidente: gli utenti cercano dispositivi capaci di durare nel tempo, dotati di buone fotocamere, schermi luminosi, un’autonomia convincente e funzionalità di intelligenza artificiale sempre più integrate nell’esperienza quotidiana.

iPhone 17

Tra i protagonisti del mese c’è inevitabilmente iPhone 17, il modello che rappresenta la nuova generazione Apple pensata per il pubblico più ampio. Il suo successo nasce da una formula ormai consolidata, aggiornata però nei punti che contano davvero.

La novità più importante è il display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion fino a 120 Hz, una caratteristica che fino a poco tempo fa distingueva esclusivamente i modelli più costosi. Il risultato è un’esperienza d’uso più fluida, soprattutto durante il gaming e nella navigazione dell’interfaccia.

Anche il comparto fotografico compie un passo avanti. Per la prima volta, tutte le fotocamere posteriori raggiungono i 48 MP e il nuovo ultra-grandangolare consente di catturare un livello di dettaglio superiore rispetto alla generazione precedente. Interessante anche la nuova fotocamera frontale Center Stage, progettata per semplificare i selfie di gruppo e rendere più stabili le riprese video.

A spingere molti utenti verso iPhone 17 è però soprattutto la sensazione di acquistare un dispositivo destinato a durare nel tempo. Il chip A19, il supporto ad Apple Intelligence, il design curato, i materiali premium e il nuovo Ceramic Shield 2 contribuiscono a rafforzare questa percezione.

Display : Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit

: Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit Batteria : fino a 30 ore di riproduzione video

: fino a 30 ore di riproduzione video Fotocamera : doppio sistema Fusion da 48 MP con ultra-grandangolo da 48 MP

: doppio sistema Fusion da 48 MP con ultra-grandangolo da 48 MP Processore: Apple A19

iPhone 17

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra rappresenta un approccio diverso. Se iPhone 17 punta sull’equilibrio, il top di gamma Samsung cerca di offrire il massimo in ogni comparto.

Lo schermo Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,9 pollici è pensato per chi consuma molti contenuti multimediali, lavora con lo smartphone, disegna frequentemente o sfrutta strumenti avanzati di produttività. La presenza del Privacy Display introduce inoltre una funzione innovativa nel panorama mobile, limitando la visibilità delle informazioni mostrate sullo schermo.

La fotografia continua a essere uno dei principali punti di forza. Il sensore principale da 200 MP è affiancato da due teleobiettivi dedicati e da una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP, una configurazione che consente di affrontare praticamente qualsiasi scenario di scatto.

A convincere molti utenti contribuisce anche l’attenzione riservata alle prestazioni. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 è supportato da una nuova soluzione di raffreddamento e da componenti ottimizzati per il gaming e il multitasking avanzato.

Display : Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,9 pollici, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità di picco di 2600 nit, risoluzione di 1.440 x 3.120 pixel, Corning Gorilla Armor 2

: Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,9 pollici, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità di picco di 2600 nit, risoluzione di 1.440 x 3.120 pixel, Corning Gorilla Armor 2 Batteria : 5.000 mAh con ricarica fino a 60 W

: 5.000 mAh con ricarica fino a 60 W Fotocamera : sistema quadruplo con sensore principale da 200 MP, telephoto da 10 MP, periscope telephoto da 50 MP, ultrawide da 50 MP

: sistema quadruplo con sensore principale da 200 MP, telephoto da 10 MP, periscope telephoto da 50 MP, ultrawide da 50 MP Processore: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Samsung Galaxy S26 Ultra

Google Pixel 10 Pro

Google continua a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella fascia alta del mercato grazie a una filosofia differente rispetto a quella dei concorrenti.

Pixel 10 Pro punta soprattutto sull’integrazione tra software, hardware, fotografia e intelligenza artificiale. Il nuovo Tensor G5 è stato sviluppato proprio per sostenere le funzionalità Gemini, ormai presenti in gran parte dell’esperienza utente.

Sul fronte fotografico troviamo un sistema particolarmente versatile composto da tre sensori ad alta risoluzione. Il teleobiettivo da 48 MP permette di raggiungere uno zoom fino a 100x, mentre le nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale intervengono sia durante lo scatto sia nella fase di elaborazione delle immagini.

Uno degli aspetti che continua a convincere gli utenti è inoltre la promessa di sette anni di aggiornamenti, un elemento che contribuisce ad aumentare sensibilmente la longevità del dispositivo.

Display : LTPO OLED da 6,3 pollici, 1.280 x 2.856 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, fino a 2200 nit (HDR) e fino a 3300 nit (luminosità massima)

: LTPO OLED da 6,3 pollici, 1.280 x 2.856 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, fino a 2200 nit (HDR) e fino a 3300 nit (luminosità massima) Batteria : 4.870 mAh

: 4.870 mAh Fotocamera : tripla fotocamera con zoom Pro fino a 100x, grandangolare da 50 MP, ultrawide da 48 MP con Macro, teleobiettivo 5x da 48 MP

: tripla fotocamera con zoom Pro fino a 100x, grandangolare da 50 MP, ultrawide da 48 MP con Macro, teleobiettivo 5x da 48 MP Processore: Google Tensor G5

Google Pixel 10 Pro

Samsung Galaxy S25 Ultra

Anche a distanza di tempo dal lancio, Galaxy S25 Ultra continua a essere uno degli smartphone Android più richiesti.

Il motivo è semplice: resta uno dei dispositivi più completi disponibili sul mercato. La presenza della S Pen integrata continua a rappresentare un elemento distintivo per chi utilizza lo smartphone anche come strumento di lavoro e produttività.

La configurazione fotografica mantiene ancora oggi un livello molto elevato grazie al sensore principale da 200 MP, al teleobiettivo periscopico 5x e all’ultra-grandangolare da 50 MP.

Per molti utenti rappresenta inoltre una valida alternativa al più recente S26 Ultra di Samsung, soprattutto perché continua a offrire una dotazione tecnica di altissimo livello a un prezzo più accessibile.

Display : Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,9 pollici, risoluzione di 1.440 x 3.120 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, Gorilla Glass Armor 2

: Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,9 pollici, risoluzione di 1.440 x 3.120 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, Gorilla Glass Armor 2 Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera : sensore principale da 200 MP con doppio teleobiettivo + 50 MP + 50 MP + 10 MP

: sensore principale da 200 MP con doppio teleobiettivo + 50 MP + 50 MP + 10 MP Processore: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Samsung Galaxy S25 Ultra

iPhone Air

Tra i modelli più interessanti dell’anno spicca iPhone Air, uno smartphone che costruisce la propria identità attorno al design.

Con uno spessore di appena 5,6 millimetri, è l’iPhone più sottile mai realizzato. Apple è però riuscita a contenere i compromessi sul fronte delle prestazioni e dell’autonomia, integrando il chip A19 Pro e una batteria capace di arrivare fino a 27 ore di riproduzione video.

Il risultato è un dispositivo che attira soprattutto chi desidera qualcosa di diverso rispetto agli smartphone tradizionali, sempre più grandi e pesanti.

Display : OLED da 6,5 pollici, refresh rate fino a 120 Hz, risoluzione di 2.736 × 260 pixel

: OLED da 6,5 pollici, refresh rate fino a 120 Hz, risoluzione di 2.736 × 260 pixel Batteria : fino a 27 ore di riproduzione video

: fino a 27 ore di riproduzione video Fotocamera : Fusion da 48 MP con zoom 2x di qualità ottica

: Fusion da 48 MP con zoom 2x di qualità ottica Processore: Apple A19 Pro

iPhone Air

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro+ è probabilmente uno dei dispositivi più interessanti per chi presta particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo.

La caratteristica che cattura immediatamente l’attenzione è la batteria da 6.500 mAh, mentre la ricarica da 100 W consente di ridurre sensibilmente i tempi di attesa.

La fotocamera principale da 200 MP e il display AMOLED da 6,83 pollici con luminosità di picco fino a 3.200 nit contribuiscono a offrire una dotazione normalmente associata a fasce di prezzo superiori. Anche la resistenza è un elemento centrale, grazie alle certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K.

Display : AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici, risoluzione di 2.772 x 1.280 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2

: AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici, risoluzione di 2.772 x 1.280 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2 Batteria : 6.500 mAh con ricarica da 100 W

: 6.500 mAh con ricarica da 100 W Fotocamera : sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 8 MP

: sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 8 MP Processore: Snapdragon 7s Gen 4

Redmi Note 15 Pro+

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 continua a dimostrare come esista ancora una forte domanda per smartphone compatti e potenti.

Chi sceglie questo modello raramente cerca l’effetto sorpresa dei dispositivi Ultra. L’obiettivo è ottenere prestazioni elevate in un formato più maneggevole.

Il display da 6,2 pollici, il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, i materiali premium e il sistema fotografico con zoom ottico 3x garantiscono un’esperienza da top di gamma senza le dimensioni spesso impegnative dei modelli più grandi.

Display : Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,2 pollici, risoluzione di 1.080 x 2.340 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2

: Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,2 pollici, risoluzione di 1.080 x 2.340 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 Batteria : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Fotocamera : tripla fotocamera con zoom ottico 3x, 50 MP + 12 MP + 10 MP

: tripla fotocamera con zoom ottico 3x, 50 MP + 12 MP + 10 MP Processore: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Samsung Galaxy S25

Motorola edge 70

Motorola edge 70 si distingue in un mercato sempre più uniforme grazie a una caratteristica immediatamente percepibile: il peso contenuto.

Con appena 159 grammi e uno spessore di circa 6 millimetri è uno degli smartphone più leggeri della sua categoria. Una scelta che lo rende particolarmente interessante per chi utilizza il telefono per molte ore durante la giornata.

A completare il quadro troviamo il display P-OLED da 6,7 pollici, le fotocamere da 50 MP e le funzionalità moto AI integrate nel sistema. Disponibile anche una capiente batteria Silicon-Carbon da 4.800 mAh e ricarica TurboPower da 68W.

Display : P-OLED da 6,7 pollici, risoluzione di 1.220 x 2.712 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i

: P-OLED da 6,7 pollici, risoluzione di 1.220 x 2.712 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i Batteria : 4.800 mAh con ricarica da 68 W

: 4.800 mAh con ricarica da 68 W Fotocamera : doppia fotocamera, principale da 50 MP e ultra-grandangolo da 50 MP

: doppia fotocamera, principale da 50 MP e ultra-grandangolo da 50 MP Processore: Snapdragon 7 Gen 4

Motorola edge 70

iPhone 16

Nonostante l’arrivo delle generazioni successive, iPhone 16 continua a essere uno degli smartphone più richiesti.

Molti utenti lo considerano ancora il punto di ingresso ideale nell’ecosistema Apple. Il chip A18 garantisce prestazioni elevate, il sistema fotografico da 48 MP resta competitivo, il design mantiene intatto il proprio fascino e le funzioni Apple Intelligence contribuiscono a mantenerlo attuale.

La sua presenza tra i modelli più venduti dimostra ancora una volta la longevità degli smartphone Apple.

Display : Super Retina XDR da 6,1 pollici, risoluzione di 1.179 x 2.556 pixel, fps 60 Hz, Ceramic Shield

: Super Retina XDR da 6,1 pollici, risoluzione di 1.179 x 2.556 pixel, fps 60 Hz, Ceramic Shield Batteria : fino a 22 ore di riproduzione video

: fino a 22 ore di riproduzione video Fotocamera : Fusion da 48 MP con zoom ottico 2x + 12 MP

: Fusion da 48 MP con zoom ottico 2x + 12 MP Processore: Apple A18

iPhone 16

La lista degli smartphone più venduti di maggio 2026 racconta un mercato meno prevedibile rispetto al passato. Accanto ai top di gamma che puntano su fotografia avanzata e intelligenza artificiale trovano spazio dispositivi che conquistano per autonomia elevata e praticità d’uso.