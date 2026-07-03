Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Giugno 2026 ha premiato dispositivi pensati per utenti diversi. Ecco quali smartphone si sono fatti notare e a chi sono consigliati.

iStock

A giugno 2026, i consumatori hanno premiato smartphone molto diversi tra loro. Nella stessa selezione convivono l’ultima generazione di iPhone, due Samsung di fascia alta appartenenti all’anno precedente, un iPhone meno recente e uno Xiaomi che punta soprattutto su autonomia e fotografia.

La classifica di Libero Tecnologia raccoglie quindi gli smartphone più venduti di giugno 2026, capaci di rispondere a esigenze differenti.

iPhone 17, il modello più recente per chi vuole restare a lungo nell’ecosistema Apple

iPhone 17 non si affida soltanto al richiamo esercitato dalla nuova generazione. Rispetto al passato, il modello standard introduce infatti alcuni miglioramenti che incidono concretamente sull’esperienza quotidiana, a cominciare dal display Super Retina XDR da 6,3 pollici.

L’arrivo della tecnologia ProMotion, con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, rende lo scorrimento più fluido e avvicina il modello base alle caratteristiche che Apple aveva finora riservato alle versioni più avanzate. Lo schermo raggiunge una luminosità di picco di 3.000 nit all’aperto e riduce i riflessi. Due aspetti che possono fare la differenza quando il telefono viene utilizzato sotto la luce diretta del sole.

Anche la resistenza è stata migliorata. La parte frontale utilizza Ceramic Shield 2, che secondo Apple offre una protezione dai graffi tre volte superiore rispetto alla generazione precedente.

Il comparto fotografico comprende per la prima volta due fotocamere posteriori da 48 MP. Il sensore principale Fusion consente di utilizzare uno zoom 2x di qualità ottica, mentre il nuovo ultra-grandangolo aumenta il livello di dettaglio nelle immagini più ampie e negli scatti macro.

La fotocamera Center Stage da 18 MP utilizza un sensore quadrato, grazie al quale è possibile realizzare fotografie e video in orizzontale continuando a tenere il telefono in verticale. Durante i selfie di gruppo, il sistema può inoltre ampliare automaticamente il campo visivo per includere più persone nell’inquadratura.

Il chip A19 gestisce le attività legate ad Apple Intelligence e i videogiochi più impegnativi. L’autonomia dichiarata raggiunge le 30 ore di riproduzione video, mentre la batteria può arrivare al 50% in 20 minuti utilizzando un alimentatore compatibile.

Display : Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120 Hz e Ceramic Shield 2

: Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120 Hz e Ceramic Shield 2 Batteria : fino a 30 ore di riproduzione video e ricarica al 50% in 20 minuti

: fino a 30 ore di riproduzione video e ricarica al 50% in 20 minuti Fotocamera : doppio sistema Fusion da 48 MP con zoom 2x di qualità ottica e ultra-grandangolo

: doppio sistema Fusion da 48 MP con zoom 2x di qualità ottica e ultra-grandangolo A chi lo consigliamo: a chi vuole acquistare l’iPhone più recente senza passare alle versioni Pro. È indicato soprattutto per chi cerca un display fluido e fotocamere versatili.

iPhone 17 869,00 € -11% 979,00 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon

Samsung Galaxy S25 Ultra, il top di gamma completo che resta competitivo

Galaxy S25 Ultra appartiene alla generazione precedente, ma conserva caratteristiche che gli permettono di restare un vero top di gamma. La struttura in titanio e la S Pen integrata lo distinguono dagli altri smartphone presenti nella selezione. È pensato per chi cerca un dispositivo potente, da utilizzare anche per il lavoro e la modifica dei contenuti.

Il processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy è progettato per gestire le attività legate all’intelligenza artificiale e il gaming. Rispetto alla generazione precedente, introduce miglioramenti nella CPU, nella GPU e nella NPU, con particolare attenzione al ray tracing e all’ottimizzazione Vulkan.

Il ProVisual Engine lavora insieme alla fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP. Il sistema interviene nella gestione dei video notturni e nella riduzione del rumore digitale. Il comparto fotografico comprende sensori da 200, 50, 50 e 10 MP.

Now Brief propone riepiloghi personalizzati durante la giornata, mentre la Now Bar permette di controllare musica e timer senza dover sbloccare il dispositivo. I dati utilizzati dalle funzioni di personalizzazione vengono protetti tramite Knox Vault.

Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, con risoluzione di 1440 x 3120 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. L’elaborazione ProScaler migliora la risoluzione dei contenuti attraverso un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale. La batteria da 5.000 mAh beneficia dell’ottimizzazione garantita dal processore e dal software Samsung.

Display: Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, 1440 x 3120 pixel, refresh rate a 120 Hz, elaborazione ProScaler per migliorare la risoluzione dei contenuti attraverso un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale

Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, 1440 x 3120 pixel, refresh rate a 120 Hz, elaborazione ProScaler per migliorare la risoluzione dei contenuti attraverso un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale Batteria: 000 mAh, autonomia ottimizzata attraverso il processore e il software Samsung

000 mAh, autonomia ottimizzata attraverso il processore e il software Samsung Fotocamera: 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP, sistema ProVisual Engine con ultra-grandangolare da 50 MP e registrazione HDR a 10 bit

200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP, sistema ProVisual Engine con ultra-grandangolare da 50 MP e registrazione HDR a 10 bit A chi lo consigliamo: a chi cerca uno smartphone completo da utilizzare anche per il lavoro e la produttività. La S Pen integrata e gli strumenti di editing lo rendono adatto agli utenti più esigenti.

Samsung Galaxy S25 Ultra 860,00 € -43% 1.499,00 € Risparmi 639,00 € Acquista su Amazon

Samsung Galaxy S25, la scelta equilibrata per entrare nella fascia alta

Galaxy S25 riprende molte caratteristiche del modello Ultra, ma le inserisce in un formato più compatto. Il telaio in alluminio, il modulo fotografico meno sporgente, il design elegante, il processore potente e la presa più comoda lo rendono adatto a chi desidera prestazioni elevate senza scegliere il dispositivo più grande della gamma.

Anche in questo caso troviamo Snapdragon 8 Elite per Galaxy e il ProVisual Engine. Il telefono gestisce video HDR a 10 bit e mette a disposizione strumenti pensati per ridurre i rumori indesiderati nelle registrazioni.

La sua forza commerciale risiede soprattutto nell’equilibrio. Galaxy S25 conserva il processore, buona parte dell’esperienza legata all’intelligenza artificiale, il software e numerose funzioni fotografiche della serie, ma rinuncia agli elementi aggiuntivi del modello Ultra. È quindi adatto a chi desidera un top di gamma Samsung più maneggevole. Anche la garanzia del produttore di tre anni contribuisce ad aumentarne il valore.

Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo è inserito in un telaio in alluminio più comodo da impugnare. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh, con un’autonomia gestita attraverso l’ottimizzazione software e le tecnologie integrate nel processore. Il comparto fotografico comprende sensori da 50, 12 e 10 MP.

Display : Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, 1080 x 2340 pixel, refresh rate a 120 Hz, schermo immersivo inserito in un telaio in alluminio più comodo da impugnare

: Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, 1080 x 2340 pixel, refresh rate a 120 Hz, schermo immersivo inserito in un telaio in alluminio più comodo da impugnare Batteria : 4.000mAh, autonomia gestita attraverso l’ottimizzazione software e la tecnologia integrata nel processore

: 4.000mAh, autonomia gestita attraverso l’ottimizzazione software e la tecnologia integrata nel processore Fotocamera : 50 MP + 12 MP + 10 MP, sistema ProVisual Engine con elaborazione avanzata degli scatti e riduzione del rumore nei video notturni

: 50 MP + 12 MP + 10 MP, sistema ProVisual Engine con elaborazione avanzata degli scatti e riduzione del rumore nei video notturni A chi lo consigliamo: a chi desidera prestazioni da top di gamma in un formato più maneggevole rispetto al modello Ultra.

Samsung Galaxy S25 699,00 € -29% 989,00 € Risparmi 290,00 € Acquista su Amazon

iPhone 16, la generazione precedente che continua ad avere senso

iPhone 16 resta una proposta interessante perché offre gran parte dell’esperienza Apple più recente pur non appartenendo all’ultima generazione. Gli utenti possono quindi entrare nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino contenendo la spesa. La scocca in alluminio e il Ceramic Shield contribuiscono a proteggere il dispositivo durante l’utilizzo quotidiano.

Il chip A18 supporta Apple Intelligence e le funzioni fotografiche più avanzate. Controllo fotocamera consente di richiamare rapidamente comandi come lo zoom e la profondità di campo, mentre la fotocamera Fusion da 48 MP permette di scattare ad alta risoluzione e utilizzare uno zoom 2x di qualità ottica.

L’autonomia dichiarata raggiunge le 22 ore di riproduzione video. Sono presenti la ricarica tramite USB-C e il supporto MagSafe. Le funzioni via satellite sono pensate per consentire la comunicazione quando non sono disponibili né la rete cellulare né una connessione Wi-Fi. Il display è un Super Retina XDR da 6,1 pollici con Ceramic Shield.

Display : Super Retina XDR da 6,1 pollici con Ceramic Shield

: Super Retina XDR da 6,1 pollici con Ceramic Shield Batteria : fino a 22 ore di riproduzione video, con ricarica USB-C e supporto MagSafe

: fino a 22 ore di riproduzione video, con ricarica USB-C e supporto MagSafe Fotocamera : sensore Fusion da 48 MP con zoom 2x di qualità ottica e ultra-grandangolo con autofocus

: sensore Fusion da 48 MP con zoom 2x di qualità ottica e ultra-grandangolo con autofocus A chi lo consigliamo: a chi vuole acquistare un iPhone ancora attuale senza scegliere l’ultima generazione.

iPhone 16 699,00 € -20% 879,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Xiaomi 17T, autonomia e zoom come punti di forza

Xiaomi 17T costruisce la propria identità attorno a due caratteristiche ben definite. La prima è la batteria al silicio-carbonio da 6.500 mAh, pensata per sostenere più giornate di utilizzo intenso. La seconda è il teleobiettivo periscopico Leica da 50 MP con zoom ottico 5x.

Il comparto fotografico comprende anche una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica e un ultra-grandangolo da 12 MP. Il teleobiettivo può raggiungere uno zoom 10x di livello ottico e supporta AI Ultra Zoom fino a 120x. La distanza minima di messa a fuoco di 30 centimetri permette inoltre di utilizzarlo per le fotografie ravvicinate.

Il display da 6,59 pollici ha una risoluzione 1.5K, una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità di picco dichiarata di 3.500 nit. Xiaomi ha integrato diverse soluzioni dedicate alla protezione degli occhi, con regolazioni che tengono conto della luce ambientale e dell’orario di utilizzo.

La batteria supporta la ricarica HyperCharge da 67 W, che permette di raggiungere il 100% in circa 58 minuti. È disponibile anche la ricarica inversa cablata fino a 22,5 W, utile per alimentare altri dispositivi.

Il processore Dimensity 8500-Ultra, realizzato con un processo produttivo a 4 nanometri, utilizza una CPU All-Big-Core e una GPU a otto core. La certificazione IP68 protegge infine il dispositivo da acqua e polvere.

Display : pannello 1.5K da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.500 nit

: pannello 1.5K da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.500 nit Batteria : unità al silicio-carbonio da 6.500 mAh con ricarica HyperCharge da 67 W

: unità al silicio-carbonio da 6.500 mAh con ricarica HyperCharge da 67 W Fotocamera : sistema Leica con sensore principale da 50 MP e teleobiettivo periscopico 5x da 50 MP

: sistema Leica con sensore principale da 50 MP e teleobiettivo periscopico 5x da 50 MP A chi lo consigliamo: a chi considera autonomia e zoom fotografico due priorità. È particolarmente indicato per chi usa molto lo smartphone fuori casa e vuole fotografare soggetti lontani senza rinunciare a un corpo relativamente compatto.