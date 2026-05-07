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Aprile 2026 ha confermato una tendenza ormai evidente nel mercato smartphone: gli utenti continuano a cercare dispositivi capaci di rispondere a esigenze diverse tra loro. C’è chi punta soprattutto sull’autonomia, chi mette al primo posto la fotografia, chi preferisce design sottili e leggeri e chi vuole semplicemente uno smartphone affidabile senza spendere troppo.

Nella classifica dei modelli più venduti di aprile, realizzata dalla redazione di Libero Tecnologia, convivono così top di gamma premium, smartphone di fascia media particolarmente equilibrati, prodotti economici capaci di imporsi grazie a prezzi aggressivi e modelli della generazione precedente ancora molto richiesti. Apple e Samsung continuano a dominare il mercato, ma marchi come Xiaomi, Motorola, HONOR e Redmi riescono comunque a ritagliarsi spazi importanti, soprattutto nelle fasce più accessibili.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Nonostante l’arrivo della nuova serie Galaxy S26, Galaxy S25 Ultra continua a registrare vendite molto elevate grazie a un fattore concreto: il forte ribasso rispetto al prezzo di lancio. Per molti utenti, le differenze con la nuova generazione non sono sufficienti a giustificare una spesa più alta.

Samsung ha costruito uno smartphone pensato per chi cerca il massimo senza particolari compromessi. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con refresh rate a 120 Hz resta uno dei punti di riferimento del mercato, mentre il telaio in titanio e la S Pen integrata continuano a distinguere il modello dalla concorrenza.

Anche il comparto fotografico rappresenta ancora uno dei motivi principali dietro al successo commerciale del dispositivo. Il sensore principale da 200 MP, affiancato da due teleobiettivi e da una ultra-grandangolare da 50 MP, permette di gestire praticamente qualsiasi situazione di scatto.

Sul fronte delle prestazioni, Snapdragon 8 Elite for Galaxy continua a offrire livelli molto elevati sia nel gaming sia nel multitasking avanzato.

Samsung Galaxy S25 Ultra

iPhone 17 Pro

Tra gli smartphone premium più richiesti del momento c’è anche iPhone 17 Pro, che ha attirato particolare attenzione soprattutto per il nuovo design unibody in alluminio forgiato a caldo e per il sistema fotografico completamente rinnovato.

Apple ha spinto molto sulla fotografia avanzata. Tutte le fotocamere posteriori utilizzano sensori da 48 MP e lo zoom ottico arriva fino a 8x, una novità importante per la linea iPhone. La nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 MP rende inoltre il dispositivo particolarmente interessante per creator e videochiamate.

Una parte del successo commerciale del modello deriva però soprattutto dall’equilibrio generale dell’esperienza. Il chip A19 Pro con raffreddamento a vapore garantisce prestazioni elevate anche sotto stress, mentre la batteria arriva fino a 31 ore di riproduzione video.

Apple continua inoltre a puntare molto sull’integrazione tra hardware e software. iOS 26 introduce il design Liquid Glass e amplia ulteriormente le funzioni di Apple Intelligence, ormai centrali nell’esperienza dei nuovi iPhone.

iPhone 17 Pro

iPhone 16

iPhone 16 continua a essere uno degli smartphone Apple più venduti grazie a una formula semplice, ma efficace: costa meno dei modelli Pro, pur mantenendo gran parte dell’esperienza offerta dall’ecosistema Apple più recente.

Il chip A18 ha permesso ad Apple di fare un netto passo avanti rispetto alle generazioni precedenti, soprattutto sul fronte AI e gaming. Il dispositivo mantiene inoltre dimensioni relativamente compatte grazie al display Super Retina XDR da 6,1 pollici, caratteristica ancora molto apprezzata da una parte del pubblico.

Uno degli aspetti più interessanti è il nuovo Controllo fotocamera, progettato per accedere rapidamente agli strumenti fotografici senza passaggi complessi. Anche la fotocamera Fusion da 48 MP e l’ultra-grandangolare aggiornata contribuiscono a rendere il dispositivo competitivo nella fascia alta non Pro.

iPhone 16

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra presidia il segmento premium e lo fa con un argomento che va oltre la sola potenza. Il produttore insiste sulla combinazione tra robustezza, prestazioni AI, fotografia e strumenti per la privacy. È proprio questa sovrapposizione a rendere il dispositivo diverso dagli altri modelli citati.

La struttura in Armor Aluminium e il vetro Corning Gorilla Glass rafforzano l’immagine di uno smartphone pensato per essere solido e affidabile. La caratteristica che lo rende più riconoscibile, però, è il Privacy Display integrato, una soluzione che consente di nascondere lo schermo, singole app, notifiche selezionate, PIN e password. Una funzione che intercetta un’esigenza concreta e che può avere un peso reale per chi utilizza il device in spazi pubblici o in ambito professionale.

Accanto a questo, Samsung completa il profilo premium con Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera di vapore aggiornata, ricarica ultraveloce 3.0, Nightography, sensore da 200 MP, Space Zoom 100x potenziato dall’AI e strumenti di editing fotografico integrati. Galaxy S26 Ultra finisce così per distinguersi sia come smartphone molto potente sia come modello che cerca di unire fotografia avanzata e protezione dei dati in un unico dispositivo.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Edge è probabilmente uno degli smartphone più particolari usciti negli ultimi mesi. Samsung ha realizzato un dispositivo estremamente sottile, spesso appena 5,8 mm e leggero 163 grammi, senza rinunciare a specifiche da top di gamma.

Il design rappresenta il motivo principale dietro al successo del modello. In un mercato dominato da smartphone sempre più grandi e pesanti, Galaxy S25 Edge punta soprattutto su ergonomia e materiali premium, grazie al telaio in titanio e alla protezione Gorilla Glass Ceramic 2.

Anche la fotocamera da 200 MP contribuisce a renderlo molto attraente. Samsung ha lavorato in particolare sull’elaborazione AI delle immagini e sugli strumenti di editing automatico integrati in Galaxy AI.

Il dispositivo utilizza Snapdragon 8 Elite for Galaxy e integra gran parte delle funzioni AI viste sulla serie Ultra, comprese Now Brief e le funzioni di scrittura automatica.

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy A56 5G

Nella fascia media, Galaxy A56 5G è stato uno dei dispositivi più venduti di aprile. Samsung ha costruito uno smartphone equilibrato, pensato per chi desidera un’esperienza completa senza entrare nel territorio dei top di gamma.

La fotocamera da 50 MP sfrutta l’elaborazione AI per riconoscere elementi come cielo e tonalità della pelle, mentre il display Super AMOLED da 6,7 pollici con Vision Booster da 1.200 nit garantisce una buona leggibilità anche all’aperto.

Uno degli aspetti più importanti è la longevità software. Samsung promette sei generazioni di aggiornamenti Android e sei anni di patch di sicurezza, un fattore che pesa sempre di più nelle decisioni d’acquisto.

Samsung Galaxy A56 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi continua a dominare le classifiche delle vendite online grazie a dispositivi come Note 15 Pro 5G, che punta soprattutto su autonomia e resistenza.

La batteria al silicio-carbonio da 6.580 mAh rappresenta uno dei principali motivi dietro al successo commerciale del telefono. Xiaomi promette fino a due giorni di utilizzo e introduce anche una garanzia di sei anni sulla durata della batteria.

Il comparto fotografico ruota attorno al sensore principale da 200 MP con OIS, mentre il display AMOLED da 6,83 pollici raggiunge luminosità molto elevate, fino a 3.200 nit.

Redmi ha lavorato molto anche sulla robustezza. Il dispositivo integra Gorilla Glass Victus 2, certificazioni IP66 e IP68 e una struttura rinforzata progettata per resistere a cadute e utilizzo intenso.

Redmi Note 15 Pro 5G

iPhone Air

iPhone Air è diventato rapidamente uno degli smartphone più richiesti grazie a un elemento preciso: lo spessore di appena 5,6 mm. Apple ha trasformato il design ultrasottile nel vero centro del prodotto.

Nonostante il peso contenuto, il dispositivo integra chip A19 Pro, struttura in titanio ultraleggero, batteria fino a 27 ore di riproduzione video e componenti di ultima generazione. Si tratta di un approccio diverso rispetto ai classici iPhone Pro, meno orientato alla fotografia estrema e più focalizzato su portabilità ed esperienza quotidiana.

Anche il design ha avuto un ruolo importante nelle vendite. In un mercato in cui molti smartphone premium hanno ormai superato abbondantemente i 200 grammi, iPhone Air punta soprattutto su leggerezza e praticità.

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17 sta registrando numeri molto elevati soprattutto tra chi desidera un iPhone moderno senza passare alla fascia Pro. Apple ha migliorato sensibilmente il display, che ora supporta ProMotion fino a 120 Hz e raggiunge i 3.000 nit di luminosità di picco.

Il sistema fotografico con doppia fotocamera Fusion da 48 MP punta sulla semplicità d’uso e sulla qualità immediata degli scatti, mentre il chip A19 garantisce ottime prestazioni senza penalizzare l’autonomia.

La combinazione tra display più evoluto e autonomia migliorata ha reso il modello particolarmente popolare tra gli utenti provenienti da iPhone più datati.

iPhone 17

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 pesa appena 159 grammi ed è spesso 5,99 mm. Il dispositivo punta molto su design e materiali premium, grazie al telaio in alluminio e alle colorazioni Pantone.

Motorola insiste anche sull’esperienza software legata a moto AI. Le tre fotocamere da 50 MP sfruttano algoritmi dedicati per migliorare colori e tonalità della pelle.

Interessante anche la combinazione tra batteria Silicon-Carbon da 4.800 mAh e ricarica TurboPower da 68W, che garantisce tempi di ricarica particolarmente rapidi.

Motorola Edge 70

iPhone 16e

iPhone 16e continua a essere uno dei modelli Apple più scelti da chi vuole entrare nell’ecosistema senza spendere cifre elevate per i modelli Pro. Apple ha mantenuto il chip A18 e una buona autonomia, che arriva fino a 26 ore di riproduzione video.

Anche il Tasto Azione rende il dispositivo più versatile rispetto alle precedenti generazioni economiche di iPhone. È un modello pensato per chi cerca semplicità e un’esperienza iOS moderna.