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Motorola razr 70, smartphone pieghevole con doppio display, fotocamera da 50MP, batteria oltre 36 ore e un anno extra di garanzia è in sconto del 34%.

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Portarsi dietro uno smartphone ingombrante, che occupa spazio in tasca o in borsa, è una fatica quotidiana soprattutto per chi si muove spesso in città. In questo momento il Motorola razr 70 è disponibile con uno sconto del 34%, un pieghevole compatto che punta su design, praticità e su una marcia in più in termini di garanzia inclusa.

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Questo modello unisce il formato pieghevole ultracompatto con materiali e finiture Pantone di alta qualità, pensati per resistere all’uso di tutti i giorni mantenendo un look iconico. Il display esterno permette di leggere notifiche, rispondere ai messaggi e usare le app essenziali senza aprire lo smartphone, mentre il grande schermo interno FHD+ da 6,9 pollici a 120 Hz offre un’esperienza fluida per intrattenimento, giochi e multitasking. La doppia fotocamera da 50MP è progettata per la creatività, con modalità flessibili per scattare e registrare da angolazioni insolite, e l’integrazione di strumenti AI come moto ai, Gemini e Perplexity aiuta a cercare, creare contenuti e organizzare le attività. A completare il quadro c’è una batteria pensata per superare le 36 ore di utilizzo e la ricarica TurboPower da 30W.

Motorola razr 70 in offerta: sconto del 34% sul pieghevole compatto

Con la promo attuale puoi portarti a casa il Motorola razr 70 a 655,66€ beneficiando di uno sconto del 34% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per la categoria dei pieghevoli di fascia alta. Il design richiudibile riduce l’ingombro rispetto ai classici smartphone a schermo grande, ma senza rinunciare a un ampio display interno e a un secondo schermo esterno sempre a portata di mano. L’acquisto include un anno extra di garanzia, così da avere maggiore tranquillità nel medio periodo. A questo prezzo il Motorola razr 70 si posiziona come una delle opzioni più interessanti per chi vuole passare a un pieghevole senza superare la soglia dei top di gamma più costosi, e l’investimento è ulteriormente valorizzato dalla presenza delle funzioni AI integrate che lo rendono attuale nel tempo.

Lo smartphone pieghevole Motorola con il display FHD+ da 6,9 pollici e la doppia fotocamera da 50MP

Se sei stanco di scegliere tra portabilità e grande schermo, questo pieghevole nasce proprio per eliminare il compromesso e aggiunge alcune funzioni intelligenti che incidono davvero sulla quotidianità.

Design pieghevole ultracompatto con finiture Pantone : occupa meno spazio in tasca o in borsa, ma una volta aperto offre l’ampiezza di un vero smartphone di fascia alta, con un look curato che si distingue dagli altri modelli.

: occupa meno spazio in tasca o in borsa, ma una volta aperto offre l’ampiezza di un vero smartphone di fascia alta, con un look curato che si distingue dagli altri modelli. Display esterno da 3,62 pollici : controlli notifiche, messaggi e app essenziali senza dover aprire il telefono ogni volta, riducendo consumi e rendendo più rapide le azioni di tutti i giorni.

: controlli notifiche, messaggi e app essenziali senza dover aprire il telefono ogni volta, riducendo consumi e rendendo più rapide le azioni di tutti i giorni. Display interno FHD+ da 6,9" a 120Hz : lo schermo ampio e fluido migliora la visione di video, giochi e la gestione di più app insieme, offrendo un’esperienza immersiva anche per chi lavora in mobilità.

: lo schermo ampio e fluido migliora la visione di video, giochi e la gestione di più app insieme, offrendo un’esperienza immersiva anche per chi lavora in mobilità. Doppia fotocamera da 50MP con modalità creative: grazie alle funzioni Flex View e ai gesti dedicati puoi scattare con maggiore libertà, registrare vlog o contenuti social senza cavalletto e ottenere immagini di qualità elevata.

con modalità creative: grazie alle funzioni Flex View e ai gesti dedicati puoi scattare con maggiore libertà, registrare vlog o contenuti social senza cavalletto e ottenere immagini di qualità elevata. Autonomia oltre 36 ore con ricarica TurboPower 30W: affronti giornate intense senza ansia da batteria, e quando serve una ricarica veloce bastano pochi minuti alla presa per ripartire.

con ricarica TurboPower 30W: affronti giornate intense senza ansia da batteria, e quando serve una ricarica veloce bastano pochi minuti alla presa per ripartire. Strumenti AI integrati come moto ai, Gemini e Perplexity: ti aiutano a cercare informazioni, organizzare le attività e creare contenuti in modo più rapido e guidato, rendendo lo smartphone un vero assistente personale.

come moto ai, Gemini e Perplexity: ti aiutano a cercare informazioni, organizzare le attività e creare contenuti in modo più rapido e guidato, rendendo lo smartphone un vero assistente personale. Anno extra di garanzia: aggiunge una protezione ulteriore nel tempo, utile soprattutto per un dispositivo pieghevole che usi ogni giorno.

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FAQ Quante ore dura la batteria del Motorola razr 70 con un uso normale? La batteria del Motorola razr 70 è pensata per superare le 36 ore di utilizzo con una singola carica. Il Motorola razr 70 ha un display esterno utilizzabile per le app? Sì, il razr 70 ha un display esterno da 3,62" che permette di controllare notifiche, messaggi e app senza aprire lo smartphone. Che tipo di fotocamera monta il Motorola razr 70? Il Motorola razr 70 offre una doppia fotocamera di livello professionale da 50MP pensata per scatti creativi e video di qualità. Il Motorola razr 70 ha una garanzia estesa inclusa? Sì, oltre alla copertura standard è previsto un anno extra di garanzia per una maggiore protezione nel tempo.