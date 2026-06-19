Motorola razr 70, risparmia oltre 300€ sullo smartphone pieghevole
Motorola razr 70, smartphone pieghevole con doppio display, fotocamera da 50MP, batteria oltre 36 ore e un anno extra di garanzia è in sconto del 34%.
Portarsi dietro uno smartphone ingombrante, che occupa spazio in tasca o in borsa, è una fatica quotidiana soprattutto per chi si muove spesso in città. In questo momento il Motorola razr 70 è disponibile con uno sconto del 34%, un pieghevole compatto che punta su design, praticità e su una marcia in più in termini di garanzia inclusa.
Questo modello unisce il formato pieghevole ultracompatto con materiali e finiture Pantone di alta qualità, pensati per resistere all’uso di tutti i giorni mantenendo un look iconico. Il display esterno permette di leggere notifiche, rispondere ai messaggi e usare le app essenziali senza aprire lo smartphone, mentre il grande schermo interno FHD+ da 6,9 pollici a 120 Hz offre un’esperienza fluida per intrattenimento, giochi e multitasking. La doppia fotocamera da 50MP è progettata per la creatività, con modalità flessibili per scattare e registrare da angolazioni insolite, e l’integrazione di strumenti AI come moto ai, Gemini e Perplexity aiuta a cercare, creare contenuti e organizzare le attività. A completare il quadro c’è una batteria pensata per superare le 36 ore di utilizzo e la ricarica TurboPower da 30W.
Motorola razr 70 in offerta: sconto del 34% sul pieghevole compatto
Con la promo attuale puoi portarti a casa il Motorola razr 70 a 655,66€ beneficiando di uno sconto del 34% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per la categoria dei pieghevoli di fascia alta. Il design richiudibile riduce l’ingombro rispetto ai classici smartphone a schermo grande, ma senza rinunciare a un ampio display interno e a un secondo schermo esterno sempre a portata di mano. L’acquisto include un anno extra di garanzia, così da avere maggiore tranquillità nel medio periodo. A questo prezzo il Motorola razr 70 si posiziona come una delle opzioni più interessanti per chi vuole passare a un pieghevole senza superare la soglia dei top di gamma più costosi, e l’investimento è ulteriormente valorizzato dalla presenza delle funzioni AI integrate che lo rendono attuale nel tempo.
Lo smartphone pieghevole Motorola con il display FHD+ da 6,9 pollici e la doppia fotocamera da 50MP
Se sei stanco di scegliere tra portabilità e grande schermo, questo pieghevole nasce proprio per eliminare il compromesso e aggiunge alcune funzioni intelligenti che incidono davvero sulla quotidianità.
- Design pieghevole ultracompatto con finiture Pantone: occupa meno spazio in tasca o in borsa, ma una volta aperto offre l’ampiezza di un vero smartphone di fascia alta, con un look curato che si distingue dagli altri modelli.
- Display esterno da 3,62 pollici: controlli notifiche, messaggi e app essenziali senza dover aprire il telefono ogni volta, riducendo consumi e rendendo più rapide le azioni di tutti i giorni.
- Display interno FHD+ da 6,9" a 120Hz: lo schermo ampio e fluido migliora la visione di video, giochi e la gestione di più app insieme, offrendo un’esperienza immersiva anche per chi lavora in mobilità.
- Doppia fotocamera da 50MP con modalità creative: grazie alle funzioni Flex View e ai gesti dedicati puoi scattare con maggiore libertà, registrare vlog o contenuti social senza cavalletto e ottenere immagini di qualità elevata.
- Autonomia oltre 36 ore con ricarica TurboPower 30W: affronti giornate intense senza ansia da batteria, e quando serve una ricarica veloce bastano pochi minuti alla presa per ripartire.
- Strumenti AI integrati come moto ai, Gemini e Perplexity: ti aiutano a cercare informazioni, organizzare le attività e creare contenuti in modo più rapido e guidato, rendendo lo smartphone un vero assistente personale.
- Anno extra di garanzia: aggiunge una protezione ulteriore nel tempo, utile soprattutto per un dispositivo pieghevole che usi ogni giorno.
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FAQ
La batteria del Motorola razr 70 è pensata per superare le 36 ore di utilizzo con una singola carica.
Sì, il razr 70 ha un display esterno da 3,62" che permette di controllare notifiche, messaggi e app senza aprire lo smartphone.
Il Motorola razr 70 offre una doppia fotocamera di livello professionale da 50MP pensata per scatti creativi e video di qualità.
Sì, oltre alla copertura standard è previsto un anno extra di garanzia per una maggiore protezione nel tempo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.