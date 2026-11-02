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Lo smartphone pieghevole HONOR Magic V6 è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi 900 euro. Doppio display, processore Snapdragon e maxi batteria.

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Quando uno smartphone deve servire sia per le attività quotidiane sia per gestire più app, lo spazio sul display può fare la differenza. HONOR Magic V6 è disponibile a 1.399 euro, con uno sconto del 39%.

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Il formato pieghevole permette di passare dallo schermo esterno da 6,52 pollici a quello interno da 7,65 pollici, per avere più superficie quando si desidera consultare i contenuti o usare le funzioni di multitasking. Il dispositivo abbina un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 agli assistenti AI, tra cui l’azione multi-app con Google Gemini e AI Memo. Completano la dotazione una batteria al silicio-carbonio da 6660 mAh, la ricarica HONOR Supercharge da 80W e un teleobiettivo da 64MP.

HONOR Magic V6 in offerta: sconto del 39% e prezzo di 1.399 euro

Il HONOR Magic V6 è proposto a 1.399 euro, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo di riferimento indicato nell’offerta. Il dispositivo unisce un design sottile a due display, una batteria da 6660 mAh e un comparto fotografico con teleobiettivo da 64MP. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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Lo smartphone pieghevole HONOR con doppio display e batteria da 6660 mAh

Se uno schermo tradizionale ti limita quando vuoi consultare più contenuti o usare diverse app, il formato pieghevole offre una superficie interna più ampia. Ecco le caratteristiche che distinguono questo modello e il loro impiego pratico:

Display esterno da 6,52 pollici e interno da 7,65 pollici : puoi usare il telefono in formato compatto oppure aprirlo per avere un’area di visualizzazione più grande. La luminosità di picco dichiarata è di 6000 nit per lo schermo esterno e 5000 nit per quello interno.

: puoi usare il telefono in formato compatto oppure aprirlo per avere un’area di visualizzazione più grande. La luminosità di picco dichiarata è di 6000 nit per lo schermo esterno e 5000 nit per quello interno. Struttura sottile da 8,75 mm e peso di 219 grammi : il design punta a contenere ingombro e peso pur integrando il formato pieghevole.

: il design punta a contenere ingombro e peso pur integrando il formato pieghevole. Certificazione IP68 e IP69 : la resistenza dichiarata all’acqua e alla polvere aggiunge una protezione utile nell’uso quotidiano.

: la resistenza dichiarata all’acqua e alla polvere aggiunge una protezione utile nell’uso quotidiano. Snapdragon 8 Elite Gen 5 e funzioni AI : le funzioni multi-app con Google Gemini e AI Memo supportano attività che coinvolgono più applicazioni.

: le funzioni multi-app con Google Gemini e AI Memo supportano attività che coinvolgono più applicazioni. Batteria da 6660 mAh e ricarica da 80W : HONOR dichiara fino a 24 ore di utilizzo del display interno; la ricarica Supercharge è indicata a 80W.

: HONOR dichiara fino a 24 ore di utilizzo del display interno; la ricarica Supercharge è indicata a 80W. Teleobiettivo da 64MP: offre una fotocamera dedicata allo zoom, con stabilizzazione dell’immagine CIPA 6.5 dichiarata dal produttore.

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FAQ Quanto dura la batteria del HONOR Magic V6? La batteria è da 6660 mAh; HONOR dichiara fino a 24 ore di utilizzo del display interno. Quali dimensioni hanno i display del HONOR Magic V6? Lo schermo esterno misura 6,52 pollici, mentre quello interno pieghevole misura 7,65 pollici. Il HONOR Magic V6 è resistente all’acqua e alla polvere? La descrizione indica le certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Qual è la potenza di ricarica del HONOR Magic V6? La ricarica HONOR Supercharge è indicata a 80W.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.