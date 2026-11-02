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HONOR Magic V6, con l'offerta di oggi risparmi 900 euro

Lo smartphone pieghevole HONOR Magic V6 è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi 900 euro. Doppio display, processore Snapdragon e maxi batteria.

3 min di lettura

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Redazione

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HONOR Magic V6 pieghevole color oro Amazon

Quando uno smartphone deve servire sia per le attività quotidiane sia per gestire più app, lo spazio sul display può fare la differenza. HONOR Magic V6 è disponibile a 1.399 euro, con uno sconto del 39%.

Il formato pieghevole permette di passare dallo schermo esterno da 6,52 pollici a quello interno da 7,65 pollici, per avere più superficie quando si desidera consultare i contenuti o usare le funzioni di multitasking. Il dispositivo abbina un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 agli assistenti AI, tra cui l’azione multi-app con Google Gemini e AI Memo. Completano la dotazione una batteria al silicio-carbonio da 6660 mAh, la ricarica HONOR Supercharge da 80W e un teleobiettivo da 64MP.

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HONOR Magic V6 in offerta: sconto del 39% e prezzo di 1.399 euro

Il HONOR Magic V6 è proposto a 1.399 euro, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo di riferimento indicato nell’offerta. Il dispositivo unisce un design sottile a due display, una batteria da 6660 mAh e un comparto fotografico con teleobiettivo da 64MP. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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Lo smartphone pieghevole HONOR con doppio display e batteria da 6660 mAh

Se uno schermo tradizionale ti limita quando vuoi consultare più contenuti o usare diverse app, il formato pieghevole offre una superficie interna più ampia. Ecco le caratteristiche che distinguono questo modello e il loro impiego pratico:

  • Display esterno da 6,52 pollici e interno da 7,65 pollici: puoi usare il telefono in formato compatto oppure aprirlo per avere un’area di visualizzazione più grande. La luminosità di picco dichiarata è di 6000 nit per lo schermo esterno e 5000 nit per quello interno.
  • Struttura sottile da 8,75 mm e peso di 219 grammi: il design punta a contenere ingombro e peso pur integrando il formato pieghevole.
  • Certificazione IP68 e IP69: la resistenza dichiarata all’acqua e alla polvere aggiunge una protezione utile nell’uso quotidiano.
  • Snapdragon 8 Elite Gen 5 e funzioni AI: le funzioni multi-app con Google Gemini e AI Memo supportano attività che coinvolgono più applicazioni.
  • Batteria da 6660 mAh e ricarica da 80W: HONOR dichiara fino a 24 ore di utilizzo del display interno; la ricarica Supercharge è indicata a 80W.
  • Teleobiettivo da 64MP: offre una fotocamera dedicata allo zoom, con stabilizzazione dell’immagine CIPA 6.5 dichiarata dal produttore.

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Approfitta ora dello sconto del 39% su HONOR Magic V6.

FAQ

Quanto dura la batteria del HONOR Magic V6?

La batteria è da 6660 mAh; HONOR dichiara fino a 24 ore di utilizzo del display interno.

Quali dimensioni hanno i display del HONOR Magic V6?

Lo schermo esterno misura 6,52 pollici, mentre quello interno pieghevole misura 7,65 pollici.

Il HONOR Magic V6 è resistente all’acqua e alla polvere?

La descrizione indica le certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Qual è la potenza di ricarica del HONOR Magic V6?

La ricarica HONOR Supercharge è indicata a 80W.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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