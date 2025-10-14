Amazon, ecco lo smartphone da comprare oggi: 80% di sconto

Lo smartphone di Oscal è disponibile con uno sconto del 78% e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Sei alla ricerca di uno smartphone super economico e allo stesso tempo in grado di assicurare buone prestazioni? Questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon torna in promo lo smartphone Oscal, uno dei più venduti negli ultimi mesi sul sito di e-commerce, soprattutto da chi è alla ricerca di un telefono lowcost da utilizzare per le azioni principali o come secondo device. Lo smartphone è disponibile con un doppio sconto: al primo coupon del 50% ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di altri 95 euro. Il prezzo finale è inferiore agli 80 euro e lo sconto totale sfiora l’80%.

Questo telefono Oscal disponibile oggi in offerta è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo. Dotato di una scheda tecnica da entry level, ma che assicura buone prestazioni nella vita di tutti i giorni. Schermo ampio e con una risoluzione elevata per vedere video e immagini al meglio, fino a 12 gigabyte di RAM e una batteria da 5000 mAh che può durare fino a due giorni. Completa la scheda tecnica una fotocamera principale da 13 megapixel che assicura buoni scatti. A questo prezzo è veramente difficile trovare di meglio: approfittane subito.

Smartphone Oscal: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta incredibile per lo smartphone lowcost di Oscal. Solo per oggi lo trovi a un prezzo di soli 79,99 euro, con uno sconto totale del 78% rispetto a quello di listino. Si tratta di una promo con doppio sconto e devi essere velocissimo nell’approfittarne: i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro. Al primo coupon del 50% ne puoi aggiungere un secondo che fa risparmiare altri 95 euro e il risparmio totale è di ben 270 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo: non perdere questa occasione e approfittane subito. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Smartphone Oscal: le caratteristiche tecniche

Non bisogna certo aspettarsi prestazioni come quelle dell’iPhone 17 oppure del Galaxy S25, ma anche il prezzo è decisamente inferiore (costa meno di un decimo rispetto al prezzo di listino dei due telefoni top). Il telefono di Oscal disponibile oggi in promo a un prezzo mai visto prima è quanto di meglio possa offrire la fascia bassa del mercato.

La scheda tecnica mette in mostra un telefono senza grosse pretese, ma che fa il suo nella vita di tutti i giorni. A partire da un display da 6,52 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Buone anche le prestazioni grazie al processore di ultima generazione supportato da 12 gigabyte di RAM (di cui 8 GB di RAM virtuale) e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Lo smartphone si difende anche nel comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una fotocamera da 13 megapixel che assicura scatti e video di buona qualità, mentre la fotocamera per i selfie è da 5 megapixel. Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che dura fino a due giorni con un utilizzo normale. La bontà del telefono è evidenziata anche dalle buone recensioni presenti sulla pagina prodotto. Non farti sfuggire questa ghiotta opportunità.

