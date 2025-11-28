Amazon Black Friday, ecco lo smartphone da acquistare oggi: 80% di sconto

Oggi trovi questo smartphone lowcost a un prezzo stracciato e con uno sconto che sfiora l'80%. Schermo ampio, buone prestazioni e una batteria a lunga durata.

leungchopan/123RF.com

Il prezzo degli smartphone negli ultimi anni è cresciuto notevolmente e anche per acquistare un modello entry level è necessario spendere una cifra superiore ai 100 euro. Se non si vuole investire questa somma bisogna solamente sperare in delle offerte lampo e con sconti notevoli. Come quella disponibile oggi con il Black Friday di Amazon per lo smartphone Oscal. Si tratta di una promo veramente unica: oltre allo sconto fisso del 54% puoi anche aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 80 euro. Il risultato finale è un prezzo inferiore agli 80 euro e uno sconto totale che sfiora l’80%. Una promo che puoi trovare in eventi come il Black Friday.

Il prezzo non deve trarre in inganno: questo telefono Oscal vale molto più di quanto lo paghi. E lo testimonia la scheda tecnica: schermo da 6,56 pollici ad alta risoluzione, un buon processore che supporta tutte le app principali e anche una fotocamera posteriore da 13 megapixel con il quale scattare belle foto. La batteria non ti delude: dura tutto il giorno. A questo prezzo è un affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Smartphone OSCAL

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smartphone OSCAL: prezzo, offerta e sconto Amazon

Doppio sconto e doppio risparmio per lo smartphone OSCAL disponibile da oggi in promo a un prezzo stracciato. Il merito è dello sconto fisso del 53% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 80 euro. Il prezzo finale è di soli 79,99 euro, con uno sconto totale che sfiora l’80%, mentre il risparmio netto è di 270 euro.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Non perdere questa ottima possibilità.

Smartphone OSCAL

Smartphone OSCAL: le caratteristiche tecniche

Il nome di questo smartphone probabilmente ti dirà poco, ma questo non ti deve scoraggiare. Ti basta vedere le tante recensioni positive presenti sulla pagina prodotto di Amazon per capire la bontà del telefono. Bontà che viene confermata anche da un’analisi attenta della scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che risalta immediatamente agli occhi: lo schermo. Lo smartphone Oscal è dotato di un display da 6,56 pollici ad alta risoluzione e con una buona luminosità, quanto basta per vedere tutti i tuoi contenuti preferiti con la miglior qualità possibile. Il processore supporta il multitasking e puoi installare tutte le app più importanti, dai social alle piattaforme di video streaming. A supporto 12 gigabyte di RAM (4 gigabyte di RAM fisica + 8 gigabyte di RAM virtuale) e 128 gigabyte di memoria interna espandibile tramite una scheda microSD.

Il comparto fotografico è di buon livello, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 13 megapixel, mentre la fotocamera frontale per i selfie è da 5 megapixel.

La batteria è da 5000 mAh e copri un’intera giornata senza troppi patemi. Lo smartphone è anche ben equipaggiato per quanto riguarda la connettività grazie alla presenza del jack per le cuffie. Insomma, un telefono completo e a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello che offre il mercato.

Smartphone OSCAL