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L'OPPO Find X10 è in offerta con un super sconto. Dotato di una doppia fotocamera Hasselblad da 200MP e batteria da 7150mAh.

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Scattare foto nitide in situazioni diverse e affrontare una giornata intensa senza rinunciare a prestazioni fluide può richiedere uno smartphone completo. Oggi OPPO Find X10 è disponibile con uno sconto del 23%.

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Il comparto fotografico combina una doppia fotocamera Hasselblad da 200MP con un teleobiettivo da 65mm e zoom ottico 2,8x, affiancati da un ultra-grandangolare da 50MP. Per chi cerca autonomia, la batteria da 7150mAh è pensata per accompagnare gaming, video e uso quotidiano; il chip Dimensity 9600M punta invece a mantenere la fluidità anche sotto carichi elevati. Completano la dotazione ColorOS 17 con strumenti OPPO AI e certificazioni IP66, IP68 e IP69.

OPPO Find X10 in offerta: sconto del 23% sullo smartphone 5G

Per chi desidera uno smartphone con fotocamere ad alta risoluzione e una batteria capiente, OPPO Find X10 è proposto a 999,00 euro, con uno sconto del 23%. Il tool non indica il prezzo di partenza, quindi non è possibile quantificare il risparmio in euro né confrontare con precisione il costo con altri modelli della stessa fascia. Non sono riportate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, disponibilità Prime o tempi di reso. Puoi consultare la scheda e acquistare OPPO Find X10 a 999,00 euro.

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Lo smartphone OPPO con le fotocamere Hasselblad da 200MP e la batteria da 7150mAh

Se cerchi uno smartphone versatile per fotografia, intrattenimento e attività quotidiane, la dotazione di OPPO Find X10 punta a coprire esigenze diverse. Ecco cosa può offrire nell’uso di tutti i giorni:

Doppia fotocamera Hasselblad da 200MP : la principale e il teleobiettivo ad alta risoluzione sono pensati per realizzare scatti dettagliati. Il teleobiettivo da 65mm offre zoom ottico 2,8x, utile per ritratti, mentre l’ultra-grandangolare da 50MP permette di includere più elementi in paesaggi, foto di gruppo e concerti.

: la principale e il teleobiettivo ad alta risoluzione sono pensati per realizzare scatti dettagliati. Il teleobiettivo da 65mm offre zoom ottico 2,8x, utile per ritratti, mentre l’ultra-grandangolare da 50MP permette di includere più elementi in paesaggi, foto di gruppo e concerti. LUMO True Color Engine e gamma dinamica da 15EV : l’elaborazione mira a restituire colori precisi e naturali in foto, Motion Photos e video, limitando la sovraelaborazione. Può essere utile quando vuoi immagini dall’aspetto più fedele alla scena.

: l’elaborazione mira a restituire colori precisi e naturali in foto, Motion Photos e video, limitando la sovraelaborazione. Può essere utile quando vuoi immagini dall’aspetto più fedele alla scena. Batteria da 7150mAh e chip Dimensity 9600M : la capacità è pensata per sostenere sessioni di gioco, video e impiego quotidiano, mentre il processore punta a mantenere prestazioni fluide anche con carichi elevati.

: la capacità è pensata per sostenere sessioni di gioco, video e impiego quotidiano, mentre il processore punta a mantenere prestazioni fluide anche con carichi elevati. Certificazioni IP66, IP68 e IP69 : i diversi livelli di protezione dichiarati rendono il dispositivo più adatto a chi desidera una maggiore attenzione alla resistenza nelle situazioni d’uso quotidiane.

: i diversi livelli di protezione dichiarati rendono il dispositivo più adatto a chi desidera una maggiore attenzione alla resistenza nelle situazioni d’uso quotidiane. ColorOS 17 con OPPO AI: tra le funzioni indicate ci sono strumenti di intelligenza artificiale e un sistema progettato per mantenere la fluidità fino a sei anni. La scheda segnala inoltre la protezione dei dati sul dispositivo.

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FAQ Quanta autonomia offre la batteria di OPPO Find X10? La batteria ha una capacità di 7150mAh ed è indicata per gaming, video e uso quotidiano. Quali fotocamere ha OPPO Find X10? La scheda riporta una doppia fotocamera Hasselblad da 200MP, un teleobiettivo da 65mm con zoom ottico 2,8x e un ultra-grandangolare da 50MP. OPPO Find X10 è resistente all’acqua? La scheda indica le certificazioni IP66, IP68 e IP69. Quale versione di sistema utilizza OPPO Find X10? Il dispositivo è indicato con ColorOS 17 e strumenti OPPO AI.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.