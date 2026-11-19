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L'OPPO Find X10 Pro Max, è uno dei migliori smartphone sul mercato con tripla fotocamera da 200MP e maxi batteria.

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Scattare foto ricche di dettagli e registrare video stabili può essere complicato quando si è in viaggio o si riprendono scene in movimento. OPPO Find X10 Pro Max è disponibile con uno sconto del 10%, con una dotazione pensata per fotografia e video.

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Il sistema di imaging sviluppato con Hasselblad abbina tre fotocamere da 200MP al LUMO True Color Engine, pensato per mantenere tonalità della pelle e cieli fedeli alla realtà. Per i video, la fotocamera principale registra in HDR cinematografico a 17 stop e offre stabilizzazione Horizon; è inoltre disponibile la registrazione 4K a 60fps in Dolby Vision. La batteria da 7150mAh e la ricarica SUPERVOOC da 80W completano una scheda orientata a un uso intenso.

OPPO Find X10 Pro Max in offerta: sconto del 10% e prezzo di 1.149 euro

Per chi cerca uno smartphone con strumenti dedicati a foto e video, OPPO Find X10 Pro Max è proposto a 1.149 euro, con uno sconto del 10%. Puoi consultare la promozione per OPPO Find X10 Pro Max a 1.149 euro. La scheda indica una garanzia del produttore di tre anni per gli acquisti su Amazon, con un anno aggiuntivo concesso da OPPO oltre ai due anni standard. Non sono specificati la scadenza della promozione, il pagamento a rate, l’idoneità Prime o i tempi di reso.

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Lo smartphone OPPO con la tripla fotocamera da 200MP e la batteria da 7150mAh

Quando la priorità è realizzare contenuti curati e affrontare la giornata con una batteria capiente, alcune caratteristiche possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

Tripla fotocamera da 200MP sviluppata con Hasselblad : il sistema è progettato per catturare dettagli nitidi durante concerti e viaggi, mentre il LUMO True Color Engine aiuta a mantenere naturali le tonalità della pelle e dei cieli.

: il sistema è progettato per catturare dettagli nitidi durante concerti e viaggi, mentre il LUMO True Color Engine aiuta a mantenere naturali le tonalità della pelle e dei cieli. Video HDR cinematografico a 17 stop : la gamma di luci e ombre contribuisce a conservare dettagli nelle riprese. La stabilizzazione Horizon supporta vlog stabili a mano libera, mentre il 4K a 60fps con Dolby Vision è pensato per video dall’aspetto cinematografico.

: la gamma di luci e ombre contribuisce a conservare dettagli nelle riprese. La stabilizzazione Horizon supporta vlog stabili a mano libera, mentre il 4K a 60fps con Dolby Vision è pensato per video dall’aspetto cinematografico. Batteria Glacier da 7150mAh e ricarica SUPERVOOC da 80W : la capacità è pensata per accompagnare un utilizzo intenso; per la ricarica a 80W servono caricabatterie e cavo OPPO originali, non inclusi.

: la capacità è pensata per accompagnare un utilizzo intenso; per la ricarica a 80W servono caricabatterie e cavo OPPO originali, non inclusi. Chip Dimensity 9600 Pro e Adaptive Scheduling : secondo la scheda, il sistema punta a mantenere prestazioni fluide, con Adaptive Scheduling indicato per un massimo di sei anni.

: secondo la scheda, il sistema punta a mantenere prestazioni fluide, con Adaptive Scheduling indicato per un massimo di sei anni. Resistenza IP69/IP68/IP66 e strumenti IA in ColorOS 17: la classificazione di resistenza e funzioni come AI Mind Pilot affiancano l’esperienza d’uso e la gestione delle attività quotidiane.

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FAQ OPPO Find X10 Pro Max registra video in 4K? Sì. La scheda indica registrazione 4K a 60fps con Dolby Vision. Il caricabatterie è incluso nella confezione? No, il caricabatterie non è incluso. Per la ricarica 80W servono caricabatterie e cavo OPPO originali. Qual è la capacità della batteria di OPPO Find X10 Pro Max? La batteria Glacier ha una capacità di 7150mAh. Quale garanzia è indicata per il prodotto? La scheda segnala una garanzia del produttore di tre anni per gli acquisti su Amazon: due anni standard più un anno aggiuntivo concesso da OPPO.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.