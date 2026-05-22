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OPPO, lo smartphone A5x ora crolla di prezzo: costa meno di 90€

OPPO A5x 4/128GB è in offerta con uno sconto del 28% e un prezzo sotto i 100 euro. Scopri tutti i dettagli e approfitta dell’occasione.

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Smartphone OPPO A5x 4 128GB Black Blue Amazon

Se stai cercando uno smartphone economico ma affidabile per l’uso quotidiano, l’OPPO A5x è una proposta da tenere seriamente in considerazione, soprattutto in questo momento. Su Amazon è infatti disponibile con uno sconto del 28%, che porta il prezzo finale a soli 89,15€. Una cifra particolarmente interessante per chi vuole un telefono completo nelle basi – chiamate, social, messaggistica e navigazione – senza spendere cifre importanti.

OPPO A5x

OPPO A5x

89,15 €123,52 € -34,37 € (28%)

L’OPPO A5x 4/128GB Black Blue si presenta come uno smartphone pensato per chi desidera un dispositivo semplice, con una buona dotazione di memoria e un’attenzione particolare all’affidabilità nel tempo. La presenza di una garanzia di tre anni contro i difetti di fabbricazione è un segnale forte sulla solidità del prodotto e sul supporto del marchio, mentre la combinazione tra display da 6,67" HD+, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna lo rende adatto a gestire con disinvoltura le attività di tutti i giorni.

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OPPO A5x in offerta su Amazon con sconto del 28%

In questa fase l’OPPO A5x è proposto su Amazon a 89,15€ grazie a uno sconto del 28% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di una cifra particolarmente aggressiva per uno smartphone con 4GB di RAM e 128GB di storage, una combinazione che a questa fascia di prezzo non è sempre scontata. In pratica ottieni un telefono che ti permette di installare app, giochi leggeri e salvare foto e video senza dover contare ogni gigabyte, mantenendo allo stesso tempo un budget contenuto.

Se stai valutando un dispositivo per l’uso quotidiano, per un genitore, uno studente o come secondo telefono, questa proposta di OPPO riesce a posizionarsi tra le più interessanti della sua categoria. Non hai bisogno di investire su un top di gamma per avere uno schermo ampio da 6,67 pollici HD+ e una dotazione di memoria più che sufficiente, e grazie alla promozione attuale puoi portarti a casa l’OPPO A5x a soli 89,15€ approfittando di uno dei prezzi più competitivi del momento per questa configurazione.

Lo smartphone OPPO con il display da 6,67 pollici HD+ e la memoria da 128GB

L’OPPO A5x punta a offrire un’esperienza equilibrata, con un ampio display da 6,67" HD+ che rende più piacevole la lettura dei contenuti, la visione di video e l’uso delle app social. Le dimensioni generose dello schermo aiutano anche nella digitazione e nella gestione delle app di messaggistica, rendendolo adatto a chi passa molto tempo tra chat e piattaforme di streaming.

La configurazione con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna è uno dei punti di forza del dispositivo: rispetto a molti altri modelli nella stessa fascia di prezzo, lo spazio di archiviazione è decisamente più ampio, così da poter installare numerose app e conservare file multimediali senza preoccuparsi subito di dover fare pulizia. Il tutto è racchiuso in una finitura Black Blue che strizza l’occhio a chi cerca un design sobrio ma moderno, con l’affidabilità aggiuntiva di un marchio originale come OPPO.

A completare il quadro c’è la già citata garanzia di tre anni contro i difetti di fabbricazione, un elemento non banale in questa fascia di prezzo e che aggiunge ulteriore valore all’acquisto, soprattutto per chi vuole tenere il telefono a lungo senza pensieri. In sintesi, l’OPPO A5x si posiziona come uno smartphone intelligente per chi mette al primo posto il rapporto qualità-prezzo.

OPPO A5x

OPPO A5x

89,15 €123,52 € -34,37 € (28%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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