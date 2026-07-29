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Motorola moto g06, smartphone Android con maxi display da 6,88 pollici, fotocamera da 50MP e batteria da 5100 mAh è in sconto del 37%.

Amazon

Schermo troppo piccolo, batteria che non arriva a sera e foto deludenti in notturna sono problemi comuni per chi usa lo smartphone tutto il giorno. In queste ore puoi risolverli con il Motorola moto g06, proposto da Amazon con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino, in versione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

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Questo modello punta tutto sull’esperienza quotidiana: il display HD+ da 6,88 pollici è pensato per serie TV, social e giochi, mentre gli altoparlanti stereo con audio Dolby Atmos offrono un suono più pieno e coinvolgente, soprattutto in vivavoce o con i contenuti in streaming. Il sistema di fotocamere da 50MP con tecnologia AI e flicker sensor è studiato per migliorare scatti e ritratti anche in condizioni di luce difficile, grazie a modalità dedicate per il ritratto e la visione notturna. A completare il quadro ci sono il processore MediaTek Helio G81 Extreme, la batteria da 5100 mAh pensata per durare a lungo e un design con materiale premium vegano, vetro Corning Gorilla Glass 3 e resistenza all’acqua con certificazione IP64.

Motorola moto g06 in offerta su Amazon con sconto del 37%

In questo momento il Motorola moto g06 viene proposto su Amazon a 119,99€ grazie a uno sconto del 37% sul prezzo di listino, una cifra particolarmente aggressiva per uno smartphone con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione. Nella sua fascia di prezzo si posiziona tra i modelli più interessanti per rapporto hardware/prezzo, soprattutto per chi cerca un telefono ampio e completo senza avvicinarsi ai costi dei top di gamma. L’offerta è disponibile con i consueti vantaggi Amazon, come spedizione rapida per gli utenti Prime e possibilità di reso entro i termini previsti dalla piattaforma. Se stai valutando un nuovo telefono Android di fascia accessibile, il Motorola moto g06 è disponibile con uno sconto del 37% che lo rende particolarmente appetibile.

Lo smartphone Motorola con il display da 6,88 pollici e la fotocamera da 50MP

Se passi ore davanti allo schermo tra video, social e messaggi, hai bisogno di uno smartphone che unisca grande display, batteria capiente e buone foto senza costare troppo.

Ampio display da 6,88 pollici HD+ : lo schermo più grande della famiglia moto g permette di godersi film, serie e contenuti social con maggiore comfort visivo, ideale anche per chi legge e lavora spesso dal telefono.

: lo schermo più grande della famiglia moto g permette di godersi film, serie e contenuti social con maggiore comfort visivo, ideale anche per chi legge e lavora spesso dal telefono. Altoparlanti stereo con Dolby Atmos : l’audio più ricco e spaziale rende video, musica e chiamate in vivavoce più piacevoli, senza dover ricorrere sempre a cuffie o speaker esterni.

: l’audio più ricco e spaziale rende video, musica e chiamate in vivavoce più piacevoli, senza dover ricorrere sempre a cuffie o speaker esterni. Fotocamera principale da 50MP con tecnologia AI e flicker sensor : la combinazione di sensore ad alta risoluzione, modalità Ritratto e visione notturna aiuta a ottenere scatti nitidi e ritratti naturali anche in condizioni di luce difficile.

: la combinazione di sensore ad alta risoluzione, modalità Ritratto e visione notturna aiuta a ottenere scatti nitidi e ritratti naturali anche in condizioni di luce difficile. Fino a 24GB di RAM con RAM Boost : la funzione di RAM virtuale consente di gestire meglio il multitasking e il passaggio tra più app, riducendo rallentamenti durante l’uso quotidiano intenso.

: la funzione di RAM virtuale consente di gestire meglio il multitasking e il passaggio tra più app, riducendo rallentamenti durante l’uso quotidiano intenso. Processore MediaTek Helio G81 Extreme : offre performance efficienti per la navigazione, i social e il gaming leggero, mantenendo un buon equilibrio tra fluidità e consumi energetici.

: offre performance efficienti per la navigazione, i social e il gaming leggero, mantenendo un buon equilibrio tra fluidità e consumi energetici. Batteria da 5100/5200 mAh : la capacità elevata è pensata per arrivare a fine giornata anche con utilizzo intenso, riducendo l’ansia da ricarica continua.

: la capacità elevata è pensata per arrivare a fine giornata anche con utilizzo intenso, riducendo l’ansia da ricarica continua. Design premium con materiale vegano, IP64 e Corning Gorilla Glass 3 : i materiali scelti e la protezione contro schizzi e urti leggeri rendono il telefono più gradevole al tatto e più resistente nell’uso reale di tutti i giorni.

: i materiali scelti e la protezione contro schizzi e urti leggeri rendono il telefono più gradevole al tatto e più resistente nell’uso reale di tutti i giorni. Memoria interna da 256GB: lo spazio abbondante permette di archiviare app, foto, video e file senza dover cancellare continuamente contenuti.

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FAQ Quanta memoria ha il Motorola moto g06 e per che uso è adatta? Motorola moto g06 offre 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, adatti a app pesanti, tanti file e giochi leggeri. Il display del Motorola moto g06 è adatto a film e contenuti multimediali? Sì, il display HD+ da 6,88 pollici con altoparlanti stereo Dolby Atmos è pensato proprio per video e streaming. La fotocamera del Motorola moto g06 come si comporta di notte? La fotocamera da 50MP con tecnologia AI, visione notturna e flicker sensor migliora scatti e ritratti in poca luce. La batteria del Motorola moto g06 dura tutta la giornata? Grazie alla capacità di circa 5100 mAh, il Motorola moto g06 è progettato per coprire un’intera giornata di utilizzo intenso.