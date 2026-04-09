Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta da prendere al volo su Amazon per Motorola moto g06, il telefono essenziale e affidabile che oggi scende di prezzo con uno sconto del 45%. Il costo finale è di 94,15 €. Nella pratica quotidiana si distingue per la buona scorrevolezza nelle operazioni, un rapporto qualità/prezzo molto convincente e una batteria capace di accompagnare fino a fine giornata.

È una scelta ideale per chiamate, chat, social e foto senza complicazioni, con un’ergonomia curata e un’esperienza semplice fin da subito.

Motorola moto g06

Motorola moto g06, super sconto e prezzo imbattibile

Con lo sconto del 45%, Motorola moto g06 scende a 94,15 €. Il risparmio stimato è di circa 77 € rispetto al prezzo di listino. Un taglio che rende questo modello particolarmente competitivo e accessibile, con un posizionamento sotto i 100 € difficile da ignorare se cerchi uno smartphone semplice e concreto per tutti i giorni. L’offerta è attiva direttamente su Amazon e permette di approfittare subito del ribasso senza passaggi aggiuntivi.

Le specifiche tecniche del Motorola moto g06

Il cuore del Motorola moto g06 è il MediaTek Helio G81 Extreme, abbinato a 4 GB di RAM e 256 GB di archiviazione: uno spazio ampio per app, foto e video. Con RAM Boost puoi estendere virtualmente la memoria fino a 12 GB per un multitasking più fluido. Lo schermo HD+ da 6,88" è il più grande della linea moto g e, insieme agli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, valorizza streaming e contenuti multimediali.

Il comparto fotografico include una camera da 50 MP con AI, affiancata da flicker cam, e una selfie cam da 8 MP, pensate per foto nitide di giorno e di sera grazie a modalità come Ritratto e visione notturna. Lato autonomia, la batteria da 5200 mAh punta a coprire l’intera giornata. Il design sfoggia materiali premium vegani, protezione IP64 e Corning Gorilla Glass 3 per una maggiore resistenza. A bordo trovi Android 15, per un’esperienza aggiornata e lineare, ideale per chi vuole un dispositivo pratico e affidabile senza rinunce sulle funzioni essenziali.

Motorola moto g06