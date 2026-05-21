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Motorola edge 70 in offerta con sconto del 53% e maxi ribasso sul prezzo di listino. Scopri la promo Amazon e approfitta dell’occasione ora.

Amazon

L’offerta Amazon sul nuovo Motorola edge 70 è una di quelle da prendere seriamente in considerazione se cerchi uno smartphone Android di fascia alta a un prezzo decisamente più accessibile. Oggi il dispositivo è proposto con uno sconto del 53% rispetto al listino, un taglio consistente che rende questo modello particolarmente interessante per chi vuole un telefono completo senza sforare il budget.

Motorola edge 70

Il Motorola edge 70 punta tutto su un mix di design curato, autonomia avanzata e comparto fotografico molto ricco, supportato dalle funzioni intelligenti di Moto AI. Il corpo ultrasottile e leggerissimo lo rende comodo da usare tutti i giorni, mentre lo schermo AMOLED ad alto refresh rate garantisce un’esperienza visiva fluida e brillante. La tripla fotocamera da 50MP è stata progettata per offrire scatti di qualità in ogni contesto, con colori e incarnati ottimizzati grazie alla tecnologia Pantone, così da ottenere risultati più naturali e gradevoli già al primo tentativo.

Motorola edge 70 in offerta su Amazon: sconto del 53% da non perdere

In questo momento il Motorola edge 70 beneficia di uno sconto del 53% che abbatte il prezzo a 377,99€, una cifra molto interessante per uno smartphone con 12GB di RAM, 512GB di storage e una dotazione tecnica da vero medio-alto di gamma. Nella stessa fascia molti concorrenti offrono meno memoria interna o tagli RAM inferiori, mentre qui hai un pacchetto molto completo a un costo più contenuto.

Considerando il posizionamento e il livello delle specifiche, il rapporto qualità/prezzo risulta particolarmente competitivo: il Motorola edge 70 è disponibile con uno sconto del 53%, rendendo questa promo una valida occasione per aggiornare il proprio smartphone senza salire sui prezzi dei top di gamma più blasonati. Se cerchi un dispositivo moderno, sottile e completo, è un’offerta che merita attenzione.

Lo smartphone Motorola con il design ultrasottile e il display AMOLED da 6,7 pollici

Il Motorola edge 70 si distingue subito per il design ultrasottile da 5,99mm e il peso di soli 159 grammi, realizzato in alluminio di qualità aeronautica e rifinito con colori certificati Pantone, in questo caso nella tonalità Gadget Grey. Nonostante la leggerezza, la struttura è rinforzata con protezione Military Standard e certificazioni IP68 e IP69, che assicurano una resistenza superiore a polvere e acqua rispetto a molti rivali diretti.

Il fronte è dominato da un display AMOLED Extreme da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz, pensato per offrire un’esperienza visiva fluida, colori vividi e un contrasto molto profondo. Si tratta di una soluzione ideale sia per la fruizione di contenuti multimediali sia per il gaming, con scorrimenti più morbidi e una resa visiva di livello decisamente alto per questa fascia di prezzo.

Sul piano fotografico, lo smartphone propone una tripla fotocamera posteriore da 50MP affiancata da un flicker sensor, studiata per ridurre sfarfallii e artefatti in condizioni di illuminazione artificiale. La tecnologia Pantone Validated lavora sui colori e sulle tonalità della pelle per restituire immagini più fedeli e naturali, mentre la camera frontale da 50MP garantisce selfie molto dettagliati e adatti anche alla condivisione social più esigente.

Il cuore del pacchetto è rappresentato dalle funzioni di Moto AI, che intervengono nella gestione delle foto e nell’organizzazione quotidiana: dagli scatti ottimizzati in automatico, alla gestione più intelligente delle notifiche e delle attività di tutti i giorni, l’esperienza d’uso viene resa più semplice e immediata. A supporto trovi una batteria da 4800mAh con tecnologia Silicon-Carbon, abbinata alla ricarica rapida TurboPower da 68W e alla ricarica wireless da 15W, per coprire senza problemi le giornate più intense riducendo i tempi di attesa collegato alla presa.

Motorola edge 70

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