Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Offerta da non perdere per chi cerca uno smartphone equilibrato e moderno. Su Amazon il Motorola Edge 40 Neo scende di prezzo con uno sconto del 32%, rendendolo una proposta molto interessante nella fascia medio-alta. Design curato, tanta memoria e connettività completa: è la scelta giusta per chi vuole qualità senza spendere una fortuna.

Motorola Edge 40 Neo

Nell’uso quotidiano il dispositivo si distingue per un funzionamento fluido e affidabile, con prestazioni all’altezza delle aspettative. Anche l’esperienza d’acquisto risulta positiva: consegna puntuale e prodotto in condizioni perfette sono tra gli aspetti più apprezzati, segno di un pacchetto complessivo curato dall’acquisto all’uso.

Motorola Edge 40 Neo in offerta su Amazon: sconto del 32%

La promozione su Amazon rende il Motorola Edge 40 Neo un acquisto particolarmente conveniente grazie allo sconto del 32%. Se cerchi un telefono completo e aggiornato, questa riduzione di prezzo lo posiziona come uno dei best buy del momento. Inoltre, la configurazione con 12GB di RAM e 256GB di archiviazione offre ampia libertà tra multitasking e spazio per foto, video e app.

Per approfittare subito dell’offerta, puoi portarti a casa il Motorola Edge 40 Neo a soli 182,50€. La disponibilità può variare e la promo può terminare senza preavviso, quindi conviene muoversi in fretta.

Lo smartphone con certificazione IP68 e ricarica TurboPower da 68 W

Il Motorola Edge 40 Neo alza l’asticella nella sua categoria grazie a due elementi chiave: la certificazione IP68, che protegge da acqua e polvere, e la ricarica TurboPower da 68 W, capace di ridare energia in tempi davvero contenuti. Sotto la scocca trovi una batteria da 5000 mAh pensata per coprire l’intera giornata, mentre il modulo 5G e la Dual SIM assicurano massima flessibilità in mobilità.

Per foto e video, la fotocamera principale Ultrapixel da 50 MP è progettata per offrire scatti migliori anche in condizioni di scarsa luce. Il display punta su contrasto elevato e sulla resa colore accurata grazie allo standard DCI-P3, con neri più profondi e tinte vivide; a completare il lato multimediale ci sono altoparlanti stereo con suono pulito e voci chiare. Completano il quadro i 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, una dotazione generosa che rende l’esperienza d’uso scattante e senza pensieri.

Motorola Edge 40 Neo

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui