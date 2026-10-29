HONOR 600 Smart, lo smartphone con maxi batteria costa pochissimo
L'HONOR 600 Smart è in offerta con uno sconto del 33% e costa pochissimo. Schermo immersivo, ottime prestazioni e batteria da 7700 mAh.
Se cerchi uno smartphone pensato per affrontare meglio urti, polvere e schizzi, senza rinunciare a una batteria capiente, HONOR 600 Smart 5G è disponibile con uno sconto del 33%.
Questo smartphone unisce una scocca resistente alle cadute fino a 2,5 metri alla protezione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua. La batteria da 7700 mAh è abbinata alla ricarica rapida fino a 45 W; sul fronte, il display da 6,872 pollici raggiunge i 120 Hz e una luminosità di picco di 1020 nit. Completano la dotazione il processore Snapdragon 4 Gen 4, la fotocamera principale da 50 MP e un pulsante dedicato alle funzioni AI di HONOR.
HONOR 600 Smart 5G in offerta: sconto del 33%
La promozione porta HONOR 600 Smart 5G a 188,70 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo indicato come riferimento nell’offerta. È una cifra da valutare per chi cerca un telefono con batteria da 7700 mAh, display ampio e una struttura progettata per resistere a cadute, polvere e schizzi. HONOR 600 Smart 5G è disponibile con uno sconto del 33%. Le informazioni fornite non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
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Lo smartphone HONOR con il display a 120 Hz e la batteria da 7700 mAh
Per chi vuole ridurre il rischio che piccoli incidenti quotidiani danneggino il telefono e cerca una batteria di grande capacità, questa configurazione offre diversi elementi da considerare:
- Scocca resistente alle cadute fino a 2,5 metri e protezione IP64: la struttura è progettata per affrontare cadute e contatti con polvere e schizzi d’acqua, un supporto utile nell’uso di tutti i giorni. La protezione indicata riguarda polvere e schizzi, non equivale a una dichiarazione di impermeabilità.
- Batteria da 7700 mAh con ricarica rapida fino a 45 W: la capacità elevata punta a offrire una lunga autonomia, mentre la ricarica rapida consente di alimentare il telefono con potenza fino a 45 W.
- Display da 6,872 pollici a 120 Hz: l’ampia superficie offre spazio per consultare contenuti e app; la frequenza di aggiornamento arriva a 120 Hz e la luminosità di picco dichiarata è di 1020 nit.
- Snapdragon 4 Gen 4 e HONOR Turbo RAM fino a 12 GB: il processore e l’espansione Turbo RAM sono pensati per gestire le attività quotidiane. La quantità massima indicata per la Turbo RAM non va confusa con la memoria fisica del dispositivo.
- Fotocamera principale da 50 MP e AI Button: la fotocamera offre una risoluzione dichiarata di 50 MP; il pulsante dedicato consente di accedere con un clic alle funzioni di intelligenza artificiale HONOR.
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FAQ
La descrizione indica una resistenza alle cadute fino a 2,5 metri.
È indicata una protezione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua; non viene dichiarata l’impermeabilità.
La batteria ha una capacità di 7700 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 45 W.
Ha un display da 6,872 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1020 nit.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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