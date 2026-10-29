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L'HONOR 600 Smart è in offerta con uno sconto del 33% e costa pochissimo. Schermo immersivo, ottime prestazioni e batteria da 7700 mAh.

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Se cerchi uno smartphone pensato per affrontare meglio urti, polvere e schizzi, senza rinunciare a una batteria capiente, HONOR 600 Smart 5G è disponibile con uno sconto del 33%.

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Questo smartphone unisce una scocca resistente alle cadute fino a 2,5 metri alla protezione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua. La batteria da 7700 mAh è abbinata alla ricarica rapida fino a 45 W; sul fronte, il display da 6,872 pollici raggiunge i 120 Hz e una luminosità di picco di 1020 nit. Completano la dotazione il processore Snapdragon 4 Gen 4, la fotocamera principale da 50 MP e un pulsante dedicato alle funzioni AI di HONOR.

HONOR 600 Smart 5G in offerta: sconto del 33%

La promozione porta HONOR 600 Smart 5G a 188,70 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo indicato come riferimento nell’offerta. È una cifra da valutare per chi cerca un telefono con batteria da 7700 mAh, display ampio e una struttura progettata per resistere a cadute, polvere e schizzi. HONOR 600 Smart 5G è disponibile con uno sconto del 33%. Le informazioni fornite non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

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Lo smartphone HONOR con il display a 120 Hz e la batteria da 7700 mAh

Per chi vuole ridurre il rischio che piccoli incidenti quotidiani danneggino il telefono e cerca una batteria di grande capacità, questa configurazione offre diversi elementi da considerare:

Scocca resistente alle cadute fino a 2,5 metri e protezione IP64 : la struttura è progettata per affrontare cadute e contatti con polvere e schizzi d’acqua, un supporto utile nell’uso di tutti i giorni. La protezione indicata riguarda polvere e schizzi, non equivale a una dichiarazione di impermeabilità.

: la struttura è progettata per affrontare cadute e contatti con polvere e schizzi d’acqua, un supporto utile nell’uso di tutti i giorni. La protezione indicata riguarda polvere e schizzi, non equivale a una dichiarazione di impermeabilità. Batteria da 7700 mAh con ricarica rapida fino a 45 W : la capacità elevata punta a offrire una lunga autonomia, mentre la ricarica rapida consente di alimentare il telefono con potenza fino a 45 W.

: la capacità elevata punta a offrire una lunga autonomia, mentre la ricarica rapida consente di alimentare il telefono con potenza fino a 45 W. Display da 6,872 pollici a 120 Hz : l’ampia superficie offre spazio per consultare contenuti e app; la frequenza di aggiornamento arriva a 120 Hz e la luminosità di picco dichiarata è di 1020 nit.

: l’ampia superficie offre spazio per consultare contenuti e app; la frequenza di aggiornamento arriva a 120 Hz e la luminosità di picco dichiarata è di 1020 nit. Snapdragon 4 Gen 4 e HONOR Turbo RAM fino a 12 GB : il processore e l’espansione Turbo RAM sono pensati per gestire le attività quotidiane. La quantità massima indicata per la Turbo RAM non va confusa con la memoria fisica del dispositivo.

: il processore e l’espansione Turbo RAM sono pensati per gestire le attività quotidiane. La quantità massima indicata per la Turbo RAM non va confusa con la memoria fisica del dispositivo. Fotocamera principale da 50 MP e AI Button: la fotocamera offre una risoluzione dichiarata di 50 MP; il pulsante dedicato consente di accedere con un clic alle funzioni di intelligenza artificiale HONOR.

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FAQ HONOR 600 Smart 5G resiste alle cadute? La descrizione indica una resistenza alle cadute fino a 2,5 metri. HONOR 600 Smart 5G è impermeabile? È indicata una protezione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua; non viene dichiarata l’impermeabilità. Quanto è capiente la batteria di HONOR 600 Smart 5G? La batteria ha una capacità di 7700 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 45 W. Che display ha HONOR 600 Smart 5G? Ha un display da 6,872 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1020 nit.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.