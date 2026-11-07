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Da oggi il Google Pixel 11 è in offerta con uno sconto del 35% e il prezzo crolla al minimo storico. Risparmi 400 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero.

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Ottenere primi piani nitidi e arrivare a fine giornata senza rinunciare allo smartphone sono esigenze concrete: il Google Pixel 11 è disponibile a 729,00€, con uno sconto del 35%.

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Questo smartphone Android sbloccato mette insieme il Super Zoom 30x migliorato, pensato per realizzare primi piani nitidi, e un’autonomia dichiarata di 30 ore. La ricarica wireless è più rapida del 40%; a bordo ci sono inoltre il chip Google Tensor G6 e Gemini Intelligence. La scheda indica anche una progettazione attenta alla privacy e una capacità di archiviazione di 512GB, nella colorazione viola glicine.

Google Pixel 11 in offerta: sconto del 35% sullo smartphone da 512GB

La proposta Amazon indica un prezzo di 729,00€ per il Google Pixel 11 e uno sconto del 35%. Tra i dati disponibili non sono specificati un prezzo di confronto, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la offerta del Google Pixel 11 con sconto del 35% per verificare le condizioni aggiornate.

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Lo smartphone Google con Super Zoom 30x e 30 ore di autonomia

Se cerchi uno smartphone per scattare primi piani, gestire l’uso quotidiano e conservare molti contenuti, il Pixel 11 riunisce caratteristiche orientate a queste esigenze. Ecco cosa emerge dalla scheda:

Super Zoom 30x migliorato : è indicato per ottenere primi piani nitidissimi, così puoi avvicinare il soggetto senza dover ricorrere a una descrizione generica della fotocamera.

: è indicato per ottenere primi piani nitidissimi, così puoi avvicinare il soggetto senza dover ricorrere a una descrizione generica della fotocamera. 30 ore di autonomia : la durata dichiarata aiuta a valutare il telefono per le giornate in cui vuoi contare su un’autonomia estesa.

: la durata dichiarata aiuta a valutare il telefono per le giornate in cui vuoi contare su un’autonomia estesa. Ricarica wireless più rapida del 40% : secondo le informazioni disponibili, il sistema wireless è più veloce del 40%; la scheda non precisa tempi assoluti di ricarica.

: secondo le informazioni disponibili, il sistema wireless è più veloce del 40%; la scheda non precisa tempi assoluti di ricarica. Google Tensor G6 e Gemini Intelligence : il nuovo chip è presentato come capace di assicurare prestazioni scattanti, mentre Gemini Intelligence è indicato per aiutarti a fare di più con meno.

: il nuovo chip è presentato come capace di assicurare prestazioni scattanti, mentre Gemini Intelligence è indicato per aiutarti a fare di più con meno. 512GB e attenzione alla privacy: la memoria offre spazio per archiviare contenuti e la scheda descrive il telefono come progettato pensando alla privacy.

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FAQ Quanta memoria ha il Google Pixel 11? La versione indicata nella scheda ha 512GB di archiviazione. Quanto dura la batteria del Google Pixel 11? La scheda dichiara un’autonomia di 30 ore. Il Google Pixel 11 supporta la ricarica wireless? Sì. La scheda indica una ricarica wireless più rapida del 40%. Qual è lo zoom del Google Pixel 11? È indicato un Super Zoom 30x migliorato, pensato per primi piani nitidissimi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.