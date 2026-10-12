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Il Google Pixel 11 Pro è in offerta con uno sconto di quasi 300 euro. Schermo Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G6 e fotocamere avanzate.

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Schermo sempre pieno di notifiche, foto che non rendono giustizia ai momenti importanti, zero tempo per organizzare tutto: uno smartphone potente oggi deve semplificarti la vita, non complicarla. In queste ore il Google Pixel 11 Pro è disponibile con uno sconto del 22%, una promo interessante per chi cerca un Android di fascia alta senza arrivare alle cifre dei pieghevoli.

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Questo modello punta tutto sull’intelligenza di Gemini, che ti aiuta a fare più cose con meno passaggi, e su una fotocamera notevolmente migliorata per catturare dettagli finissimi in ogni scatto. Le funzioni smart dedicate alle immagini, come le modalità per immortalare l’attimo esatto in cui succede qualcosa di importante, si affiancano a strumenti pensati per la quotidianità, come le notifiche sempre visibili con HiLight e una gestione della privacy studiata per proteggere i tuoi dati.

Google Pixel 11 Pro in offerta su Amazon: sconto del 22%

Con la promo in corso puoi approfittare di un calo di prezzo significativo: il Google Pixel 11 Pro in colorazione nero ossidiana con 256GB di memoria è proposto con uno sconto del 22%, una riduzione importante per uno smartphone Android sbloccato di fascia premium, particolarmente interessante se stai valutando un upgrade e cerchi un modello longevo e ricco di funzioni intelligenti.

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Lo smartphone Google con la fotocamera potenziata e le funzioni Gemini intelligenti

Se passi le giornate tra chat, foto e notifiche, hai bisogno di un telefono che ti aiuti a restare concentrato e a salvare solo ciò che conta davvero, senza rinunciare alla qualità degli scatti.

Gemini Intelligence : le funzioni intelligenti ti permettono di svolgere attività complesse con meno tocchi, così risparmi tempo nelle operazioni ripetitive e ti concentri su ciò che ti interessa davvero.

: le funzioni intelligenti ti permettono di svolgere attività complesse con meno tocchi, così risparmi tempo nelle operazioni ripetitive e ti concentri su ciò che ti interessa davvero. Magic Capture : le modalità avanzate di cattura sono pensate per fermare l’attimo giusto mentre lo stai vivendo, evitando foto mosse o fuori tempo proprio nei momenti importanti.

: le modalità avanzate di cattura sono pensate per fermare l’attimo giusto mentre lo stai vivendo, evitando foto mosse o fuori tempo proprio nei momenti importanti. Fotocamere notevolmente migliorate : le due fotocamere potenziate sono progettate per cogliere anche i minimi dettagli, ideali per chi scatta spesso ritratti, paesaggi o contenuti per i social.

: le due fotocamere potenziate sono progettate per cogliere anche i minimi dettagli, ideali per chi scatta spesso ritratti, paesaggi o contenuti per i social. Notifiche con HiLight : puoi accorgerti dei messaggi e degli avvisi principali senza dover controllare di continuo lo schermo, riducendo le distrazioni ma restando sempre aggiornato.

: puoi accorgerti dei messaggi e degli avvisi principali senza dover controllare di continuo lo schermo, riducendo le distrazioni ma restando sempre aggiornato. Progettato per la privacy: l’attenzione alla protezione dei dati personali rende questo smartphone adatto a chi vuole funzioni smart evolute senza compromettere la propria sicurezza digitale.

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FAQ Quanti giga di memoria ha Google Pixel 11 Pro? Google Pixel 11 Pro in questa versione offre 256GB di memoria interna. Google Pixel 11 Pro è uno smartphone Android sbloccato? Sì, Google Pixel 11 Pro è indicato come smartphone Android sbloccato. Google Pixel 11 Pro è adatto a chi scatta molte foto? Sì, grazie alle fotocamere potenziate e alle funzioni Magic Capture è pensato per catturare molti dettagli nei tuoi scatti. Google Pixel 11 Pro offre funzioni per la privacy? Sì, è descritto come un telefono progettato pensando alla privacy dell’utente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.