Google Pixel 11 Pro, offerta lampo su Amazon: prezzo mai visto prima
Google Pixel 11 Pro, smartphone Android avanzato con fotocamere potenziate, funzioni smart Gemini e focus su privacy è in sconto
Chi usa lo smartphone per lavorare, scattare foto e organizzare la giornata ha bisogno di un dispositivo fluido, intelligente e capace di semplificare le attività ripetitive. In questo momento il Google Pixel 11 Pro è disponibile con uno sconto del 10% sul prezzo di listino, una buona occasione per puntare su un modello di fascia alta senza pagarlo a prezzo pieno.
Questo smartphone unisce l’intelligenza di Gemini alle funzioni fotografiche evolute per aiutarti a gestire meglio le tue giornate: ti supporta nel fare di più con meno sforzo, ti segnala le notifiche importanti senza costringerti a controllare continuamente lo schermo e ti permette di catturare i dettagli dei momenti che contano grazie a fotocamere sensibilmente migliorate. Il tutto con una forte attenzione alla privacy, elemento centrale nella progettazione del dispositivo.
Google Pixel 11 Pro in offerta su Amazon: sconto del 10%
Su Amazon puoi portarti a casa il Google Pixel 11 Pro a soli 1.199,00€, grazie a uno sconto del 10% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una proposta interessante per uno smartphone premium con funzioni avanzate di intelligenza artificiale e un comparto fotografico potenziato, pensato per chi vuole un dispositivo completo e aggiornato.
Approfitta subito dell’offerta sul Google Pixel 11 Pro
Lo smartphone Google con le fotocamere potenziate e l’intelligenza Gemini
Se cerchi uno smartphone che ti aiuti davvero nella vita quotidiana, riducendo le distrazioni e migliorando la qualità delle tue foto, questo modello nasce proprio per rispondere a queste esigenze.
- Gemini Intelligence: l’intelligenza integrata ti aiuta a fare di più con meno sforzo, automatizzando attività e suggerendo azioni utili in base a ciò che stai facendo.
- Magic Capture: pensato per immortalare il momento mentre lo stai vivendo, così riduci il rischio di perdere attimi importanti mentre cerchi di mettere a fuoco o sistemare l’inquadratura.
- Fotocamere notevolmente migliorate: le due fotocamere potenziate permettono di catturare anche i minimi dettagli, offrendo scatti più definiti e versatili nelle situazioni di tutti i giorni.
- HiLight per le notifiche: ti accorgi dei messaggi e degli avvisi importanti senza dover guardare continuamente lo schermo, limitando distrazioni e interruzioni inutili.
- Progettato per la privacy: l’attenzione alla protezione dei dati personali è al centro del design, così puoi usare lo smartphone con maggiore tranquillità.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Google Pixel 11 Pro, approfitta ora dell’offerta lampo con sconto del 10% prima che le scorte finiscano.
Scopri altri smartphone in promo da oggi su Amazon.
FAQ
Sì, le fotocamere potenziate sono pensate per catturare anche i minimi dettagli e migliorare la qualità degli scatti quotidiani.
Gemini aiuta ad automatizzare attività e suggerire azioni utili, permettendoti di fare di più con meno sforzo.
Sì, con HiLight ti accorgi delle notifiche importanti senza dover controllare continuamente lo schermo.
Sì, il telefono è progettato con un’attenzione specifica alla privacy e alla protezione dei dati personali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.