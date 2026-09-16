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Google Pixel 11 Pro, offerta lampo su Amazon: prezzo mai visto prima

Google Pixel 11 Pro, smartphone Android avanzato con fotocamere potenziate, funzioni smart Gemini e focus su privacy è in sconto

4 min di lettura

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Redazione

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Chi usa lo smartphone per lavorare, scattare foto e organizzare la giornata ha bisogno di un dispositivo fluido, intelligente e capace di semplificare le attività ripetitive. In questo momento il Google Pixel 11 Pro è disponibile con uno sconto del 10% sul prezzo di listino, una buona occasione per puntare su un modello di fascia alta senza pagarlo a prezzo pieno.

Questo smartphone unisce l’intelligenza di Gemini alle funzioni fotografiche evolute per aiutarti a gestire meglio le tue giornate: ti supporta nel fare di più con meno sforzo, ti segnala le notifiche importanti senza costringerti a controllare continuamente lo schermo e ti permette di catturare i dettagli dei momenti che contano grazie a fotocamere sensibilmente migliorate. Il tutto con una forte attenzione alla privacy, elemento centrale nella progettazione del dispositivo.

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Lo smartphone Google con le fotocamere potenziate e l’intelligenza Gemini

Se cerchi uno smartphone che ti aiuti davvero nella vita quotidiana, riducendo le distrazioni e migliorando la qualità delle tue foto, questo modello nasce proprio per rispondere a queste esigenze.

  • Gemini Intelligence: l’intelligenza integrata ti aiuta a fare di più con meno sforzo, automatizzando attività e suggerendo azioni utili in base a ciò che stai facendo.
  • Magic Capture: pensato per immortalare il momento mentre lo stai vivendo, così riduci il rischio di perdere attimi importanti mentre cerchi di mettere a fuoco o sistemare l’inquadratura.
  • Fotocamere notevolmente migliorate: le due fotocamere potenziate permettono di catturare anche i minimi dettagli, offrendo scatti più definiti e versatili nelle situazioni di tutti i giorni.
  • HiLight per le notifiche: ti accorgi dei messaggi e degli avvisi importanti senza dover guardare continuamente lo schermo, limitando distrazioni e interruzioni inutili.
  • Progettato per la privacy: l’attenzione alla protezione dei dati personali è al centro del design, così puoi usare lo smartphone con maggiore tranquillità.

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FAQ

Google Pixel 11 Pro è uno smartphone adatto a chi scatta molte foto?

Sì, le fotocamere potenziate sono pensate per catturare anche i minimi dettagli e migliorare la qualità degli scatti quotidiani.

Qual è il ruolo di Gemini Intelligence su Google Pixel 11 Pro?

Gemini aiuta ad automatizzare attività e suggerire azioni utili, permettendoti di fare di più con meno sforzo.

Google Pixel 11 Pro ha funzioni per ridurre le distrazioni da notifiche?

Sì, con HiLight ti accorgi delle notifiche importanti senza dover controllare continuamente lo schermo.

Google Pixel 11 Pro è pensato per la privacy dell’utente?

Sì, il telefono è progettato con un’attenzione specifica alla privacy e alla protezione dei dati personali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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