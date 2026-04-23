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Smartphone Android con Gemini e Pixelsnap Charger incluso. Offerta per Pixel 10 con sconto del 37% e risparmio di oltre 300€: approfittane ora.

Amazon

Caccia all’affare per chi desidera uno smartphone Android completo e già pronto per l’AI: su Amazon il Google Pixel 10 è proposto con uno sconto del 37%. Il prezzo attuale è di 615,99€, una finestra ideale per portarsi a casa un modello che punta su autonomia, fotocamera e integrazione intelligente.

Google Pixel 10

Questo dispositivo mette al centro l’esperienza d’uso: l’assistente Gemini è integrato per aiutarti nelle attività quotidiane, mentre la tripla fotocamera posteriore avanzata è pensata per scatti versatili e di qualità. L’autonomia di 24 ore assicura tranquillità per tutta la giornata e il display Actua da 6,3 pollici punta su chiarezza e fluidità. In dotazione trovi il Pixelsnap Charger, che rende la ricarica rapida e immediata grazie all’aggancio magnetico.

Google Pixel 10 in offerta su Amazon: sconto del 37%

L’offerta attuale rende interessante l’acquisto: il prezzo è di 615,99€ e puoi coglierla finché è disponibile. Per entrare nel dettaglio della promo e verificare disponibilità e varianti, ti segnaliamo che il Google Pixel 10 è disponibile con uno sconto del 37%. Se stai cercando un Android moderno con AI integrata e un comparto fotografico completo, questa è una proposta concreta.

Lo smartphone di Google con il teleobiettivo 20x e la ricarica magnetica fino a 25 W

Il Pixel nasce per l’uso smart quotidiano: oltre a Gemini, che semplifica attività e suggerimenti, trovi una tripla fotocamera con nuovo teleobiettivo 20x pensato per scatti a lunga distanza mantenendo dettagli definiti. Il display Actua da 6,3" offre una visione confortevole dei contenuti, mentre l’autonomia di 24 ore ti accompagna senza pensieri.

Il Pixelsnap Charger incluso aggiunge praticità: ricarica magnetica fino a 25 W con posizionamento immediato, utilizzabile in verticale o orizzontale, e all’occorrenza lo puoi staccare e portare con te. Quando il telefono è sul supporto, puoi visualizzare salvaschermi, foto, controllare il meteo o gestire i dispositivi smart home a colpo d’occhio. Il design è dichiaratamente resistente, per accompagnarti nelle attività di tutti i giorni.

Google Pixel 10

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