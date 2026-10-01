Google Pixel 10, smartphone top in offerta con uno sconto lampo: va comprato ora
Il Google Pixel 10 è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi centinaia di euro. Schermo Acuta da 6,3 pollici, processore Tensor G5 e tripla fotocamera posteriore.
Ti serve uno smartphone affidabile che regga senza problemi tra lavoro, social, foto e navigazione, ma senza dover puntare per forza all’ultimo top di gamma da oltre mille euro? In queste ore il Google Pixel 10 è proposto con uno sconto del 39%, una riduzione importante che lo rende subito più accessibile.
Il Google Pixel 10 punta su una tripla fotocamera posteriore avanzata con un nuovo teleobiettivo che arriva fino a uno zoom ad alta definizione 20x, pensato per chi vuole scatti dettagliati anche a distanza. Il tutto è integrato in un corpo dal design curato e resistente, con un’attenzione particolare alla protezione dei dati personali. A completare il quadro c’è un supporto software di lungo periodo, con 7 anni di nuove funzionalità e aggiornamenti che lo rendono una scelta solida nel tempo.
Google Pixel 10 in offerta su Amazon: sconto del 39% sullo smartphone con AI
Lo Google Pixel 10 viene proposto su Amazon a 549,00€ grazie a uno sconto del 39% rispetto al prezzo di listino. Per chi cerca un telefono di fascia alta con funzioni avanzate e supporto software prolungato, si tratta di una cifra in linea con gli smartphone più interessanti della sua categoria. Inoltre, il Google Pixel 10 è disponibile con uno sconto del 39% direttamente sulla piattaforma di Amazon, con tutti i consueti vantaggi di spedizione rapida e gestione del reso tipici degli acquisti online consolidati.
Approfitta subito dell’offerta sul Google Pixel 10
Lo smartphone Google con la tripla fotocamera avanzata e lo zoom 20x
Se passi gran parte della giornata con il telefono in mano tra messaggi, foto, video e app, avere un dispositivo completo e aggiornato nel tempo fa davvero la differenza nell’uso quotidiano.
- Tripla fotocamera posteriore avanzata con teleobiettivo 20x: lo zoom ad alta definizione ti permette di catturare dettagli anche da lontano, utile per viaggi, concerti e scatti urbani senza perdere nitidezza.
- Autonomia di oltre 24 ore: una batteria pensata per accompagnarti per tutta la giornata, ideale per chi è spesso fuori casa e non vuole pensare continuamente alla ricarica.
- Display Actua da 6,3 pollici: una diagonale bilanciata per navigare, guardare video e usare le app in modo confortevole, senza sacrificare la maneggevolezza.
- Creato per Gemini, il tuo assistente AI: le funzioni di intelligenza artificiale integrate semplificano operazioni quotidiane come organizzare contenuti, gestire informazioni e ottenere suggerimenti più rapidi e contestuali.
- Design di qualità e struttura resistente: materiali e costruzione curati per offrire una maggiore robustezza all’uso di tutti i giorni.
- Protegge te e i tuoi dati: strumenti dedicati alla sicurezza pensati per ridurre i rischi legati ad accessi non autorizzati e alla gestione delle informazioni personali.
- 7 anni di nuove funzionalità e aggiornamenti: un supporto software di lungo periodo che prolunga la vita utile del telefono e mantiene il dispositivo al passo con le novità.
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Google Pixel 10, approfitta ora dell’offerta lampo con sconto del 39% finché le scorte restano disponibili.
FAQ
Il Google Pixel 10 offre un’autonomia dichiarata di oltre 24 ore con una singola carica.
Sì, il Google Pixel 10 è supportato con 7 anni di nuove funzionalità e aggiornamenti software.
Il Google Pixel 10 integra una tripla fotocamera posteriore avanzata con nuovo teleobiettivo e zoom ad alta definizione 20x.
Sì, il Google Pixel 10 è creato per Gemini, l’assistente AI che abilita funzioni intelligenti integrate nel sistema.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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