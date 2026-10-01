Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Google Pixel 10 è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi centinaia di euro. Schermo Acuta da 6,3 pollici, processore Tensor G5 e tripla fotocamera posteriore.

Amazon

Ti serve uno smartphone affidabile che regga senza problemi tra lavoro, social, foto e navigazione, ma senza dover puntare per forza all’ultimo top di gamma da oltre mille euro? In queste ore il Google Pixel 10 è proposto con uno sconto del 39%, una riduzione importante che lo rende subito più accessibile.

Google Pixel 10 549,00 € -39% 899,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

Il Google Pixel 10 punta su una tripla fotocamera posteriore avanzata con un nuovo teleobiettivo che arriva fino a uno zoom ad alta definizione 20x, pensato per chi vuole scatti dettagliati anche a distanza. Il tutto è integrato in un corpo dal design curato e resistente, con un’attenzione particolare alla protezione dei dati personali. A completare il quadro c’è un supporto software di lungo periodo, con 7 anni di nuove funzionalità e aggiornamenti che lo rendono una scelta solida nel tempo.

Google Pixel 10 in offerta su Amazon: sconto del 39% sullo smartphone con AI

Lo Google Pixel 10 viene proposto su Amazon a 549,00€ grazie a uno sconto del 39% rispetto al prezzo di listino. Per chi cerca un telefono di fascia alta con funzioni avanzate e supporto software prolungato, si tratta di una cifra in linea con gli smartphone più interessanti della sua categoria. Inoltre, il Google Pixel 10 è disponibile con uno sconto del 39% direttamente sulla piattaforma di Amazon, con tutti i consueti vantaggi di spedizione rapida e gestione del reso tipici degli acquisti online consolidati.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta sul Google Pixel 10

Lo smartphone Google con la tripla fotocamera avanzata e lo zoom 20x

Se passi gran parte della giornata con il telefono in mano tra messaggi, foto, video e app, avere un dispositivo completo e aggiornato nel tempo fa davvero la differenza nell’uso quotidiano.

Tripla fotocamera posteriore avanzata con teleobiettivo 20x : lo zoom ad alta definizione ti permette di catturare dettagli anche da lontano, utile per viaggi, concerti e scatti urbani senza perdere nitidezza.

: lo zoom ad alta definizione ti permette di catturare dettagli anche da lontano, utile per viaggi, concerti e scatti urbani senza perdere nitidezza. Autonomia di oltre 24 ore : una batteria pensata per accompagnarti per tutta la giornata, ideale per chi è spesso fuori casa e non vuole pensare continuamente alla ricarica.

: una batteria pensata per accompagnarti per tutta la giornata, ideale per chi è spesso fuori casa e non vuole pensare continuamente alla ricarica. Display Actua da 6,3 pollici : una diagonale bilanciata per navigare, guardare video e usare le app in modo confortevole, senza sacrificare la maneggevolezza.

: una diagonale bilanciata per navigare, guardare video e usare le app in modo confortevole, senza sacrificare la maneggevolezza. Creato per Gemini, il tuo assistente AI : le funzioni di intelligenza artificiale integrate semplificano operazioni quotidiane come organizzare contenuti, gestire informazioni e ottenere suggerimenti più rapidi e contestuali.

: le funzioni di intelligenza artificiale integrate semplificano operazioni quotidiane come organizzare contenuti, gestire informazioni e ottenere suggerimenti più rapidi e contestuali. Design di qualità e struttura resistente : materiali e costruzione curati per offrire una maggiore robustezza all’uso di tutti i giorni.

: materiali e costruzione curati per offrire una maggiore robustezza all’uso di tutti i giorni. Protegge te e i tuoi dati : strumenti dedicati alla sicurezza pensati per ridurre i rischi legati ad accessi non autorizzati e alla gestione delle informazioni personali.

: strumenti dedicati alla sicurezza pensati per ridurre i rischi legati ad accessi non autorizzati e alla gestione delle informazioni personali. 7 anni di nuove funzionalità e aggiornamenti: un supporto software di lungo periodo che prolunga la vita utile del telefono e mantiene il dispositivo al passo con le novità.

Google Pixel 10 549,00 € -39% 899,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Google Pixel 10, approfitta ora dell’offerta lampo con sconto del 39% finché le scorte restano disponibili.

FAQ Quanto dura la batteria del Google Pixel 10? Il Google Pixel 10 offre un’autonomia dichiarata di oltre 24 ore con una singola carica. Il Google Pixel 10 riceverà aggiornamenti a lungo? Sì, il Google Pixel 10 è supportato con 7 anni di nuove funzionalità e aggiornamenti software. Che tipo di fotocamera monta il Google Pixel 10? Il Google Pixel 10 integra una tripla fotocamera posteriore avanzata con nuovo teleobiettivo e zoom ad alta definizione 20x. Il Google Pixel 10 utilizza funzioni di intelligenza artificiale? Sì, il Google Pixel 10 è creato per Gemini, l’assistente AI che abilita funzioni intelligenti integrate nel sistema.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.