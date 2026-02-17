Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Smartphone cinesi “sbloccati” e importazione parallela: cosa significa davvero e quali rischi per chi acquista online.

iStock

La globalizzazione rende sempre più semplice spostare prodotti da un mercato all’altro. È un dato di fatto. Quello che può apparire come un vantaggio, però, ha recentemente acceso un campanello d’allarme in seguito a un presunto OnePlus 15 “cinese” commercializzato come variante destinata all’Europa. Quindi, cosa si intende per “importazione parallela”?

OnePlus 15 “cinese” venduto in Italia

Negli ultimi giorni si è discusso di un caso legato alla vendita online di un OnePlus 15 tramite il marketplace di MediaWorld. La vicenda non riguarda eventuali difetti tecnici del dispositivo, ma la sua provenienza e le modalità con cui è stato messo in commercio.

Secondo alcune segnalazioni, uno dei modelli proposti sarebbe stato originariamente destinato al mercato cinese. Il dispositivo sarebbe stato poi adattato all’utilizzo in Italia attraverso modifiche software, così da renderlo compatibile con servizi e configurazioni europee. All’esterno, tuttavia, si presentava come una normale unità pronta per la distribuzione nel mercato europeo.

L’attenzione si è concentrata soprattutto su due elementi: l’indicazione della destinazione geografica riportata sulla confezione e l’assenza del marchio CE, requisito necessario per la commercializzazione nello Spazio Economico Europeo. In seguito alla segnalazione, la piattaforma avrebbe avviato verifiche interne sul venditore terzo coinvolto.

Importazione parallela e smartphone cinesi “sbloccati”, di cosa si tratta?

Acquistare uno smartphone online significa spesso confrontarsi con offerte molto diverse tra loro. Dietro prezzi particolarmente competitivi può celarsi la cosiddetta importazione parallela, ossia la vendita di prodotti originali acquistati in un mercato diverso da quello di destinazione. Questi modelli vengono poi adattati all’utilizzo in Europa, spesso attraverso modifiche software.

In linea generale, l’importazione parallela non è automaticamente illegale. All’interno dell’Unione Europea vale il principio della libera circolazione delle merci: un prodotto immesso regolarmente sul mercato europeo può essere rivenduto anche da soggetti diversi dal distributore ufficiale.

Il quadro cambia quando il dispositivo proviene da un mercato extra UE. In questo caso devono essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa europea, tra cui la conformità tecnica e la presenza del marchio CE, che certifica il rispetto degli standard di sicurezza e compatibilità richiesti nello Spazio Economico Europeo. Se tali requisiti non sono soddisfatti o non risultano chiaramente indicati, possono emergere criticità.

Perché alcuni venditori ricorrono all’importazione parallela?

La motivazione è principalmente economica. In alcuni Paesi, soprattutto asiatici, gli smartphone possono avere prezzi più contenuti per ragioni fiscali o strategie commerciali differenti. Acquistarli in quei mercati e rivenderli in Europa consente ad alcuni operatori di proporre offerte molto aggressive, sfruttando il divario tra i listini.

Perché il caso recente è significativo?

L’episodio legato al OnePlus 15 comparso sul marketplace di MediaWorld ha riportato l’attenzione su un fenomeno già noto. Il discorso non riguarda la qualità del dispositivo, ma la sua provenienza e la correttezza delle informazioni fornite al consumatore.

Secondo quanto emerso, uno dei modelli in vendita sarebbe stato destinato a un mercato diverso da quello europeo e successivamente adattato. Il punto centrale non è tanto l’operazione commerciale in sé, quanto la trasparenza: chi acquista deve poter sapere con chiarezza quale versione del prodotto sta comprando.

Cosa cambia per chi compra smartphone importati?

La differenza può incidere soprattutto sulla copertura della garanzia ufficiale e sull’assistenza post-vendita. Se il venditore parallelo offre una propria garanzia commerciale, la sua effettiva tutela dipende dalla solidità e dalla continuità dell’azienda. In caso di problemi, l’utente potrebbe non poter contare sulla rete ufficiale del produttore. Alcuni modelli importati dall’Asia potrebbero inoltre non includere la traduzione italiana dell’UI e funzionalità appositamente pensate per il mercato europeo.