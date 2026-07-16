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Lo smartphone si blocca per il caldo? Ecco perché succede, come raffreddarlo senza danni e quali errori evitare per proteggere batteria e componenti

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Il blocco per surriscaldamento è un meccanismo di autoprotezione che limita prestazioni e funzioni per evitare danni ai componenti.

Per raffreddare correttamente è consigliato spegnere il dispositivo, scollegarlo, togliere la cover e riporlo all'ombra in luogo ventilato per minuti.

Alti calori possono danneggiare permanentemente la batteria, il display e la scheda madre; in caso di batteria gonfia contattare l'assistenza.

È una cosa che sta diventando sempre più frequente: mentre siamo fuori, lo smartphone che si spegne all’improvviso segnalando un avviso sull’aumento troppo elevato di temperatura. Smette così di rispondere: in spiaggia, durante una sessione di gaming o mentre il telefono è in carica.

Una delle cose che però non tanti sanno, è che il blocco termico segue regole ben definite, uguali per quasi tutti i produttori. Con le mosse giuste il dispositivo torna operativo in pochi minuti, senza conseguenze per la batteria e i componenti interni.

Perché il telefono si blocca se è surriscaldato?

Il blocco è una misura di autoprotezione integrata nel sistema operativo. Ogni smartphone contiene sensori che monitorano costantemente la temperatura di batteria, processore e scocca: quando i valori superano la soglia di sicurezza, il software attiva il cosiddetto thermal throttling.

In cosa consiste? Nella riduzione della potenza del chip, che abbassa la luminosità dello schermo e sospende le funzioni più energivore come la ricarica rapida o il flash. Se il calore continua a salire, il dispositivo si spegne del tutto o mostra una schermata di avviso che impedisce qualsiasi utilizzo fino al raffreddamento.

Le cause più comuni sono l’esposizione diretta al sole, la ricarica combinata con un uso intensivo, la navigazione GPS con il telefono sul cruscotto e le custodie spesse che trattengono il calore, specie nelle giornate con temperature da record.

A quali danni va incontro un telefono che si blocca per il surriscaldamento?

Il componente più vulnerabile è la batteria agli ioni di litio: le alte temperature accelerano le reazioni chimiche interne e ne riducono la capacità in modo permanente. Un telefono surriscaldato perde autonomia più in fretta e, nei casi peggiori, sviluppa un rigonfiamento della cella che deforma la scocca o solleva lo schermo.

Anche il display può risentirne, con aloni temporanei o cali di reattività al tocco, soprattutto sui pannelli OLED. Gli sbalzi termici ripetuti mettono sotto stress saldature e chip della scheda madre, mentre uno spegnimento improvviso rischia di corrompere i dati in fase di scrittura. Il blocco in sé, quindi, è la conseguenza meno grave: serve proprio a evitare tutto il resto.

Come raffreddare il telefono bloccato

La regola generale vale per qualsiasi marca: spegnere il dispositivo (o lasciarlo spento se lo ha già fatto da solo), scollegarlo dal caricabatterie, rimuovere la custodia e sistemarlo in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano dalla luce diretta.

Attenzione a non fare un errore comune: il raffreddamento deve essere graduale. Quindi, frigorifero, freezer e getti d’aria condizionata puntati addosso sono da evitare, perché creano condensa interna, con il rischio di danni da umidità ben peggiori di quelli da calore.

In genere bastano dieci o quindici minuti all’ombra perché il telefono torni a rispondere.

Come raffreddare un iPhone surriscaldato

Quando la temperatura interna sale troppo, iOS mostra la schermata con il messaggio “iPhone deve raffreddarsi prima di poterlo usare” e lascia attive solo le chiamate di emergenza.

Apple indica come intervallo ideale di utilizzo una temperatura ambiente tra 0 e 35 gradi: oltre questo limite conviene scollegare subito il telefono dalla ricarica (in particolare da quella wireless, che scalda più del cavo), attivare la modalità aereo o spegnerlo, togliere la cover e attendere in un ambiente fresco.

Una volta ripartito, è utile chiudere le app in background, disattivare per qualche minuto GPS e Bluetooth e verificare la presenza di aggiornamenti di iOS, che spesso correggono consumi anomali.

Come raffreddare un Samsung surriscaldato

Anche i Galaxy mostrano un avviso dedicato e limitano automaticamente prestazioni, luminosità e velocità di ricarica finché la temperatura rientra nella norma.

I passaggi immediati sono gli stessi: stop alla ricarica, cover via, telefono all’ombra e ventilato. Dopo il raffreddamento, il menu Assistenza dispositivo e batteria nelle Impostazioni permette di chiudere le app che consumano di più e di ottimizzare il sistema con un tocco, mentre chi gioca può impostare Game Booster per limitare le prestazioni durante le sessioni lunghe.

Samsung raccomanda inoltre caricabatterie originali o certificati, dato che gli alimentatori di scarsa qualità sono tra le prime cause di calore anomalo in ricarica.

I telefoni possono esplodere se sono troppo caldi?

I casi esistono, ma restano rarissimi. Il fenomeno si chiama thermal runaway: una reazione a catena dentro la batteria al litio che, superata una certa temperatura, genera altro calore in modo incontrollato fino a incendiare la cella.

Gli smartphone moderni integrano diverse barriere contro questo scenario, dai sensori termici ai circuiti che interrompono la ricarica, fino allo spegnimento forzato: il blocco per surriscaldamento è, di fatto, la prima di queste difese.

I segnali da tenere d’occhio sono altri: una batteria gonfia, la scocca deformata, un odore chimico o un calore anomalo anche a telefono spento. In presenza di uno di questi sintomi conviene smettere subito di usare il dispositivo, evitare di metterlo in carica e rivolgersi all’assistenza ufficiale per la sostituzione della batteria.