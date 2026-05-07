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Blackview, lo smartphone rugged leggero in super offerta

Smartphone rugged in offerta con sconto del 40% e prezzo di 149,90€. Android 16, display 90 Hz, IP69K e 2 anni di garanzia. Corri a vedere l’occasione.

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Smartphone rugged Blackview Fort 2 su Amazon Amazon

Cercavi uno smartphone resistente, pratico e accessibile? Il Blackview Fort 2 è protagonista di una promo davvero interessante, con uno sconto del 40% che rende questo rugged una scelta azzeccata per chi vuole solidità e comodità senza spendere troppo. Il prezzo scende a 149,90€ e la formula è quella giusta per chi ha bisogno di un compagno affidabile in cantiere, in montagna o nella vita di tutti i giorni.

Blackview Fort 2

Blackview Fort 2

149,90 €249,99 € -100,09 € (40%)

Il dispositivo punta su praticità e robustezza con un corpo leggero da 245g e spesso solo 10,7mm, certificazioni IP68/IP69K e standard MIL-STD-810H per resistere a immersioni, polvere e urti. L’esperienza d’uso è fluida grazie ad Android 16 con DokeOS 5.0 e funzioni smart, mentre lo schermo HD+ da 6,56 pollici a 90 Hz assicura scorrimenti piacevoli e letture chiare anche all’aperto. In più, l’ecosistema AI integra modelli come Gemini per un supporto intelligente nelle attività di ogni giorno.

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Blackview Fort 2 in offerta: sconto del 40% da non lasciarsi scappare

L’offerta rende il Blackview Fort 2 particolarmente allettante: lo trovi a 149,90€ con uno sconto del 40%. Se stai valutando un rugged affidabile per lavoro e outdoor, questa promo abbassa sensibilmente la soglia d’ingresso, offrendo un pacchetto completo di resistenza, autonomia e funzionalità intelligenti.

Per cogliere l’occasione, ti segnaliamo che il Blackview Fort 2 è disponibile con uno sconto del 40%. Approfitta del prezzo attuale finché l’offerta è attiva.

Lo smartphone rugged con il display HD+ da 6,56 pollici e la batteria da 5000mAh

Pensato per resistere, il Fort 2 combina certificazioni IP68/IP69K e MIL-STD-810H con un design insolitamente compatto e leggero per la categoria. Resiste fino a 1,5 metri per 30 minuti in immersione e a piogge intense, così puoi usarlo senza pensieri tra cantieri e percorsi outdoor. Lo schermo HD+ da 6,56 pollici con refresh a 90 Hz è ideale per mappe, documenti e navigazione, riducendo lo sforzo visivo.

La dotazione memorie è generosa: 24GB complessivi (8GB fisici + 16GB estesi) e 256GB di archiviazione espandibili fino a 2TB, così hai spazio per app, foto e video. Lato software, Android 16 con DokeOS 5.0 introduce funzioni pratiche e una suite AI che include DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini e Gemini, utile per produttività e creatività. Completano il quadro le fotocamere da 16MP (posteriore) e 13MP (frontale) con video 1080P e la batteria da 5000mAh, capace di fino a 8 ore di video, 12 ore di chiamate e oltre 72 ore in standby. Presente anche la garanzia ufficiale Blackview di 2 anni.

Blackview Fort 2

Blackview Fort 2

149,90 €249,99 € -100,09 € (40%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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