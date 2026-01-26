Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Usiamo lo smartphone per ore ogni giorno e proprio per questo l’idea che possa “ascoltarci” mentre parliamo continua a riaffiorare con insistenza. Succede a molti: una conversazione qualunque, poi un annuncio che sembra collegato a ciò che è stato appena detto. Da qui nasce il sospetto. Ma cosa accade davvero?

Cosa significa, concretamente, “ascoltare”?

Gli smartphone ascoltano, sì, ma non nel modo in cui spesso si immagina. I dispositivi mantengono un ascolto passivo e limitato, necessario all’attivazione degli assistenti vocali, in attesa di una parola chiave come “Hey, Siri” o “Hey, Google”. È un processo in standby, che serve esclusivamente ad avviare una richiesta esplicita dell’utente. Non esistono prove che le conversazioni ambientali vengano registrate e inviate per costruire profili pubblicitari.

Su questo punto, le principali piattaforme e i produttori hanno sempre negato l’uso del microfono a fini di advertising. Anche indagini giornalistiche e test indipendenti condotti nel corso degli anni non hanno individuato evidenze di un ascolto continuo finalizzato alla pubblicità.

Perché allora gli annunci sembrano “indovinare” i nostri pensieri?

La spiegazione più solida non passa dal microfono, ma dai dati. La pubblicità online si fonda su modelli di comportamento costruiti nel tempo, che tengono conto di ricerche effettuate, pagine visitate, interazioni sui social, posizione approssimativa, dispositivi utilizzati e contatti indiretti, come la condivisione di reti Wi-Fi o di luoghi frequentati con altre persone.

Questo sistema, noto come pubblicità comportamentale, è in grado di formulare previsioni molto precise. Se due persone sono legate da relazioni digitali o fisiche, ciò che interessa a una può riflettersi anche sull’altra. Spesso è sufficiente questo per spiegare annunci che arrivano nel momento “giusto”, senza dover ipotizzare l’intercettazione di una conversazione.

A rafforzare la sensazione di essere ascoltati interviene anche un meccanismo psicologico ben noto: quando un tema entra nel nostro campo di attenzione, tendiamo a notarlo di più. Migliaia di annunci scorrono inosservati, ma quello che coincide con un pensiero recente resta impresso e viene ricordato come una prova.

Gli smartphone ci sentono: i casi che alimentano il sospetto

Negli ultimi anni non sono mancati episodi che hanno contribuito ad alimentare la diffidenza. Alcuni assistenti vocali hanno ammesso l’uso di brevi registrazioni per migliorare i servizi, in contesti controllati e successivamente resi opzionali. In altri casi, brevetti o presentazioni commerciali hanno fatto riferimento a tecnologie di “ascolto attivo”, senza che emergessero riscontri di un impiego reale e sistematico su larga scala per la pubblicità.

Questi elementi non dimostrano che gli smartphone spiino costantemente gli utenti, ma aiutano a capire perché il sospetto sia difficile da eliminare del tutto.

Cosa dice il quadro normativo?

In Europa, l’accesso a microfono, fotocamera e dati personali è regolato da norme stringenti sulla protezione dei dati. Le app sono tenute a chiedere autorizzazioni esplicite e a dichiararne l’utilizzo. Un ascolto sistematico e non dichiarato delle conversazioni comporterebbe conseguenze legali rilevanti, oltre a costi tecnici difficilmente sostenibili su scala globale.

Lo smartphone ci ascolta?

Non esistono prove che lo smartphone ascolti le conversazioni per mostrarci pubblicità. Esiste però un sistema di raccolta e correlazione dei dati estremamente sofisticato, spesso poco percepito dagli utenti. Comprendere questa differenza è il primo passo per affrontare il tema della privacy con maggiore consapevolezza, senza cedere né al complottismo né all’indifferenza.