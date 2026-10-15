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IPhone 17, offerta lampo e sconto imponente su Amazon

L'iPhone 17 è in offerta su Amazon con uno sconto di 180 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo ProMotion da 6,3 pollici, processore A19 e doppia fotocamera Fusion.

4 min di lettura

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Redazione

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Apple iPhone 17 nero Amazon

Chi usa lo smartphone per lavoro, social e streaming sa quanto sia frustrante avere un dispositivo lento, con schermo poco leggibile al sole e batteria che ti abbandona a metà giornata. In questo momento Apple iPhone 17 da 256 GB è proposto con uno sconto del 16%, una riduzione importante sul prezzo di listino per uno smartphone di fascia alta appena uscito.

Apple iPhone 17 punta tutto su esperienza d’uso e longevità: il display da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion è più luminoso e fluido, la parte frontale in Ceramic Shield 2 aumenta la resistenza ai graffi e il nuovo chip A19 con GPU 5‑core è pensato per gestire al meglio giochi evoluti, funzioni di Apple Intelligence e multitasking. La batteria è progettata per durare un’intera giornata, con ricarica rapida che in pochi minuti ti restituisce ore di utilizzo.

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Apple iPhone 17 in offerta su Amazon: sconto del 16%

In questa fase di lancio puoi portarti a casa Apple iPhone 17 da 256 GB a 949,00€ grazie a uno sconto del 16% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un modello di fascia premium, con caratteristiche da top di gamma come display ProMotion da 6,3 pollici, doppia fotocamera Fusion da 48MP e connettività di ultima generazione, proposto a una cifra più accessibile rispetto a molti altri smartphone di pari livello.

Approfitta subito

Apple iPhone 17 neroAmazon

Approfitta subito dell’offerta su Apple iPhone 17

Lo smartphone Apple con il display ProMotion da 6,3 pollici e la doppia fotocamera da 48MP

Se passi molte ore al telefono tra streaming, gaming e foto, hai bisogno di uno smartphone capace di unire fluidità, qualità d’immagine e autonomia senza compromessi, restando aggiornato per anni.

  • Display da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120Hz: la maggiore fluidità rende più piacevoli scorrimento delle app, social e giochi, mentre la luminosità fino a 3000 nit e la riduzione dei riflessi del 33% migliorano la visibilità all’aperto.
  • Parte frontale in Ceramic Shield 2: la protezione tre volte più resistente ai graffi ti offre una sicurezza extra nell’uso quotidiano, riducendo il rischio di rovinare lo schermo.
  • Sistema a doppia fotocamera Fusion da 48MP con zoom 2x di qualità ottica e ultra‑grandangolo: consente di scattare foto ad altissima risoluzione, dai paesaggi alle scene ravvicinate, con risultati più definiti e versatili.
  • Fotocamera frontale Center Stage da 18MP: semplifica selfie di gruppo e video, mantenendo l’inquadratura ottimale anche quando ti muovi, ideale per videochiamate e contenuti social.
  • Chip A19 con GPU 5‑core e Neural Engine migliorato: gestisce giochi evoluti, funzioni avanzate di Apple Intelligence e multitasking in modo fluido, prolungando la reattività del telefono nel tempo.
  • Batteria che dura tutto il giorno con ricarica rapida fino al 50% in circa 20 minuti: ti permette di affrontare una giornata intensa senza ansia da presa di corrente.
  • iOS 26 con novità come Liquid Glass: interfaccia più uniforme e personalizzabile, schermata di blocco rinnovata e nuove funzioni in Messaggi migliorano l’esperienza quotidiana.
  • Funzioni via satellite e rilevamento incidenti: SOS emergenze via satellite e chiamata automatica ai soccorsi in caso di grave incidente d’auto aggiungono un ulteriore livello di sicurezza.
  • Connettività avanzata con Wi‑Fi 7, 5G e Bluetooth 6: velocità più elevate e connessioni più stabili per streaming, download e accessori wireless.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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Approfitta subito dell’offerta lampo su Apple iPhone 17 e verifica la disponibilità prima che le scorte finiscano.

FAQ

Apple iPhone 17 ha un display fluido per gaming e social?

Sì, il display da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120Hz offre grande fluidità in giochi, app e social.

Quanto dura la batteria di Apple iPhone 17?

La batteria è pensata per durare tutto il giorno e supporta fino a circa 30 ore di riproduzione video.

Apple iPhone 17 è adatto per foto e selfie di qualità?

Sì, ha doppia fotocamera Fusion da 48MP e fotocamera frontale da 18MP con Center Stage per foto e video dettagliati.

Apple iPhone 17 supporta connessioni veloci e moderne?

Supporta Wi‑Fi 7, 5G, Bluetooth 6 ed eSIM per connessioni più rapide e sicure.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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