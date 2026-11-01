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IPhone 17 Pro Max, prezzo in picchiata: offerta shock

Da oggi trovi l'iPhone 17 Pro Max in offerta con uno sconto speciale e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo ProMotion da 6,9 pollici e processore A19 Pro.

4 min di lettura

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Redazione

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Apple iPhone 17 Pro Max Arancione cosmico Amazon

Se cerchi uno smartphone con cui realizzare riprese versatili e affrontare lunghe giornate senza rinunciare alla riproduzione video, può essere difficile trovare un modello che riunisca queste esigenze. L’Apple iPhone 17 Pro Max è disponibile con uno sconto dell’11%.

Il modello abbina un display da 6,9 pollici con ProMotion fino a 120Hz al chip A19 Pro, mentre il sistema fotografico posteriore include tre fotocamere da 48MP e uno zoom di qualità ottica fino a 8x. La fotocamera frontale Center Stage da 18MP offre funzioni per selfie di gruppo e video con acquisizione doppia. Tra gli altri elementi distintivi ci sono il design unibody in alluminio, la protezione Ceramic Shield e un’autonomia indicata fino a 37 ore di riproduzione video.

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Apple iPhone 17 Pro Max in offerta: sconto dell’11%

Per chi punta a un iPhone con ampio display e un sistema di fotocamere articolato, il prezzo attuale è di 1.324 euro, con uno sconto dell’11%. Il Apple iPhone 17 Pro Max con sconto dell’11% offre un pannello da 6,9 pollici, chip A19 Pro e fotocamere posteriori da 48MP. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagamento a rate, l’uso di coupon o i dettagli sulla consegna e sul reso.

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Approfitta ora dell’offerta iPhone 17 Pro Max

Lo smartphone Apple con il display da 6,9 pollici e lo zoom ottico 8x

Se vuoi uno smartphone adatto a guardare contenuti, scattare foto e affrontare giornate di utilizzo prolungato, queste sono le caratteristiche da considerare:

  • Display da 6,9 pollici con ProMotion fino a 120Hz: le dimensioni generose e la frequenza di aggiornamento indicata rendono lo schermo un elemento centrale per consultare contenuti e interagire con il telefono.
  • Tre fotocamere posteriori da 48MP e zoom di qualità ottica fino a 8x: la gamma focale consente di passare da inquadrature ravvicinate a soggetti più lontani senza affidarsi soltanto allo zoom digitale.
  • Fotocamera frontale Center Stage da 18MP: è pensata per facilitare i selfie di gruppo e permette di registrare video con acquisizione doppia, riprendendo contemporaneamente chi filma e la scena davanti a sé.
  • Autonomia fino a 37 ore di riproduzione video: il dato dichiarato aiuta a valutare il modello se la durata della batteria è una priorità. La ricarica può arrivare fino al 50% in 20 minuti, secondo le informazioni del prodotto.
  • Chip A19 Pro e design unibody in alluminio: il processore è indicato come il chip per iPhone più potente di sempre, mentre la struttura unibody è progettata per ospitare più spazio per la batteria.
  • Ceramic Shield davanti e dietro: il retro è dichiarato quattro volte più resistente agli urti e il Ceramic Shield 2 frontale tre volte più resistente ai graffi. Sono inoltre presenti iOS 26, Apple Intelligence, Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6 ed eSIM.

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Approfitta ora dello sconto dell’11% su Apple iPhone 17 Pro Max: verifica l’offerta prima che cambi.

FAQ

Quanto dura la batteria dell’Apple iPhone 17 Pro Max?

Le informazioni del prodotto indicano fino a 37 ore di riproduzione video.

Quanto impiega a ricaricarsi l’iPhone 17 Pro Max?

La scheda indica che bastano 20 minuti per arrivare fino al 50% di carica.

Che fotocamere ha l’iPhone 17 Pro Max?

Ha tre fotocamere posteriori da 48MP con zoom di qualità ottica fino a 8x e una fotocamera frontale Center Stage da 18MP.

Quali connessioni supporta?

Sono indicate Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6 ed eSIM.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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